Kökény: hamarosan megvalósul a régóta vágyott vízhálózati fejlesztés – Folytatódnak a beruházások

Mint közölte, hogy a régóta tervezett, 23 telket érintő beruházás keretében egy új gerincvezetéket alakítottak ki. A mintegy 35 millió forintos fejlesztést az érintett lakók jelentős anyagi hozzájárulásából és az önkormányzat saját forrásaiból valósítják meg.

Az önkormányzat és vezetése a négytagú képviselő-testülettel együtt arra törekszik, hogy Kökény minél élhetőbb legyen és minden feltételt biztosítson ahhoz, hogy a település lakói jól érezzék magukat – hangsúlyozta.

Kökényi támfal

Forrás: Kökény Önkormányzata

Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztésekre térve Máli Júlia ismertette: számos helyszínen megvalósult a közvilágítás jelentős korszerűsítése, amelynek további bővítését az önkormányzat a Versenyképes Járások Program forrásaiból tervezi folytatni.

A TOP Plusz program forrásaiból jelenleg is zajlik Kökény négy helyszínén csapadékvíz-elvezetés kialakítása. A Felsőhegy és Petőfi utcákban vízelvezető folyókát alakítottak ki, valamint jelenleg a Dózsa utca egy részén teljes árokfelújítás, a Kossuth utcában pedig a korábban megrongálódott vezetett árok felújítása és továbbépítése zajlik. Máli Júlia megjegyezte, hogy eddig igen komoly problémákat okozott a csapadékvíz kezeletlensége az utcában, amely gondot a fenti fejlesztés hivatott orvosolni.

Forrás: Kökény Önkormányzata

A polgármester felidézte azt is, hogy tavaly szeptemberben adták át Kökényben egy agglomerációs fejlesztés keretében kialakított szennyvízcsatorna-hálózatot, amelyre már folyamatosak a csatlakozások a helyi lakosság részéről.

Az idei nyár elejére készült el a Dózsa utca déli részén egy korábbi partfalomlás nyomán szükségessé vált új támfal. A mintegy 20 millió forintos beruházást az önkormányzat vis maior-támogatásból fedezte.

Forrás: Kökény Önkormányzata

Tájékoztatása szerint az önkormányzat saját forrásai felhasználásával a jövőben is folytatja a szükséges útjavításokat és -karbantartásokat. A kökényi önkormányzat nemrég külterületi utak fejlesztésére adott be pályázatot, továbbá a Magyar Falu Program keretében is pályáznak ingatlanfelújításra – tette hozzá Máli Júlia.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy augusztus 23-án tartják meg a Kökényi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében megvalósuló, jól ismert programot, a Pécs-környéki Bosnyák Falvak Találkozóját. A találkozóval kezdődő háromhetes programsorozatot szeptember 6-án az önkormányzat a hagyományosan megrendezésre kerülő Terménybetakarítás Ünnepével, azaz a falunappal zárja.