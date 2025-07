Diák vagy? Akkor ott a helyed a SZIN-en!

Visszatértek a diákbérletek a Coca-Cola SZIN-re és ezzel együtt a nyár egyik legizgalmasabb lehetősége is! Az ország legnagyobb nyárzáró fesztiváljára most ismét kedvezménnyel juthatnak be a fiatalok!

Július 23-án elérkezett az a nap, amelyet sok ezer felvételiző hónapok óta tűkön ülve várt: a Pont Ott Parti, ahol hivatalosan is kihirdették, hogy ki melyik felsőoktatási intézménybe nyert felvételt.

A hangulatot pedig – a hagyományokhoz hűen – a Coca-Cola SZIN is emelte, hiszen hivatalossá vált: újra elérhetőek a diákbérletek a fesztiválra!

A nyárzáró fesztivál évek óta az egyetemisták kedvenc bulihelyszíne augusztus végén, hiszen világsztárok és magyar kedvencek társaságában bulizva indíthatják el a szeptemberi félévet. Idén közel 200 zenei programmal megfűszerezett, négynapos eseményre számíthatnak a látogatók. A nemzetközi fellépők között szerepel Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és Alan Walker, de a hazai könnyűzene ikonikus előadói is egymásnak adják át a mikrofont.

A Coca-Cola SZIN idén is a fiatalokat helyezi előtérbe – a diákbérletek pedig lehetőséget adnak arra, hogy a leendő egyetemisták még a tanév előtt együtt ünnepeljék a sikerüket egy felejthetetlen nyári fesztiválon.