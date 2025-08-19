Harmincadik alkalommal pezseg a nyár: jön a 2025-ös Harkányi Fürdőfesztivál

A vármegye és a környék egyik legkedveltebb szabadtéri fesztiválja ezúttal is méltóképp zárja le a szezont: öt napon keresztül három színpad kínál változatos műsort, miközben a harkányi fürdő minden szolgáltatása a vendégek rendelkezésére áll. A jubileumi Fürdőfesztivál ünnepi hangulatú esemény, amely különleges élményt ad a helyieknek és a visszajáró vendégeknek egyaránt – valódi családbarát rendezvény, ahol a kikapcsolódás, a jókedv és a közösség találkozik.

Élmény mindenkinek – nem csak a fürdő miatt

A 2025-ös Harkányi Fürdőfesztivál a gyermekek számára is számos élményt kínál. A Harka Vízivilág gyerekbirodalom egész héten várja a legkisebbeket, naponta 13:00 és 18:00 óra között Kinder disco szórakoztatja őket Dj Kovács Tomival, emellett Ringató-foglalkozások, gyerekfitnesz és bűvészműsorok is szerepelnek a kínálatban. A családosoknak kedvező, hogy a gyerekprogramok ideje alatt a szülők nyugodt környezetben élvezhetik a koncerteket.

A Gyógykert színpad a művészi programoknak ad helyet: helyi zenekarok, énekesek, fúvósok, tamburások és táncosok is bemutatkoznak. Mindennap más stílusban szólal meg a zene: swing, jazz, népzene, világzene és filmzenék is felcsendülnek. Fellép többek között a PTE Brass Band, a Harkány Big Band, a Swing Ladies, a Track Quartet és a Gyarmati Tambura Trió. A szombati napon a hagyományos vizespóló verseny sem maradhat el az Odeon Ételbár Lepke színpadán.

Nagy nevekkel készül a jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál

A könnyedebb szórakozás kedvelőinek az Odeon Ételbár Lepke színpad egész nap tartalmas programot kínál: stand-up előadások, DJ-k, retró- és popprodukciók váltják egymást. Itt lép színpadra többek között Nótár Mary, Kis Grófo, Bréda Bia, Nemazalány és Sofi, a Desperado, valamint a Vivat Bacchus is – a közönség pedig naponta együtt énekelheti a legismertebb slágereket.

Az esték fénypontjai a Viva Palazzo nagyszínpad koncertjei lesznek. Augusztus 20-án az Edda musical nyitja a programot, majd a hét további részében számos sztár gondoskodik a hajnalig tartó bulihangulatról. Fellép Pixa, AK26, ByeAlex és a Slepp, DJ Duly, valamint a horvát popsztár, Severina is. A zárónapon, augusztus 24-én Fenyő Miklós ad élő koncertet.