4 órája
Betonból élmény, gyárból közösség – a DDC is ott volt az Ördögkatlan Fesztiválon
Idén is a kultúra, a közösség és a környezettudatosság találkozásának különleges színtere volt az Ördögkatlan Fesztivál, ahol a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) újra izgalmas programokkal várta az érdeklődőket.
Kreatív beton és közösségi élmény
A DDC a Beremendi Kovácsműhelyben rendezett be egy egyedi alkotóműhelyt, ahol a látogatók betonfigurákat festhettek, illetve egy közösségi projektben is részt vehettek, mely során üzenetet hagyhattak a DDC kívánságfáján. A jó hangulat és az állandó nyüzsgés mellett egy kis izgalom is fűszerezte az alkotás élményét, hiszen a program végén ajándékcsomagot is kisorsoltak a résztvevők között.
Gyárlátogatások – lelkes érdeklődőkkel
Különleges lehetőséget jelentett a fesztivál ideje alatt, hogy az érdeklődők látogatást tehettek a DDC beremendi cementgyárában is. A szerdai, csütörtöki és pénteki napok során szervezett bejárásokon a látogatók testközelből ismerhették meg a cementgyártás folyamatát. Az eseményre mindhárom alkalommal rekordidő alatt betelt a létszám, összesen csaknem 100, az ország minden tájáról érkező vendég tekinthette meg a modern gyártási folyamatokat. Az interaktív program során rengeteg kérdés hangzott el a cement előállításával, a működéssel és a környezeti hatásokkal kapcsolatban, a résztvevők nyitottsága és érdeklődése is jól mutatta, milyen fontos a tudatos működés bemutatása.
Az Ördögkatlan fesztivál szellemiségéhez illeszkedve a DDC bemutatta fenntarthatósági intézkedéseit is. A cementgyártás hagyományosan energiaigényes folyamat, a vállalat azonban évek óta dolgozik azon, hogy környezetbarát megoldásokkal – mint például az alternatív tüzelőanyagok használata vagy az ipari hulladékok újrahasznosítása – csökkentse ökológiai lábnyomát.
A Duna-Dráva Cement Kft. hisz abban, hogy az élményalapú, közösségközpontú programok elengedhetetlen részét képezik annak, hogy egy vállalat valódi partnerré váljon a helyi közösség és a környezet számára – a nagy érdeklődés pedig jól mutatja a közönség nyitottságát erre.
Találkozunk újra – a Modern Gyárak Éjszakáján!
Akik idén nyáron nem jutottak be a gyárbejárásra, nem kell aggódniuk, novemberben újabb alkalom kínálkozik, hiszen a DDC mindkét cementgyára idén is részt vesz a Modern Gyárak Éjszakája országos eseménysorozatában, ahol a kíváncsi látogatók ismét beleshetnek majd a kulisszák mögé.