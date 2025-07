Új nyomvonalon épül út a belvárosi forgalom csökkentésére

Az új út a Malom ároknál, a Rendezvénytér mellett vezet majd el, hogy többek közt a rendezvények idején erre az útra terelhessék el az autós forgalom egy részét, így nem kellene a közlekedőknek a belvároson áthajtaniuk. A fejlesztésre a Vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatást az önkormányzat. Mayer István, Villány polgármestere elmondta, a többi kivitelezés alatt álló projekt is jól halad: épül az új bölcsőde, zajlik a Táncsics-árok felújítása, futókört és sétányt alakítanak ki a Kiserdőben, a Damjanich utcában pedig folyamatban van a járdafelújítás, ősztől pedig faültetés, növényesítés kezdődik a járda és az úttest közötti sávokban.

Családbarát munkahely díjat nyert az önkormányzat

A villányi önkormányzat idén újra elnyerte a Családbarát munkahely díjat. A korábbi években is többször szerveztek az önkormányzat dolgozóinak gyerekei számára programokat, ezek körét bővíthetik most a díjhoz elnyert támogatásból. A tervek szerint nyári tábort szerveznek, és egyéb szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket is kínálnak majd az önkormányzat kötelékében dolgozók gyermekeinek.

Három társasház épül a Csillagvölgy lakóparkban

Mint arról korábban beszámoltunk, a Wesselényi utca és az elkerülő út közötti területen 22 családi ház és három, társasház építésére alkalmas telket alakított ki az önkormányzat. A városvezető örömmel tájékoztatott, hogy a legnagyobb társasházi telekre az adás-vételi szerződés megkötése folyamatban van, és a másik két társasházi telek eladásával kapcsolatosan is előrehaladott tárgyalásokat folytat. A családi házas telkek közül is van már, ami elkelt. Mayer István szerint az állami hitelprogram a 3%-os támogatott kamattal még nagyobbat fog lendíteni az érdeklődésen. A telkek közművesítése legkésőbb a jövő év elején kezdődik, és a munkálatok várhatóan 3-4 hónapig tartanak majd.

A Csillagvölgy Lakópark látványtervei

Ideális körülmények a családok számára

A családi házas építési telkek esetében a város képviselő-testülete korábban úgy döntött – és ezt a Helyi Építési Szabályzatban is meghatározta – hogy kifejezetten megtiltja, hogy szálláshely szolgáltatással foglalkozzon a tulajdonos. A cél ugyanis valóban egy nyugodt – a nyüzsgő vendégforgalomtól mentes – lakópark kialakítása az itt otthont teremtő családok számára. A társasházaknál az önkormányzat nem szerette volna ennyire leszűkíteni a lehetőségeket, de ott is csak korlátozott mértékben, a lakások számának körülbelül egyharmadánál engedi meg a szálláshely-szolgáltatást.