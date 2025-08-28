augusztus 28., csütörtök

Elkészült a futókör a Kiserdőben – Egy új, városon belüli elkerülő út épül

Jól haladnak a folyamatban lévő pályázati projektek. A kivitelezések ütemterv szerint készülnek, jelenlegi állásukról Mayer István, Villány polgármestere számolt be lapunknak.

Folyamatosan halad az Élhető Települések pályázati program keretében a kiserdő fejlesztése, valamint a Damjanich utca felújítása. A Kiserdőben elkészült a sétány a közvilágítással együtt és a futókör. A továbbiakban még tereprendezési munkálatok vannak hátra, valamint az utcabútorok kihelyezése. A Damjanich utcában a déli oldal járdája szinte teljesen elkészült, és ütemesen halad az északi oldal bontása és felújítása is. Mayer István polgármester elmondta, a tervek szerint október végéig elkészülnek a kivitelezők a járdafelújításokkal, majd az év hátralevő részében a növénytelepítésekre fog sor kerülni az úttest és a járda közötti sávokban. 

Folyamatban van a külterületi utas pályázat megvalósítása is, melynek részeként egy szőlőhegyi útszakasz felújítása már elkészült, s használható is. A pályázat másik részeként egy új út készül a sportpálya mögött. Ez a városon belüli kisebb elkerülő út lehetőséget fog teremteni, hogy például rendezvények idején arra irányítsák el a forgalmat, az autóval közlekedőknek így nem kell majd a város szűk utcáin keresztülmenni. Emellett valószínűleg a parkolásban is segítséget jelent majd ez a rész. A tervek szerint október végéig elkészül az új útszakasz. 

Mindeközben jól halad a bölcsőde építése, valamint a családsegítő szolgálat épületének felújítása is.  A Táncsics-árok felújítása – a megfelelő csapadékvíz-elvezetés érdekében – elkészült. 

A további fejlesztések kapcsán a városvezető elmondta: az óvoda udvar fejlesztésénél már a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, valamint folyamatban van az ipari park tervezése. Ezen kívül hamarosan megkezdődhet a tervező kiválasztására a közbeszerzési eljárás három, összesen egymilliárd forint értékű turisztikai projekt esetében. 

Egy új gazdasági fejlesztési centrum kialakítása kezdődik a következő években Villányban

Mayer István arról is tájékoztatott, hogy elérhető közelségbe került két távlati, nagy jelentőséggel bíró fejlesztés is, ugyanis az elmúlt héten megjelent kormányhatározatban – mely tartalmazza a következő 10 év tervezett állami beruházásait – megjelent a villányi északkeleti elkerülő út építése, valamint az M6-os autópálya villányi bekötőútjának megvalósítása is. Előbbi 2035-ig, utóbbi viszont már 2030-ig elkészül a kormány tervei szerint. Az északkeleti elkerülő út lehetősége (és jelentősége) pár éve merült fel a villányi polgármester és dr. Hargitai János országgyűlési képviselő közötti megbeszélésen. Az elkerülő út az Újpetre felől érkező járműforgalmat (beleértve a teherforgalmat, mezőgazdasági gépek közlekedését) mentesítené a várostól. Jelenleg egyébként korlátozott a teherforgalom abból az irányból a villányi és a palkonyai híd súlykorlátja miatt. A teherszállítás bonyolultsága miatt évtizedek óta nehézséggel küzdenek a villánykövesdi, palkonyai, ivánbattyáni és kisjakabfalvai nagyobb gazdaságok. Az útfejlesztés hatással lehetne arra is, hogy ezeken a kistelepüléseken korlátozás nélkül, megfelelően működhessenek a nagyobb teherforgalmat bonyolító gazdaságok is.

Az M6-os autópályára csatlakozó villányi bekötőútról már korábban lehetett olvasni, a Dunántúli Napló is beszámolt róla. A kiviteli tervek elkészültek, az építési engedélyek rendelkezésre állnak, jelenleg a földhivatali adminisztrációs munkák, területszerzések vannak folyamatban. Mayer István polgármester információi szerint akár már jövő év második felében kezdődhet meg a kivitelezés és 2028-ban készülne el az út. Villány szempontjából nem csak turisztikailag, hanem gazdaságilag is éppoly jelentősége lesz a bekötőútnak, hiszen nagyjából akkorra készülhet el a 16 hektáros villányi ipari park, melyet épp a bekötő út közvetlen közelébe terveznek. 

Az ipari park Villány gazdaságának több lábon állását szolgálja majd, illetve a meglévő, jelenleg a városon belül működő nagyvállalkozóknak is lehetőséget teremthet a gazdasági tevékenységük bővítésére

– mondta a városvezető.

Új kút fúrására kapott támogatást a város

A Versenyképes Járások Program keretében Villány és a térségi települések támogatást kaptak egy új kút fúrására. A közbeszerzést követően várhatóan jövő év első felében megkezdődhetnek a kút kialakításának, valamint a hálózatba történő becsatlakoztatásnak a munkálatai.

A mostani, a város vízellátását biztosító villánykövesdi kút a kapacitása felső határán mozog, így nagyobb víz-igénybevételek esetén a villányi kúttal lehet majd kiegészíteni a szükséges mennyiséget. Ezzel üzembiztosabbá tud válni a rendszer, bármilyen meghibásodás esetén. 

A Sauska Pincészetig kivilágították a kerékpárutat

Elkészült a Villány és Nagyharsány közötti kerékpárút közvilágításának újabb fejlesztési üteme. Az első körben a Günzer Tamás Pincészetéig 3, most pedig további 20 lámpaoszlopot állítottak a kerékpárút mentén, növelve a kerékpárral és gyalogosan közlekedők komfortját, biztonságát az esti órákban. A teljes szakasz megvalósításában Günzer Tamás Pincészete is fontos szerepet vállalt, neki köszönhetően indult el az összefogás a projekt kivitelezésének megkezdéséhez. A fejlesztés összefogással valósult meg, melyért külön köszönet illeti Günzer Tamás Pincészetét, a Sauska Pincét, a Viale Boutique Hotelt és Gere Attila Pincészetét.

Ugrógödör készült az iskola kezdeményezésére

Az atlétikai versenyekre járó diákok felkészülését, valamint a testnevelés órák változatosságát segíti elő a sportpályánál létrehozott új ugrógödör, melyet az iskola kezdeményezésére az önkormányzat és helyi vállalkozók támogatásával valósítottak meg. A kivitelezésben segítő kezet nyújtott a Kizo Tüzép Kft., a GSH-Építő Kft. és az S-Tér Kft. is. A sportoló diákok a tanév elejétől használni tudják majd a pályát. 

 

 

