Sűrűsödnek a programok a fürdőben, de fejlesztésekkel is készülnek

A gyereknap után sem áll meg az élet Harkányban: a nyár csúcspontja a jubileumi Fürdőfesztivál lesz, amelynek részletes programja még nem ismert, de már most sokan várják. A harkányi fürdő tehát idén is bizonyítja, hogy nemcsak gyógyulni, hanem élményekkel feltöltődni is érdemes ide látogatni. A város és a fürdő közössége a felújításokon és rendezvényeken keresztül is azt üzeni: itt a családoké, a közösségi élményeké és a nyugalomé a főszerep.

Máskor állítják a májusfát

Április 26-án, szombatra tervezték Harkányban a hagyományos májusfaállítást és a hozzá kapcsolódó bált a Zsigmondy Szabadtéri Színpadon. A rendezvény keretében több helyi kulturális csoport – köztük a Harkányi Hagyományőrző Csoport, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Énekkara, valamint a Pécsudvardi Férfi Kórus – is fellépett volna, majd a város májusfáját a Harka Néptáncegyüttes közreműködésével díszítették volna fel. Az estét utcabál zárta volna az A&Zs duó zenekarral. A pápa temetésének napjára hirdetett nemzeti gyásznap miatt azonban a szervezők úgy döntöttek, a rendezvényt nem tartják meg. A Harkányi Művelődési Ház igazgatója közölte, a város azonban nem marad májusfaállítás nélkül: az esemény új időpontjáról és formájáról már megkezdődtek az egyeztetések és az előkészületek. A szervezők mindenkit biztosítanak arról, hogy a hagyomány folytatódni fog.

Kulturális programokat szerveznek

Húsvéti hangulat és izgalmas programok várják a családokat április 19-én, szombaton Harkányban, a Művelődési Ház előtti téren. A 9:00 és 12:30 között zajló eseményen Kinder disco, húsvéti torna, Ringató, valamint meseelőadás is szórakoztatja a kicsiket. A „Egy csepp mese" című előadásban Stubendek Katalin és Götz Attila, a Pécsi Nemzeti Színház színművészei lépnek színpadra. 11:30-kor kezdődik a gyerekek kedvence, a tojásvadászat. A helyszínen húsvéti játszóház, kézműves foglalkozások, légvárak, arcfestés, csillámtetkó, vattacukor, szörppont, fafaragás és guruló játékok is lesznek. A rendezvény ingyenes, szülői felügyelet ajánlott.

A „Sokszínű Harkány” című rendezvény plakátja egy különleges kulturális estét hirdet, ahol a német és horvát nemzetiségek közösen mutatkoznak be. Az eseményt 2025. május 3-án 18 órától rendezik meg a Kiss József Művelődési Házban. A programban horvát és német együttesek, a požegei „Vila Velebita” és a himesházai „Junge Hipser” lépnek fel, majd közös táncház következik, amely 23 óráig tart. A jó hangulatról Auth Krisztián, Bozsánovics Tamás és Filákovity Vjekoszláv gondoskodnak. A rendezvény alatt büfé is működik, a belépés ingyenes. Az esemény ismét megmutatja, hogy Harkányban a nemzetiségi sokszínűség a közösség erejének forrása.