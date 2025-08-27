Fejlődés és közösségépítés: új park, felújítások és fesztiválok Szederkényben

Az egyik fontos beruházás a Tájház hátsó részének felújítása volt. A vályogfal egy része leomlott, így halaszthatatlan volt a beavatkozás. Az önkormányzat 2,7 millió forintos önerőből mentette meg az épületet, amely ma már nemcsak a Falumúzeumnak ad otthont, hanem a jövőben közösségi térként is funkcionálhat.

Júniusban az önkormányzat felújíttatta a nyomjai templomnál és a mohácsi buszmegállónál található emlékműveket is. Ezek az alkotások nemcsak esztétikai értéket képviselnek, hanem a település történelmi emlékezetét is őrzik.

Nagyszabású fejlesztések: Sica Park és Bringapálya

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb beruházása a Karasica-parti Sica Park megvalósítása volt, amelyet augusztus 8-án adtak át. A TOP Plusz Élhető települések pályázat részeként, csaknem 240 millió forintból épült meg a modern közösségi tér, amely sétánnyal, szökőkúttal, kerékpártárolóval, kültéri fitneszeszközökkel, nyilvános illemhellyel, okospadokkal és ifjúsági klubhelyiséggel várja a helyieket és a látogatókat. Külön figyelmet fordít a park megőrzésére: kamerarendszer és a polgárőrség rendszeres ellenőrzése biztosítja, hogy az új beruházás sokáig szolgálhassa a közösséget.

Maml Balázs polgármester hangsúlyozta:

Fontos számunkra, hogy a megújult közösségi terek épségben fennmaradjanak, és valóban a lakosságot szolgálják. A park később akár szabadtéri kisebb koncertnek, kertmozinak helyet adhat majd.

Már május végén átadták az új bringaparkot, amely BMX- és gördeszkapályát, valamint pumpapályát kínál a fiataloknak. Ez is része annak a fejlesztési csomagnak, amely a Sica Park mellett az Ifjúsági Klub felújítását is tartalmazza. Az utóbbi szeptemberre készülhet el teljesen.

A Pécsi úti parkoló is elkészült 5,5 millió forint önerőből, ezzel javítva a központi rész parkolási lehetőségeit. Emellett célegyenesbe értek az Ipari Park előkészületei is, amely több mint 613 millió forintos iparterület-fejlesztés keretében valósul meg. A közműves telkeket továbbra is vállalkozásoknak kínálják értékesítésre vagy bérbeadásra.