Hitelválasztásnál természetesen a legfontosabb szempont, hogy a hitel minél olcsóbb legyen. Ez leginkább a kamat nagyságától függ. Viszont a hiteligénylésnek más költségei is vannak.

Szabad felhasználású hitelek

Mi történik, ha 5 millió forint hitelt igényelsz 8 évre, havi nettó 300.000 forint jövedelemmel?

1. Személyi kölcsön: 80.305 forint havi törlesztőrészlet, kamat 14,49%, THM 12,29%. Induló költség nincs.

2. Szabad felhasználású jelzáloghitel: 72.395 forint havi törlesztő, 8,55% kamat és 9,4% THM. Az induló költségek: kb. 62.000 forint.

Másik példa: 8 millió forint hitel, 8 évre, havi nettó 300.000 forint jövedelemmel.

1. Személyi kölcsön: havi törlesztőrészleted 126.284 forint, 10,99% kamat és 11,73% THM. Induló költség nincs.

2. Szabad felhasználású jelzáloghitel: 115.831 forint havi törlesztő, 8,55% kamat és 9,26% THM. Az induló költségek: kb. 62.000 forint.

Fontos tudni, hogy a család jövedelme számít, nemcsak egy keresőé.

Forrás: iStock

A szabad felhasználású jelzáloghitel jellemzői

A szabad felhasználású jelzáloghitel felvételekor akár 60 millió forint is lehet a maximum hitelösszeg, akár 25 éves futamidőre. A példákból is látszik, hogy alacsonyabb lehet a kamat és a THM is.

Viszont ingatlanfedezet kell hozzá, és sokkal lassabban (akár több hét alatt) kapod meg az összeget, mert a bank a jövedelem mellett az ingatlanfedezetet is megvizsgálja. Ez általában több hétig tart, és magasabb induló költséggel is kell számolnod. Ezeket a bankok részben el szokták engedni vagy visszatérítik.

A személyi kölcsön jellemzői

A személyi kölcsön gyorsan és egyszerűen igényelhető. A hitelbírálat pár óra, de legfeljebb pár nap alatt lezajlik – akár teljes egészében online is.

Ugyanakkor maximum 15 millió forintot igényelhetsz, rövidebb futamidőre. Ezáltal a havi törlesztőd is magasabb lesz.

Összefoglalva: mindegyik hiteltípusnak megvannak az előnyei és hátrányai. Használd az ingyenes BiztosDöntés hitelkalkulátort, számold ki a havi törlesztőt mindkét verzióra. Hasonlítsd össze a bankok ajánlatait és válassz okosan!