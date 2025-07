Monyoród, az élhető község: Folyamatosan épül a település

Elkezdtünk pályázni, sokat pályáztunk és szerencsére sikeresen. Rendbe tettük a közterületeket és az önkormányzati intézményeknek a környékét az elmúlt években. Gyors fejlődés indult meg. Több elhagyott ingatlan talált gazdára, belföldről és külföldről is érkeztek egyaránt a faluba. Ennek több oka is van: egyrészt nagyon csendes kis falu a miénk, ráadásul jó a fekvése is. Közel van Bóly, Szederkény, Bólyban inkább munkalehetőség, Szederkénybe pedig jellemzően az óvoda, iskola és egyéb alapellátások miatt járnak a monyoródi lakosok. A lakosság arányát tekintve egyre több a fiatal, ez nagyon pozitív a jövőre nézve. Jelenleg is nagyon sokan építkeznek, tehát folyamatosan épül és szépül a település. Az önkormányzat próbál lépést tartani a fejlődéssel, középületeink újultak meg számottevő mennyiségben, szinte mind a Magyar Falu Program keretein belül. Megszépült a kultúrház, az önkormányzati hivatal épülete, az orvosi rendelő belseje, és a közterületek közül a temető és a játszótér.