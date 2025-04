Hirdetés 13 órája

Megújulhatna a templom körüli terület – Újabb turisztikai, határon átnyúló pályázatot nyújtott be az önkormányzat

A villányi önkormányzat az elmúlt két évben számos turisztikai célú pályázatot nyújtott be, s úgy tűnik, hogy a döntéshozók szerint is alaposan kidolgozott, megvalósítható és a város imázsához jól illeszkedő terveik vannak, hiszen valamennyi támogatást is nyert.

Mayer István, Villány polgármester most újabb beadott turisztikai pályázatról számolt be, melyet a horvátországi Kutjevo városával és a Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft-vel partnerségben nyújtott be. Az Interreg pályázat keretében olyan fejlesztések valósulnának meg Villányban – főként a katolikus templom környezetében – melyekkel még színvonalasabb turisztikai szolgáltatásokat tudna a város kínálni a vendégeknek, és a borvidékek népszerűsítését is elősegítené a tervezett projekt. Egy komplex, határon átnyúló turisztikai kínálati csomagot állítottunk össze, amely reményeink szerint hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez, növeli a Kutjevoba és Villányba érkező turisták számát és azt az időt, amit ezekben a városokban töltenek a vendégek – mondta a polgármester. A benyújtott pályázat keretében Villányban a templom körüli terület fejlesztésével egy új multifunkcionális, kisebb tematikus rendezvények helyszínéül is szolgáló tér jönne létre, emellett a meglévő kerékpáros és túra útvonalakhoz kapcsolódóan itt kerékpáros pihenőhelyet is kialakítanának. Kutjevoban pedig a Graševina (az egyik legszélesebb körben termesztett szőlőfajta Horvátországban) kút kialakítása, innovatív automatizált borkóstoló rendszer és kóstoló tér kialakítása a cél. Amennyiben a projekt támogatást nyerne, úgy lehetőség nyílna a templom felé vezető Mathiász utca sétányszerű felújítására, valamint a Dombay utca járdájának felújítására, illetve parkolóhelyek kialakítására. Itt az útburkolat felújítása a Magyar Falu Program keretében fog megvalósulni (erre már elnyerte a támogatást a villányi önkormányzat). A fejlesztés eredményeképpen a templom előtti terület teljesen új képet mutatna, a tervezett tér kisebb helyi közösségi, vagy célzott turisztikai rendezvények helyszínéül is szolgálhatna, ahol szükség esetén egy kisebb fedett színpadot is fel tudnának állítani. Ezen a nyitott kulturális téren emléket állítanának a négy borszentnek (Márton, Vince, Orbán, János), a stációkat a körmenetes elrendezésben alakítanák ki.

A Villány-Siklósi Borút Egyesület a horvát partnerrel a rendezvények szervezésében vállalna szerepet. A pályázat keretében 2-2 tematikus kulturális rendezvény valósulna meg horvát és magyar borászatok bevonásával, emellett szabadidős, borászati és kulturális események megtartását tűzték ki célul. A projekt megvalósítása a helyi hitélet szempontjából is komoly előrelépés lenne. Hiszen a mai világban, amikor nagyon sok rosszal találkozunk, kapaszkodni kell minden olyan dologba, ami a normalitáshoz kapcsolódik. A keresztény értékrend és annak alappillérei mind a normalitást szolgálják. Nekünk pedig feladatunk és célunk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy az emberek számára ez minél tetszetősebb, szép környezetű legyen – fogalmazott a városvezető. Hozzátette, bár tudja, hogy a határon átnyúló pályázatok esetében a turisztikai célú felhívások a legnépszerűbbek, bízik benne, hogy a villányi projekt kitűnik a sok közül, és pozitív elbírálásban részesülhet. Az önkormányzat jelenleg a korábbiakban elnyert pályázatainak megvalósításán dolgozik, s ezek sikeres kivitelezésével olyan fejlődést érhetnek el, amely egy újabb nagy előrelépést jelentene Villány szebbé, jobbá, még élhetőbbé tételében. Mindemellett azonban az útfelújításokkal is szeretnének megfelelő ütemben haladni, hiszen a városban még több nagyon rossz állapotban lévő útburkolat található. Ezekre is igyekszik a városvezetés forrást szerezni.

