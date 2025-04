Új telkek, megújuló utak, járdák – Szeretném, ha fiataljaink helyben maradnának, ezért bővítjük a Keleti Lakóparkot – mondja Vörös Sára polgármester

A város további fejlesztését szolgáló új településfejlesztési és településrendezési terv előkészítését is megkezdték a városházán.

Mindenkihez, a helyi igények szerint szólnak a szentlőrinci rendezvények

A rendezvények mindig is fontos szerepet töltenek be városunk életében, amelyek hagyományosan minden korosztályt megszólítanak, és figyelembe veszik a formálódó helyi igényeket is – fogalmazott Vörös Sára polgármester.

Éppen ezért az idei esztendőben is közösségépítő és hagyományőrző rendezvényekkel készülünk, amelyek elősegítik a helyi identitás erősítését és a közösségfejlesztést. Mindezt együttműködve tesszük a városi intézményekkel, civil szervezetekkel. Terveink szerint a Művelődési Központ egész évben színes programokkal, foglalkozásokkal várja a városból és a környékről érkező érdeklődőket.

A nagyobb városi eseményeket kiemelve a következő elképzelései vannak a városvezetésnek:

A Városnapot az idei évben kétnaposra tervezzük. Szeretnénk újdonságokkal megfűszerezni a Lobbi partit, új szlogen köré felépítve. A Borbarátok éjszakájára is neves előadókkal és fellépőkkel készülünk.

Az év végére is tervezünk meglepetést, amiről majd a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Az összeállítás a Szentlőrinci Önkormányzat támogatásával készült.

Összeállította: Kaszás Endre