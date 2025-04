Támogatás testnek és léleknek – 35 éve segít a legnagyobb bajban a Tölösi Péter Alapítvány

Az alapítvány a Gyermekgyógyászati Klinikával együttműködésben végzi munkáját. A Nagyvárad utcai központban Sallai Adrienn rehabilitációs központvezető avatott be minket a „Tölösis” életbe. Adrienn immár 19 éve dolgozik az alapítványnál.

Szerettem gyerekekkel foglalkozni, mindig azt volt a fontos számomra, hogyan szerezhetünk nekik örömöt. Ám amikor megszületett a saját gyermekem, akkor éreztem át igazán, mekkora felelősség is ez. Akkor tudatosult bennem, hogy az a csapat, akivel dolgozunk mennyire jól fogja össze és támogatja a beteg gyerekeket és szüleiket, családjukat egyaránt

– fogalmazott.

Mint mondta, az alapítvány munkatársai, valamint a gyógytornász, pszichiáter és a szociális munkás már a diagnózis után bekapcsolódnak a család életébe. A cél: támogatni a gyógyulást, majd segíteni a visszailleszkedést a hétköznapokba. A gyógytornász az osztályon kezdi meg a munkát, majd később ingyenes fizikai státuszfelmérést végez a rehabilitáció során. Tavaly közel 80 utógondozott gyermek vett részt ebben a programban. A gyermek és felnőtt pszichiáter bármikor rendelkezésre áll – akár a hétköznapi helyzetekben segítve, akár a gyász feldolgozásában. A szociális munkás pedig a családok eligazodását segíti a támogatási lehetőségek, alapítványi források között.

Az élményterápia, rekreációs programok fontos pillérei a munkának. Ingyenes nyári napközik, családi és élménynapok, több mint száz résztvevővel – ezek azok az alkalmak, amikor a kis hősök ismét „csak gyerekek” lehetnek. A programok lebonyolításában önkéntesek is segítenek, köztük olyan fiatalok is, akik korábban maguk is betegek voltak, és most visszatérnek, hogy példát mutassanak és támogassanak másokat. Az alapítvány elnöke, Dr. Szűcs Rozália, maga is meghatározó személyiség – a gyógyult, egykori páciensek közül sokan a mai napig tartják vele a kapcsolatot.

A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályán évente átlagosan 35-40 új gyermeket diagnosztizálnak daganatos betegséggel. Az ő gyógyulásukhoz, lelki támogatásukhoz, családjaik megerősítéséhez járul hozzá a Tölösi Péter Alapítvány – de ehhez a munkához mindannyiunk segítségére szükség van. Ha szeretnénk segíteni, adónk 1%-ával is támogathatjuk az alapítvány működését.

Tölösi Péter Alapítvány Rehabilitációs Központ Pécs Nagyvárad u. 1. Tel.: 72/514-167 www.tolosialapitvany.hu Bankszámlaszám: 10402427-24213529-00000000 Adószám: 19031518-2-02