Fejlődés és közösségépítés: új park, felújítások és fesztiválok Szederkényben

Címkék#program#szederkény#fesztivál

Az idei év második felében is sorra valósulnak meg a település életét meghatározó fejlesztések Szederkényben. Az önkormányzat törekvései egyszerre irányulnak a lakosság életminőségének javítására, a kulturális örökség ápolására. Maml Balázs polgármester tájékoztatott a fejlesztésekről.

PR cikk
 

Az egyik fontos beruházás a Tájház hátsó részének felújítása volt. A vályogfal egy része leomlott, így halaszthatatlan volt a beavatkozás. Az önkormányzat 2,7 millió forintos önerőből mentette meg az épületet, amely ma már nemcsak a Falumúzeumnak ad otthont, hanem a jövőben közösségi térként is funkcionálhat.

Júniusban az önkormányzat felújíttatta a nyomjai templomnál és a mohácsi buszmegállónál található emlékműveket is. Ezek az alkotások nemcsak esztétikai értéket képviselnek, hanem a település történelmi emlékezetét is őrzik.

Nagyszabású fejlesztések: Sica Park és Bringapálya

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb beruházása a Karasica-parti Sica Park megvalósítása volt, amelyet augusztus 8-án adtak át. A TOP Plusz Élhető települések pályázat részeként, csaknem 240 millió forintból épült meg a modern közösségi tér, amely sétánnyal, szökőkúttal, kerékpártárolóval, kültéri fitneszeszközökkel, nyilvános illemhellyel, okospadokkal és ifjúsági klubhelyiséggel várja a helyieket és a látogatókat. Külön figyelmet fordít a park megőrzésére: kamerarendszer és a polgárőrség rendszeres ellenőrzése biztosítja, hogy az új beruházás sokáig szolgálhassa a közösséget.

Maml Balázs polgármester hangsúlyozta: 

Fontos számunkra, hogy a megújult közösségi terek épségben fennmaradjanak, és valóban a lakosságot szolgálják. A park később akár szabadtéri kisebb koncertnek, kertmozinak helyet adhat majd.

 

Már május végén átadták az új bringaparkot, amely BMX- és gördeszkapályát, valamint pumpapályát kínál a fiataloknak. Ez is része annak a fejlesztési csomagnak, amely a Sica Park mellett az Ifjúsági Klub felújítását is tartalmazza. Az utóbbi szeptemberre készülhet el teljesen.

A Pécsi úti parkoló is elkészült 5,5 millió forint önerőből, ezzel javítva a központi rész parkolási lehetőségeit. Emellett célegyenesbe értek az Ipari Park előkészületei is, amely több mint 613 millió forintos iparterület-fejlesztés keretében valósul meg. A közműves telkeket továbbra is vállalkozásoknak kínálják értékesítésre vagy bérbeadásra.

Továbbá az orvosi és fogorvosi rendelő, valamint a felette lévő szolgálati lakások külső hőszigetelése és színezése is elkészült, a lépcsőház nyílászáróinak cseréjével együtt, összesen 10,4 millió forintos beruházással.

 Színes programok, közösségi ünnepek

Az elmúlt hetekben, hónapokban sokszínű, minden korosztály igényeit kielégítő programkavalkáddal kedveskedtek a helyieknek.

 

Június 21-én rendezték meg a Helló Nyár fesztivált a Neoton Família és az Ámokfutók fellépésvel. A sportcentrumban tartott koncertre több százan látogattak el. Július 5-én a Szederkényi Sportnap várta a mozgás szerelmeseit. Július 19-én debütált a Tour de Blanc, a Mohács-Bóly térségi Fehérborút kerékpáros bortúrája, amelyet a Szederkényi Turisztikai Egyesület Kerékpáros Szakosztálya szervezett. Közel száz borbarát kerekezte végig a Kisfröccs (22 km), Nagyfröccs (34 km) és Sportfröccs (63 km) távok egyikét, nyolc állomást érintve – pincészeteket, éttermet és cukrászdát. Az esemény új színt hozott Baranya aktív turizmusába.

Augusztus 9-én harmadik alkalommal rendezték meg a Szederkényi Autós Napot, amely közel kétezer látogatót vonzott. A veterán- és tuningautók mellett szimulátor, kézművesek és gasztro-udvar is színesítette a programot. Az estét a Central Sound retro diszkója zárta. Augusztus 13-án tartották a tizenkettedik alkalommal megrendezett Karasica Gyöngye termelői piacot. A szederkényi Művelődési Ház udvarán csaknem 25 termelő és kézműves kínálta portékáit. A piac minden hónap második szerdáján nyitja meg kapuit, kínálatában zöldség, gyümölcs, szörp, méz, kézműves termékek, sőt újabban az ormánsági dinnye is megtalálható.

 

A következő hetek programjai

Augusztus 30-án a Szederkényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sváb Fesztiválja lesz a nyár egyik záróeseménye, amelynek helyszíne az Ulbert Pince vendégház előtti rét. A programban nemzetiségi műsorok, majd este a Donau Krainer és a Junge Paldauer koncertje szerepel.

Az őszi szezon csúcspontja szeptember 20-án az Összeköt a Karasica fesztivál, amely egyben a 28. Szederkényi Szüret Napja is. A hagyományokhoz hűen kulturális műsorok, néptáncbemutatók és gyermekprogramok várják a közönséget.


 

 

