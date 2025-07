Megújult intézmények és összefogás jellemzi Nagyharsányt

A településen három új taggal bővült a képviselő-testület, amely egységes célként a közösség szolgálatát és Nagyharsány fejlesztését tűzte ki zászlajára. Mindezt nemcsak szavakban, hanem tettekben is megvalósítják: az elmúlt évben sikeresen pályáztak több kormányzati forrásra, és saját erőből is több beruházást hajtottak végre.

Sikeres pályázatok, új intézmények

A Magyar Falu Program támogatásával újult meg az IKSZT épület, amely a falu egyik közösségi központja. A 10 millió forintos beruházás részeként nyílászárókat cseréltek, festettek, és korszerűsítették az épületet. Szintén jelentős előrelépés történt az orvosi rendelő esetében: a TOP-pályázat segítségével 14 millió forintból energetikai korszerűsítés, bútorcsere, napelem-telepítés, hőszigetelés és akadálymentesítés valósult meg – mindezt 2024 decemberében zárták le.

A fogorvosi rendelő és a helyi patika is rendelkezésre áll a településen, valamint a posta továbbra is működik, ezzel is biztosítva a szolgáltatások elérhetőségét a helyiek számára. A bölcsőde, óvoda és iskola működése is biztosított, akárcsak a helyi boltok, sütöde és lángosozó, amelyek a hétköznapokban nélkülözhetetlenek.

Tervben az önkormányzati ingatlan fejlesztése

Az önkormányzat figyelemmel kíséri az újabb pályázati lehetőségeket is. Tervben van egy újabb önkormányzati ingatlan fejlesztése, és minden olyan pályázati alkalmat megragadnak, amely Nagyharsány javát szolgálja. A körjegyzőség, amely 14 település igazgatási feladatait látja el, példamutató módon, zökkenőmentesen működik. A hivatal dolgozói precízen és takarékosan gazdálkodnak, ezzel is hozzájárulva a település stabilitásához.

Közösségi összefogás: felújították a templomot és emlékművet

A közösség erejét bizonyítja, hogy a lakók egyre inkább sajátjuknak érzik a falu tisztaságát és szépségét. Ezt a szemléletet tükrözi a közösen megvalósított első világháborús emlékmű felújítása, amelyre 1,5 millió forintot adományoztak az önkormányzat és a lakók. Hasonló módon újult meg a katolikus templom is, ahol tetőfelújításra és belső festésre került sor – az adományokat itt a Duna-Dráva Cement Kft is kiegészítette.