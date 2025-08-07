augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Betonból élmény, gyárból közösség – a DDC is ott volt az Ördögkatlan Fesztiválon

Címkék#Duna-Dráva Cement Kft#program#Ördögkatlan Fesztivál

Idén is a kultúra, a közösség és a környezettudatosság találkozásának különleges színtere volt az Ördögkatlan Fesztivál, ahol a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) újra izgalmas programokkal várta az érdeklődőket.

PR cikk
Betonból élmény, gyárból közösség – a DDC is ott volt az Ördögkatlan Fesztiválon

Kreatív beton és közösségi élmény

A DDC a Beremendi Kovácsműhelyben rendezett be egy egyedi alkotóműhelyt, ahol a látogatók  betonfigurákat festhettek, illetve egy közösségi projektben is részt vehettek, mely során üzenetet hagyhattak a DDC kívánságfáján. A jó hangulat és az állandó nyüzsgés mellett egy kis izgalom is fűszerezte az alkotás élményét, hiszen a program végén ajándékcsomagot is kisorsoltak a résztvevők között.

Gyárlátogatások – lelkes érdeklődőkkel

Különleges lehetőséget jelentett a fesztivál ideje alatt, hogy az érdeklődők látogatást tehettek a DDC beremendi cementgyárában is. A szerdai, csütörtöki és pénteki napok során szervezett bejárásokon a látogatók testközelből ismerhették meg a cementgyártás folyamatát. Az eseményre mindhárom alkalommal rekordidő alatt betelt a létszám, összesen csaknem 100, az ország minden tájáról érkező vendég tekinthette meg a modern gyártási folyamatokat. Az interaktív program során rengeteg kérdés hangzott el a cement előállításával, a működéssel és a környezeti hatásokkal kapcsolatban, a résztvevők nyitottsága és érdeklődése is jól mutatta, milyen fontos a tudatos működés bemutatása. 

Az Ördögkatlan fesztivál szellemiségéhez illeszkedve a DDC bemutatta fenntarthatósági intézkedéseit is. A cementgyártás hagyományosan energiaigényes folyamat, a vállalat azonban évek óta dolgozik azon, hogy környezetbarát megoldásokkal – mint például az alternatív tüzelőanyagok használata vagy az ipari hulladékok újrahasznosítása – csökkentse ökológiai lábnyomát.

A Duna-Dráva Cement Kft. hisz abban, hogy az élményalapú,  közösségközpontú programok elengedhetetlen részét képezik annak, hogy egy vállalat valódi partnerré váljon a helyi közösség és a környezet számára – a nagy érdeklődés pedig jól mutatja a közönség nyitottságát erre.

Találkozunk újra – a Modern Gyárak Éjszakáján!

Akik idén nyáron nem jutottak be a gyárbejárásra, nem kell aggódniuk, novemberben újabb alkalom kínálkozik, hiszen a DDC mindkét cementgyára  idén is részt vesz a Modern Gyárak Éjszakája országos eseménysorozatában, ahol a kíváncsi látogatók ismét beleshetnek majd a kulisszák mögé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu