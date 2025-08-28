Elkészült a futókör a Kiserdőben – Egy új, városon belüli elkerülő út épül

Folyamatosan halad az Élhető Települések pályázati program keretében a kiserdő fejlesztése, valamint a Damjanich utca felújítása. A Kiserdőben elkészült a sétány a közvilágítással együtt és a futókör. A továbbiakban még tereprendezési munkálatok vannak hátra, valamint az utcabútorok kihelyezése. A Damjanich utcában a déli oldal járdája szinte teljesen elkészült, és ütemesen halad az északi oldal bontása és felújítása is. Mayer István polgármester elmondta, a tervek szerint október végéig elkészülnek a kivitelezők a járdafelújításokkal, majd az év hátralevő részében a növénytelepítésekre fog sor kerülni az úttest és a járda közötti sávokban.

Folyamatban van a külterületi utas pályázat megvalósítása is, melynek részeként egy szőlőhegyi útszakasz felújítása már elkészült, s használható is. A pályázat másik részeként egy új út készül a sportpálya mögött. Ez a városon belüli kisebb elkerülő út lehetőséget fog teremteni, hogy például rendezvények idején arra irányítsák el a forgalmat, az autóval közlekedőknek így nem kell majd a város szűk utcáin keresztülmenni. Emellett valószínűleg a parkolásban is segítséget jelent majd ez a rész. A tervek szerint október végéig elkészül az új útszakasz.

Mindeközben jól halad a bölcsőde építése, valamint a családsegítő szolgálat épületének felújítása is. A Táncsics-árok felújítása – a megfelelő csapadékvíz-elvezetés érdekében – elkészült.

A további fejlesztések kapcsán a városvezető elmondta: az óvoda udvar fejlesztésénél már a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, valamint folyamatban van az ipari park tervezése. Ezen kívül hamarosan megkezdődhet a tervező kiválasztására a közbeszerzési eljárás három, összesen egymilliárd forint értékű turisztikai projekt esetében.

Egy új gazdasági fejlesztési centrum kialakítása kezdődik a következő években Villányban

Mayer István arról is tájékoztatott, hogy elérhető közelségbe került két távlati, nagy jelentőséggel bíró fejlesztés is, ugyanis az elmúlt héten megjelent kormányhatározatban – mely tartalmazza a következő 10 év tervezett állami beruházásait – megjelent a villányi északkeleti elkerülő út építése, valamint az M6-os autópálya villányi bekötőútjának megvalósítása is. Előbbi 2035-ig, utóbbi viszont már 2030-ig elkészül a kormány tervei szerint. Az északkeleti elkerülő út lehetősége (és jelentősége) pár éve merült fel a villányi polgármester és dr. Hargitai János országgyűlési képviselő közötti megbeszélésen. Az elkerülő út az Újpetre felől érkező járműforgalmat (beleértve a teherforgalmat, mezőgazdasági gépek közlekedését) mentesítené a várostól. Jelenleg egyébként korlátozott a teherforgalom abból az irányból a villányi és a palkonyai híd súlykorlátja miatt. A teherszállítás bonyolultsága miatt évtizedek óta nehézséggel küzdenek a villánykövesdi, palkonyai, ivánbattyáni és kisjakabfalvai nagyobb gazdaságok. Az útfejlesztés hatással lehetne arra is, hogy ezeken a kistelepüléseken korlátozás nélkül, megfelelően működhessenek a nagyobb teherforgalmat bonyolító gazdaságok is.