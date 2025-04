Megújuló energia a Királyegyházi Cementgyárban: átadták az ID Energy Group új napelemparkját

● Jelentős lépés a tiszta, zöldenergia felé – a 28,45 MWp kapacitású napelemparknak köszönhetően a Királyegyházi Cementgyár teljes kapacitású működéséhez szükséges energia mintegy harmadát megújuló források adják.

● A napelempark egyedülálló Magyarországon, hiszen ez az első és egyik legnagyobb PPA-beruházás, amely közcélú hálózati betáplálási joggal rendelkezik.

● A projekt egyszerre iparági mérföldkő és uniós zöldcélokat támogató lépés – a beruházás összhangban van az EU energiapolitikai célkitűzéseivel, és hozzájárul a zöldátálláshoz.

A Holcim Magyarország Királyegyházi Cementgyára immár napenergiával is üzemel – a 2025. április 10-én átadott napelemparknak köszönhetően a gyár teljes kapacitáson történő működése esetén a cementgyártáshoz szükséges villamos áram egyharmadát megújuló forrásból fedezik. A projekt példaértékű lépés nemcsak a hazai iparban, hanem európai szinten is – jól mutatja, hogyan valósítható meg a fenntartható energiatermelés hosszú távon, üzletileg is életképes módon.

Magyarország első nagy volumenű napelemes PPA-szerződése

Az ID Energy Group által épített 28,45 MWp kapacitású napelempark egyedülálló méretű, hiszen ez az első ilyen nagy volumenű villamosenergia-vásárlási megállapodás (PPA, azaz power purchase agreement) keretében megvalósult projekt Magyarországon, amely rendelkezik közcélú hálózati betáplálási joggal, lehetővé téve a cementgyár által fel nem használt villamosenergia közcélú hálózaton keresztül történő értékesítését. A létesítmény tiszta, megújuló energiával látja el a Királyegyházi Cementgyárat, hozzájárulva a vállalat ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Hosszú távú együttműködés a fenntartható cementgyártás mellett

A vállalatok képviselői még 2022. elején írták alá a 15 évre szóló villamosenergia-vásárlási szerződést, majd ezt követően a munkálatok 2024 nyarán kezdődtek meg. A Holcim Magyarország 2025 februárjában kezdte meg a napenergia hasznosítását, amellyel jelentősen hozzájárul a helyi és regionális villamosenergia-ellátáshoz.