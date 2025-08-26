Mozgalmas hónapok: energetikai korszerűsítésre készül Szentlőrinc – A baranyai város vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy javítsák a helyi lakosság életminőségét

Az idei év első féléve számos fontos eredményt hozott városunk számára, amelyek mind a helyi közösség életminőségének javítását és a fenntartható fejlődést szolgálják. A legjelentősebbek közé tartoznak az infrastrukturális fejlesztések, pl. a csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldása, a külterületi utak felújítása, az utak kátyúzása, majd aszfaltozása, amelyek jelentősen hozzájárulnak a közlekedés biztonságához és a városkép javításához. A keleti városrészben új telkek kerültek kialakításra, amelyek értékesítésre való kijelölése napokon belül megtörténik. Aláírásra került az SM06-GEO-PC12 Svájci Alap által támogatott program, amely közel 500 milliós támogatással bír. A cél, hogy a város intézményeiben melegvízzel helyettesítsük a hagyományos fűtést. Ez nemcsak környezetbarát megoldás, hanem hosszú távon gazdaságilag is előnyös. Nagy büszkeség és megtiszteltetés volt Szentlőrinc számára, hogy 2025 februárjában városunk is otthonául szolgált a Kossuth Rádió Országjáró című műsorának. Bízunk benne, hogy a rádióműsor révén még többen kaptak kedvet ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk, és megismerjék Szentlőrincet

– értékelte az idei első félévet Vörös Sára polgármester.

2025-ben ismét méltó keretek között rendezték meg Szentlőrinc Város Ünnepi Képviselő-testületi ülését, amely immár hagyományosan a közösség összetartozását, múltját és jövőbe vetett hitét szimbolizálja. Ez az alkalom nemcsak a visszatekintésről, hanem a jövő tervezéséről is szólt.

Örömteli fejlemény az is, hogy Tarcsapusztán új aszfaltburkolatot kapott az út

Forrás: Szentlőrinc

A tervezett fejlesztésekről a polgármester elmondta:

Több pályázat van előkészítés alatt, amelyek kapcsolódnak a fűtőmű csővezetékének korszerűsítéséhez, illetve a geotermikus energia további felhasználásának lehetőségéhez. A DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 pályázat az energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára. A felhívás célja olyan szakmailag és műszakilag megalapozott és a megfelelőséget igazoló szakvéleménnyel ellátott új, lokális energiamenedzsment rendszerek és eszközök hosszú távon működtethető bevezetése az önkormányzatokban, amelyek folyamatos adatszolgáltatással járulnak hozzá az energiahatékonysági és energiafelhasználás optimalizációs célok eléréséhez. Megvalósul a Szociális Szolgáltató Központ festése. Terveink szerint augusztusban elkészül a kutyafuttató, amire már többen nagyon várnak.

A város vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy a helyben élők számára még komfortosabb környezetet biztosítson. Ennek érdekében számos fejlesztést és újítást vezetnek be, amelyek hozzájárulnak az életminőség javításához, a közösségi terek megújulásához és a mindennapok egyszerűbbé tételéhez. Az újdonságok között kiemelt figyelmet kapnak a közlekedés fejlesztései, a zöldterületek bővítése és a fenntarthatóságot szolgáló környezetbarát megoldások. Emellett korszerűsítik a közszolgáltatásokat, modernizálják az infrastruktúrát, és bővítik a kulturális, sport- és szabadidős lehetőségeket is. A cél egy ügyfélbarát önkormányzat kialakítása, amely érzékenyen reagál a lakosság igényeire.

A város vezetése továbbra is szívesen biztosít helyszínt azon rendezvények számára, amelyek az előző években is sikeresek voltak és érdeklődésre tartottak számot a lakosság körében. Ilyenek voltak a Vadásznap, a Kutyakiállítás, ahol biztosítottuk az ingyenes látogathatóságot a szentlőrinciek számára, a Mezőgépnapok, amely immár hagyományosan a térség egyik legnagyobb agrár- és gépészeti eseményévé nőtte ki magát. Új programként zajlott le az I. Szentlőrinci Városnap, amely azzal a céllal szerveződött, hogy városunk lakói együtt ünnepelhessék Szentlőrinc múltját, jelenét és közösségi összetartozását. A rendezvény nemcsak szórakoztató programokat kínált, hanem lehetőséget adott arra is, hogy megmutassuk milyen erős, sokszínű és összetartó közösség él itt. Bízunk benne, hogy az I. Városnap csak a kezdet volt, és ezzel egy olyan hagyományt indítottunk el

– mondta Vörös Sára.