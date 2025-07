Hirdetés 14 órája

Példamutató akarattal fejlesztik és színesítik a kicsi települést

Pécsdevecser Baranya vármegye egyik legkisebb települése, de példaértékűen mutatja be, hogyan lehet egy kis falu is aktív, élhető és fejlődő közösség. A legutóbbi önkormányzati választások eredménye alapján a helyi vezetés összetétele nem változott, így a megszokott csapat folytathatja munkáját a lakosság bizalmával. Az önkormányzat nemcsak a napi működés biztosítására, de fejlesztésekre és pályázatokra is nagy hangsúlyt fektet.

A német nemzetiségi önkormányzat is aktívan részt vesz a falu életében. Idén önerőből tervezik felújítani a helyi kápolnát, ami szimbolikus jelentőségű lépés a közösség szempontjából. A kisebbségi önkormányzat emellett több pályázati lehetőséget is kihasznál, például kulturális programokra és a hagyományápolás támogatására. A Pécsdevecseri Német Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási és karbantartási tevékenységek támogatására. A támogatás keretében 10 darab napelemet, 4 darab hűtő-fűtő klímaberendezést, valamint a konyhánkba 1 darab elektromos kályhát nyertek el. Emellett a „Nemzeti kulturális kezdeményezések támogatása” című pályázaton tavaly 300 000 forintot kaptak sátorbérlésre, amelyre az idei évben is benyújtották igényüket – a döntés jelenleg még folyamatban van. Emellett tervben van a közvilágítás modernizálása is: a jelenlegi lámpákat energiatakarékos, LED-es változatokra cserélnék, ami hosszú távon komoly megtakarítást jelentene. A Magyar Falu Programban is szeretne idén pályázni az önkormányzat. Az egyik fő cél a kultúrház belső felújítása, hiszen az utolsó jelentősebb korszerűsítés immár húsz éve történt. A közösségi terek rendben tartása és megújítása kiemelt szempont, hiszen ezek a falu társadalmi életének központjai. A Program keretén belül még szeretnének pályázni napelembővítésre is. A település közterei gondozottak, rendezettek, és bár nincs jelenleg közmunkás a faluban, a lakók összefogása és a közösségi szemlélet biztosítja a tiszta, élhető környezetet. Pécsdevecserben a szociális érzékenység is megmutatkozik: idén is sikeresen nyertek támogatást szociális tűzifára, így a rászorulók számára biztosított lesz a téli tüzelő. A nyári szünet alatt sem feledkeznek meg a családokról: a gyermekek iskolakezdési támogatásban részesülnek, ezzel is segítve a tanévkezdést. A közművelődési élet sem marad háttérben. A közművelődési szakember aktívan szervezi a helyi programokat. A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg a gyertyakészítő szakkör, amelynek anyagköltségére is sikerült pályázni. A szakkör nagy népszerűségnek örvendett, és a résztvevők munkáiból kiállítást is rendeztek, amelyet sokan megtekintettek.

Az őszi időszak kiemelkedő eseménye a nemzetiségi nap, amely évről évre több embert vonz. A falu lakosságának mintegy 90%-a szokott részt venni ezen az eseményen, amely a helyi identitás erősítését és a közösségi kapcsolatok ápolását szolgálja. Pécsdevecser tehát nem csupán fennmarad, hanem fejlődik, közösséget épít és élő példája annak, hogy kis településen is lehet nagy dolgokat véghezvinni – összefogással, céltudatos munkával és a hagyományok tiszteletével. A település vezetői Rumszauer Ilona polgármester

Stanitz Jánosné alpolgármester

Képviselők

Bősz Imre

Némethné Kovács Ildikó

Rikker Ferenc Pécsdevecseri Német Önkormányzat Stanitz Jánosné elnök

Képviselők

Bősz Imre

Rumszauer Ilona

körjegyző: Csalos Beáta

házigondozó: Némethné Kovács Ildikó

falugondnok: Vrasics Tamás

háziorvos: Dr. Varga PéterŰ

körzeti nővér: Vresics-Dékmár Nóra

fogorvos: Kraftné Dr. Romsics Rita

védőnő: Pusztáné Andresz Ildikó

plébános: Darnai József Ágoston

Közművelődési munkatárs: Veérné Haász Krisztina

