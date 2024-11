Szilveszter napján 10 órakor nyitnak, 14 órakor zárnak a szolgáltatások. Újév első napján 14 órakor nyit mindegyik szolgáltatás, onnantól a megszokott nyitvatartás szerint működik minden.

A fürdő is meglepi a lakosokat

Az ajándékosztásból a Harkányi Gyógyfürdő sem marad ki, több ajándékkal készülnek a fiatalok számára. December 7-én Mikulás nap alkalmából a 14. életévüket be nem töltött gyermekek kedvezményes áron, 300 forintért látogathatják a fürdőt. A kedvezményes jegyösszeg mellett kézműves foglalkozásra is invitálják a gyermekeket és a szülőket. Aznap pedig éjszakai fürdőzés is várja vendégeket a szokásos zene és koktélbárral együtt.

Ezek mellett további meglepetéssel készülnek az ott dolgozók, érdemes ellátogatni a fürdőbe aznap.

Minden advent vasárnap 15.30-kor zenés koncerttel készülnek a szervezők, fellép a Swing Ladies, DixImage Acoustic Band, Vivat Bacchus és a Harkányi Big Band.