A tetőablak beépítés ár meghatározásánál számít, hogy a beépítés egy üres padlástérben vagy egy már berendezett helyiségben történik, mivel mindkettő eltérő munkafolyamatokat igényel. A tetőfedés anyaga is befolyásolja a munkát és az árakat, legyen az cserép, pala, zsindely vagy lemez, hiszen mindegyik más technikai igényekkel jár.

A tetőablak mérete is fontos szempont, mivel a nagyobb tetőtéri ablakok esetében több szakemberre és hosszabb időre van szükség a megfelelő beépítéshez. Például egy 3 rétegű üvegezéssel ellátott, elektromosan felnyíló 134x160 cm-es Roto tetőablak beépítéséhez, már 3-4 főre van szükség. Az egyszerű, billenő tetőablakok esetén alacsonyabbak a költségek, míg a bonyolultabb nyitási rendszereket használó típusok több időt és speciális tudást igényelnek.

A tetőtéri ablak elhelyezkedése és hozzáférhetősége szintén meghatározó, hiszen a magasabb tetőkön, vagy nehezebben elérhető helyeken szükség lehet állványozásra, ami tovább növeli az árat. A tetőablakok darabszáma is befolyásolja a költségeket: több ablak beépítése esetén kedvezőbb egységárak érhetők el. A munkavégzés helyszíne szintén fontos szempont, mivel kertes házak esetében egyszerűbb a hozzáférés, míg a belvárosi környezetben külön engedélyeket, speciális logisztikai megoldásokat igényelhet.

Forrás: tetoablak.hu

Amennyiben a projekt a belső burkolat kialakítását is magában foglalja, az plusz költségeket jelenthet, amit célszerű már az előzetes árajánlatban egyeztetni, továbbá a tetőtéri ablak árnyékoló felszerelése is plusz költséggel jár. Az ács vagy tetőfedő végzettséggel rendelkező szakember választása elengedhetetlen, mivel az ilyen szakemberek nemcsak a beépítést végzik el alaposan, hanem ismerik azokat a rejtett problémákat is, amelyeket a gyors tanfolyamokon képzett „szakemberek” gyakran nem látnak.

A tetőablak beépítési árak jelentősen változhatnak: 45 000 forinttól akár 150 000 forintig is terjedhetnek, attól függően, hogy az adott munkafolyamatok mennyire összetettek, és hogy a belső burkolat kialakítása is része-e a szolgáltatásnak.