augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Harmincadik alkalommal pezseg a nyár: jön a 2025-ös Harkányi Fürdőfesztivál

Címkék#Harkányi Fürdőfesztivál#műsor#esemény

A nyár utolsó kiemelt eseménye ismét Harkányban csábítja a fürdőzés és a zene kedvelőit. A Harkányi Fürdőfesztivál 2025-ben augusztus 20. és 24. között, immár harmincadik alkalommal, hozza el a nyár legizgalmasabb pillanatait.

PR cikk
IMG_4657

A vármegye és a környék egyik legkedveltebb szabadtéri fesztiválja ezúttal is méltóképp zárja le a szezont: öt napon keresztül három színpad kínál változatos műsort, miközben a harkányi fürdő minden szolgáltatása a vendégek rendelkezésére áll. A jubileumi Fürdőfesztivál ünnepi hangulatú esemény, amely különleges élményt ad a helyieknek és a visszajáró vendégeknek egyaránt – valódi családbarát rendezvény, ahol a kikapcsolódás, a jókedv és a közösség találkozik.

Élmény mindenkinek – nem csak a fürdő miatt

A 2025-ös Harkányi Fürdőfesztivál a gyermekek számára is számos élményt kínál. A Harka Vízivilág gyerekbirodalom egész héten várja a legkisebbeket, naponta 13:00 és 18:00 óra között Kinder disco szórakoztatja őket Dj Kovács Tomival, emellett Ringató-foglalkozások, gyerekfitnesz és bűvészműsorok is szerepelnek a kínálatban. A családosoknak kedvező, hogy a gyerekprogramok ideje alatt a szülők nyugodt környezetben élvezhetik a koncerteket.

A Gyógykert színpad a művészi programoknak ad helyet: helyi zenekarok, énekesek, fúvósok, tamburások és táncosok is bemutatkoznak. Mindennap más stílusban szólal meg a zene: swing, jazz, népzene, világzene és filmzenék is felcsendülnek. Fellép többek között a PTE Brass Band, a Harkány Big Band, a Swing Ladies, a Track Quartet és a Gyarmati Tambura Trió. A szombati napon a hagyományos vizespóló verseny sem maradhat el az Odeon Ételbár Lepke színpadán.

Nagy nevekkel készül a jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál

A könnyedebb szórakozás kedvelőinek az Odeon Ételbár Lepke színpad egész nap tartalmas programot kínál: stand-up előadások, DJ-k, retró- és popprodukciók váltják egymást. Itt lép színpadra többek között Nótár Mary, Kis Grófo, Bréda Bia, Nemazalány és Sofi, a Desperado, valamint a Vivat Bacchus is – a közönség pedig naponta együtt énekelheti a legismertebb slágereket.

Az esték fénypontjai a Viva Palazzo nagyszínpad koncertjei lesznek. Augusztus 20-án az Edda musical nyitja a programot, majd a hét további részében számos sztár gondoskodik a hajnalig tartó bulihangulatról. Fellép Pixa, AK26, ByeAlex és a Slepp, DJ Duly, valamint a horvát popsztár, Severina is. A zárónapon, augusztus 24-én Fenyő Miklós ad élő koncertet.

A fesztivál ideje alatt a harkányi fürdő szolgáltatásai teljes kapacitással működnek: gyógy- és élménymedencék, csúszdák, szaunavilág és vendéglátóhelyek várják a látogatókat. A jegy- és bérletkínálat széles: elérhetők napijegyek, esti koncertjegyek, három- és ötnapos bérletek is, kedvezményesen. Az elővételes jegyek a www.tixa.hu oldalon vásárolhatók meg.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják, de rossz idő esetén sem marad el a rendezvény.

Lehet még jegyet venni

A Fürdőfesztivál jegyárai széles választéka lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő belépőt. A napijegyek 600 és 9500 forint között mozognak: a strandbelépő ára 7000 Ft, kedvezményesen 6000 Ft, míg a teljes fürdőterületre – beleértve a Gyógy- és Harka Vízivilágot is – 9500 Ft, kedvezménnyel 8500 Ft. A legkisebbeknek, 0 és 4 év között, mindössze 600 forintos regisztrációs jegyet kell váltani, a koncertekre pedig 5000 forintért lehet bejutni. A többnapos bérleteket már nem árulnak, július 31-ig voltak kaphatók kedvezményes áron. A fesztiválra háromnapos bérlet elérhető, amely a péntektől vasárnapig tartó időszakra szól, így a hétvégi programok kedvelői is rugalmasan választhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu