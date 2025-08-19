1 órája
Harmincadik alkalommal pezseg a nyár: jön a 2025-ös Harkányi Fürdőfesztivál
A nyár utolsó kiemelt eseménye ismét Harkányban csábítja a fürdőzés és a zene kedvelőit. A Harkányi Fürdőfesztivál 2025-ben augusztus 20. és 24. között, immár harmincadik alkalommal, hozza el a nyár legizgalmasabb pillanatait.
A vármegye és a környék egyik legkedveltebb szabadtéri fesztiválja ezúttal is méltóképp zárja le a szezont: öt napon keresztül három színpad kínál változatos műsort, miközben a harkányi fürdő minden szolgáltatása a vendégek rendelkezésére áll. A jubileumi Fürdőfesztivál ünnepi hangulatú esemény, amely különleges élményt ad a helyieknek és a visszajáró vendégeknek egyaránt – valódi családbarát rendezvény, ahol a kikapcsolódás, a jókedv és a közösség találkozik.
Élmény mindenkinek – nem csak a fürdő miatt
A 2025-ös Harkányi Fürdőfesztivál a gyermekek számára is számos élményt kínál. A Harka Vízivilág gyerekbirodalom egész héten várja a legkisebbeket, naponta 13:00 és 18:00 óra között Kinder disco szórakoztatja őket Dj Kovács Tomival, emellett Ringató-foglalkozások, gyerekfitnesz és bűvészműsorok is szerepelnek a kínálatban. A családosoknak kedvező, hogy a gyerekprogramok ideje alatt a szülők nyugodt környezetben élvezhetik a koncerteket.
A Gyógykert színpad a művészi programoknak ad helyet: helyi zenekarok, énekesek, fúvósok, tamburások és táncosok is bemutatkoznak. Mindennap más stílusban szólal meg a zene: swing, jazz, népzene, világzene és filmzenék is felcsendülnek. Fellép többek között a PTE Brass Band, a Harkány Big Band, a Swing Ladies, a Track Quartet és a Gyarmati Tambura Trió. A szombati napon a hagyományos vizespóló verseny sem maradhat el az Odeon Ételbár Lepke színpadán.
Nagy nevekkel készül a jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál
A könnyedebb szórakozás kedvelőinek az Odeon Ételbár Lepke színpad egész nap tartalmas programot kínál: stand-up előadások, DJ-k, retró- és popprodukciók váltják egymást. Itt lép színpadra többek között Nótár Mary, Kis Grófo, Bréda Bia, Nemazalány és Sofi, a Desperado, valamint a Vivat Bacchus is – a közönség pedig naponta együtt énekelheti a legismertebb slágereket.
Az esték fénypontjai a Viva Palazzo nagyszínpad koncertjei lesznek. Augusztus 20-án az Edda musical nyitja a programot, majd a hét további részében számos sztár gondoskodik a hajnalig tartó bulihangulatról. Fellép Pixa, AK26, ByeAlex és a Slepp, DJ Duly, valamint a horvát popsztár, Severina is. A zárónapon, augusztus 24-én Fenyő Miklós ad élő koncertet.
A fesztivál ideje alatt a harkányi fürdő szolgáltatásai teljes kapacitással működnek: gyógy- és élménymedencék, csúszdák, szaunavilág és vendéglátóhelyek várják a látogatókat. A jegy- és bérletkínálat széles: elérhetők napijegyek, esti koncertjegyek, három- és ötnapos bérletek is, kedvezményesen. Az elővételes jegyek a www.tixa.hu oldalon vásárolhatók meg.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják, de rossz idő esetén sem marad el a rendezvény.
Lehet még jegyet venni
A Fürdőfesztivál jegyárai széles választéka lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő belépőt. A napijegyek 600 és 9500 forint között mozognak: a strandbelépő ára 7000 Ft, kedvezményesen 6000 Ft, míg a teljes fürdőterületre – beleértve a Gyógy- és Harka Vízivilágot is – 9500 Ft, kedvezménnyel 8500 Ft. A legkisebbeknek, 0 és 4 év között, mindössze 600 forintos regisztrációs jegyet kell váltani, a koncertekre pedig 5000 forintért lehet bejutni. A többnapos bérleteket már nem árulnak, július 31-ig voltak kaphatók kedvezményes áron. A fesztiválra háromnapos bérlet elérhető, amely a péntektől vasárnapig tartó időszakra szól, így a hétvégi programok kedvelői is rugalmasan választhatnak.