Külterületi utak újulhattak meg pályázati támogatással – Az önkormányzat épületének teljes korszerűsítése is a tervek között szerepel

Az önkormányzat épületének teljes felújítása is időszerű. A közel 100 éves, helyi védettség alatt álló ingatlan villamos hálózata, a vízvezetékek, valamint a fűtési rendszer is elavult. A nyílászárók és a tetőszerkezet cseréjére, valamint akadálymentes feljáróra is szükség lenne. Mindemellett Ligeten indokolt lenne a belvízelvezetési problémák megoldása, továbbá a 10 éve használatban lévő falubusz cseréje is. Ezek megvalósítására folyamatosan nyújtják be a pályázatokat, megragadva minden lehetőséget.

Színes programokat kínál idén is a Liget piknik A helyi szervezetekkel és intézményekkel közösen állítja össze minden évben a programtervet az önkormányzat. Idén június 14-én rendezik meg a Ligeti pikniket, amely a település legnagyobb rendezvénye, ahol minden korosztályt várnak. Partnerként a Csorba Győző Könyvtár; a Nemzeti Művelődési Intézet; a Magyar Vöröskereszt; a Komlói Rendőrkapitányság színesítik ezúttal is a rendezvényt, érdekes programjaikkal. A pikniken a 2024-ben újjáalakult Ligetkék színjátszókör is fellép.