Siklós új lendületet ad a kerékpáros turizmusnak – Modern marketingeszközökkel támogatják az élményalapú felfedezést

Modern arculat – egységes és felismerhető vizuális kommunikáció

A projekt keretében kidolgozott marketingstratégia egyik sarokköve az új arculat és logó megalkotása volt, amely egységesen jelenik meg minden kapcsolódó kommunikációs felületen. Az arculat célja nemcsak a kerékpárút, hanem a helyi kerékpáros turizmushoz kapcsolódó egységes megjelenés volt – amely hosszú távon támogatja a márkaépítést és a turisztikai pozícionálást.

Tájékozódás könnyedén – informatív és naprakész kommunikáció

A látogatók tájékozódását a projekt során létrehozott külön aloldal is segíti a város hivatalos weboldalán: www.siklos.hu/turisztika/ket-kereken. Itt a turisták kerékpárosbarát szolgáltatásokról, látnivalókról és programlehetőségekről olvashatnak – így már az utazás előtt megkezdődik az élményépítés.

A digitális jelenlét további erősítéseként rendszeres közösségi média posztok (pl. Facebook) hívják fel a figyelmet a fejlesztésre, az új kerékpárút-élményre és a város kínálta lehetőségekre. Ezek a bejegyzések egyszerre tájékoztatnak és inspirálnak: képekkel, hasznos tippekkel és eseményajánlókkal.

Infrastruktúra és élmény kéz a kézben

A marketingaktivitások nem álltak meg az online térben: a projekt során létrehozott kerékpáros pihenő szervizponttal, valamint jól elhelyezett tájékoztató táblákkal és turisztikai térképekkel segíti a látogatók eligazodását a helyszínen is. Ezek az elemek nemcsak a kényelmet szolgálják, hanem erősítik a város vendégszerető, kerékpárosbarát imázsát is.

Siklós a térképen – szó szerint is

A projekt egy fontos nemzetközi hálózat, az EuroVelo13 részét képező kerékpárút-hálózathoz csatlakozik. Ez a nemzetközi jelenlét és kapcsolódás nemcsak turisztikai, hanem gazdasági előnyöket is hordoz – ezért is különösen fontos, hogy a város fejlesztéseit átgondolt, hatékony marketingeszközökkel is támogassák.

Siklós példát mutat abban, hogyan lehet egy infrastrukturális beruházást turisztikai és kommunikációs oldalról is teljeskörűen támogatni. A projekt során megvalósított marketingeszközök egy új, vendégcentrikus kerékpáros élményt szolgálnak – egy olyan jövőt, ahol Siklós még erősebben jelenik meg a turisztikai térképen.