47 perce
Újratervezés vidéken: így találnak utat maguknak a helyi vállalkozók
A gazdasági környezet gyors változásai, az adminisztrációs terhek, az adózási szabályok folyamatos módosulása mind-mind arra késztetik a helyi vállalkozókat, hogy újragondolják működésüket. De míg ezek a kihívások sokak számára bénítóan hathatnak, mások lehetőségként tekintenek rájuk, fejlődésre, korszerűsítésre és megújulásra használják.
Forrás: billingo.hu
Cikkünkben megnézzük, milyen eszközökkel és gondolkodásmóddal találják meg az utat a vidéki vállalkozók, hogyan lehet hatékonyan alkalmazkodni, digitalizálni, sőt, akár új piacokat is elérni vidékről.
Milyen kihívásokkal szembesülhetnek a vidéki vállalkozók?
A legnagyobb nehézséget a kiszámíthatatlan gazdasági környezet jelenti: az adózási szabályok gyakori változásai, mint például néhány éve a KATA módosítása, sokakat késztettek átalányadózásra vagy más lehetőség választására. Ezek az átállások nemcsak adminisztrációs terhet jelentenek, hanem pénzügyi és stratégiai újratervezést is igényelnek. Emellett sok vidéki vállalkozás tapasztalja a vásárlóerő csökkenését, az infláció hatását és a piaci szűkülést. Utóbbit különösen azok, akik főként helyi ügyfelekre építenek. Ehhez társul még a munkaerőhiány, a fiatalabb, digitálisan képzett szakemberek elvándorlása, valamint az infrastruktúra hiányosságai, mint a gyenge internetkapcsolat vagy az elmaradott digitalizáció.
Hogyan reagálhatnak a vidéki vállalkozók a gazdasági változásokra?
Az egyik legfontosabb lépés a tudatos tervezés. Ehhez elengedhetetlen, hogy naprakészek legyünk az adózási lehetőségeket illetően, és ha szükséges, könyvelő vagy tanácsadó segítségét is kérjük. A megfelelő vállalkozási forma kiválasztása – legyen szó egyéni vállalkozóról vagy társas vállalkozásról – hosszú távon is kifizetődő lehet. Emellett a működés racionalizálása is fontos. Érdemes olykor átnézni a költségstruktúrát, újragondolni az árazást és csökkenteni a fix kiadásokat.
Továbbá fontos látni, hogy ma már a digitalizáció nem egy lehetőség, hanem alap. Egy online számlázó teljes körű használata nemcsak az adminisztrációt egyszerűsíti, hanem megfelel a NAV elvárásainak is, és csökkenti az emberi hibák esélyét. Nem mellesleg pedig könnyen átláthatóvá válik a pénzügyi működés, ami segíti a tudatosabb döntéshozatalt.
Miért fontos a digitális jelenlét vidéken is?
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy vidéken nem kell honlap, hiszen mindenki ismeri a vállalkozást, pedig éppen ellenkezőleg. A helyi jelenlét mellett az online tér adja meg azt a rugalmasságot, amivel a vállalkozás új vevőket, ügyfeleket szólíthat meg. A Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program pedig éppen ezért jött létre. Segítségével akár ingyenesen is készíthetünk egyszerű, de informatív weboldalt. Egy ilyen honlapon bemutathatjuk szolgáltatásainkat, feltüntethetjük a nyitvatartást, elérhetőséget, sőt online időpontfoglalást is integrálhatunk. Valamint egy weboldal segítségével az online keresőkben is megjelenhet a vállalkozásunk, ami nemcsak a turistáknak, átutazóknak, hanem a helyieknek is fontos. Sokan ma már a Google-ben keresnek rá egy fodrászra, pékségre vagy szerelőre, nem a szomszédtól kérnek ajánlást.
Megéri utánanézni a támogatásoknak?
A válasz: igen, de nem minden áron. Sok pályázat valóban bonyolult, hosszadalmas és jelentős önerőt igényel. Ugyanakkor érdemes figyelni az aktuális lehetőségeket, főleg ha beruházásra, digitalizációra vagy munkahelyteremtésre készülünk. Jelenleg például a GINOP Plusz-1.2.3-24 pályázat kínál lehetőséget vidéki mikro- és kisvállalkozásoknak eszközbeszerzésre, képzésekre és informatikai fejlesztésekre jelentős támogatási intenzitással. Ha szeretnénk pályázni, érdemes szakértőt is bevonni, aki segít eligazodni a feltételek és dokumentáció útvesztőjében.
Milyen eszközök segíthetnek a stabilabb működés kialakításában?
Nem minden fejlesztés kerül milliókba, sokszor elég néhány jól megválasztott digitális eszköz ahhoz, hogy hatékonyabbá váljon a működésünk. Ilyenek például:
- Online számlázó: automatikus, NAV-kompatibilis, csökkenti az adminisztrációt.
- Egyszerű honlap a fent említett program keretében.
- Közösségi média jelenlét: Facebook-oldal, Google Cégem fiók, ahol aktuális infókat osztunk meg.
- Időpontfoglaló alkalmazások, e-mailes emlékeztetők.
- Online kassza, mobil bankkártya-elfogadás a vásárlók kényelméért.
A legfontosabb pedig, hogy felismerjük ezek nem pluszfeladatok, hanem hosszú távon megtérülő beruházások.
Valójában a vidéki vállalkozók többnyire ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe, mint bárki más – sőt, néha még többel is. Mégis sokan közülük példát mutatnak rugalmasságból, tudatosságból és nyitottságból. Akik hajlandók fejlődni, átalakulni és kihasználni a digitális és pályázati lehetőségeket, azok nemcsak megmaradnak a piacon, hanem új szintre is emelhetik vállalkozásukat. A lényeg, hogy lépni kell. Mert aki nem mozdul, azt megelőzik – még a legkisebb faluban is.