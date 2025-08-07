Betonból élmény, gyárból közösség – a DDC is ott volt az Ördögkatlan Fesztiválon

Kreatív beton és közösségi élmény

A DDC a Beremendi Kovácsműhelyben rendezett be egy egyedi alkotóműhelyt, ahol a látogatók betonfigurákat festhettek, illetve egy közösségi projektben is részt vehettek, mely során üzenetet hagyhattak a DDC kívánságfáján. A jó hangulat és az állandó nyüzsgés mellett egy kis izgalom is fűszerezte az alkotás élményét, hiszen a program végén ajándékcsomagot is kisorsoltak a résztvevők között.

Gyárlátogatások – lelkes érdeklődőkkel

Különleges lehetőséget jelentett a fesztivál ideje alatt, hogy az érdeklődők látogatást tehettek a DDC beremendi cementgyárában is. A szerdai, csütörtöki és pénteki napok során szervezett bejárásokon a látogatók testközelből ismerhették meg a cementgyártás folyamatát. Az eseményre mindhárom alkalommal rekordidő alatt betelt a létszám, összesen csaknem 100, az ország minden tájáról érkező vendég tekinthette meg a modern gyártási folyamatokat. Az interaktív program során rengeteg kérdés hangzott el a cement előállításával, a működéssel és a környezeti hatásokkal kapcsolatban, a résztvevők nyitottsága és érdeklődése is jól mutatta, milyen fontos a tudatos működés bemutatása.

Az Ördögkatlan fesztivál szellemiségéhez illeszkedve a DDC bemutatta fenntarthatósági intézkedéseit is. A cementgyártás hagyományosan energiaigényes folyamat, a vállalat azonban évek óta dolgozik azon, hogy környezetbarát megoldásokkal – mint például az alternatív tüzelőanyagok használata vagy az ipari hulladékok újrahasznosítása – csökkentse ökológiai lábnyomát.

A Duna-Dráva Cement Kft. hisz abban, hogy az élményalapú, közösségközpontú programok elengedhetetlen részét képezik annak, hogy egy vállalat valódi partnerré váljon a helyi közösség és a környezet számára – a nagy érdeklődés pedig jól mutatja a közönség nyitottságát erre.

Találkozunk újra – a Modern Gyárak Éjszakáján!

Akik idén nyáron nem jutottak be a gyárbejárásra, nem kell aggódniuk, novemberben újabb alkalom kínálkozik, hiszen a DDC mindkét cementgyára idén is részt vesz a Modern Gyárak Éjszakája országos eseménysorozatában, ahol a kíváncsi látogatók ismét beleshetnek majd a kulisszák mögé.