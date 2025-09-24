1 órája
A jubileum után sem dőlnek hátra a fürdőben
A harmincadik, jubileumi XXX. Harkányi Fürdőfesztivál 2025. augusztus 20–24. között nagyszabású és változatos programsorozattal ünnepelte meg a magyarországi nyár egyik legismertebb szabadtéri eseményét. Kiemelkedő újításként idén ötnaposra bővült a fesztivál, hogy meghosszabbítsa a turisztikai szezont és több látogatót vonzzon.
Napközben a gyerekeknek a Harka Vízivilág kínált élményeket: gyerekdiszkó, gyerekfitnesz, Ringató foglalkozások, bűvészprodukciók egyaránt szerepeltek a kínálatban. A Gyógykert színpad komolyabb, akusztikus produkcióknak adott helyet – fúvószenekar, tamburatrió, vonós együttesek, filmslágerek és népzenei műsorok váltották egymást. A Lepke színpadon folyamatos, változatos bulihangulat fogadta a közönséget: stand-up, retro, popprodukciók, DJ-k és sztárok – például Nótár Mary, Desperado és Kis Grófo – gondoskodtak a hangulatról.
Esténként a Viva Palazzo nagyszínpad sztárfellépőkkel kápráztatta el a közönséget: az Edda Musical indította a nyitónapot, majd fellépett többek között Pixa, AK26, ByeAlex és a Slepp, valamint a nemzetközi sztár, Severina. A zárónapon Fenyő Miklós adott koncertet, igazi retró hangulatot teremtve.
Csillogtak a sztárok a jubileumi Harkányi Fürdőfesztiválon
A közönség visszajelzése alapján – Herendi Ferenc igazgatósági tag véleményére támaszkodva – a fesztivál jól teljesítette a reményeket. A szerda esti EDDA-műsor különösen jól sikerült, meghozva a hangulatot. Csütörtökön ugyan volt egy hevesebb időjárási fordulat villámlással, péntek estére viszont újra kedvezőre változott az idő, ami megkönnyítette a programokat. Szombat este ByeAlex koncertje igazán népszerű volt, sokan jöttek el rá, és vasárnap Fenyő Miklós fellépése is komoly közönséget vonzott, még ha napközben valamivel alacsonyabb is volt a látogatottság.
Az ötnapos forma jól működött: bővített időtartama lehetőséget adott arra, hogy a hét közepén megtöltse a fürdőt, és fokozatosan csatlakozzanak a látogatók. Azonban a tapasztalatok alapján elegendő lehet egy négynapos verzió is, így a következő években valószínűleg visszatérnek ehhez a formátumhoz.
A legnépszerűbb programok közé tartozott mindenképp ByeAlex koncertje, valamint Severina fellépése, bár ő kissé megvárakoztatta a közönséget. Az EDDA produkciója a szakmai elismerést is elnyerte. Emellett a gyerek- és családi programok magas színvonala, a zenés műsorok változatossága, valamint a könnyűzenei és nosztalgiaelemek kombinációja – Nótár Mary, Desperado, Kis Grófo – hozzájárultak a fesztivál sikeréhez.
Összességében a jubileumi fesztivál igazolta, hogy továbbra is népszerű, és a szórakozás, pihenés és közösségi élmény kombinációja képes volt széles közönséget megszólítani. A hosszabb formátum hasznos volt, de a jövőben a szervezők a tapasztalatok alapján optimalizálhatják az időtartamot. Az idei fesztivál bizonyította, hogy Harkány nyárzáró eseménye méltón zárja a szezont, hiszen a programválaszték, a vendégsereg és a gyógyfürdő kínálata együtt alkotott valódi ünnepi élményt.
Energiatakarékos fejlesztés zárult
Szeptember 8-án tartották az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt záró rendezvényét. A beruházás keretében egy 490 kW teljesítményű naperőmű, valamint egy 50 kW-os háztartási méretű erőmű épült meg. A fejlesztésnek köszönhetően a napelemek a fürdő energiafelhasználásának mintegy 20 százalékát fedezik, amely éves szinten több tízmillió forintos megtakarítást jelent. A költségcsökkentés lehetőséget ad arra, hogy a vállalat a jövőben további fejlesztéseket valósítson meg, hozzájárulva az energiahatékonyság növeléséhez és a fenntartható működéshez.
Díjat nyert a harkányi víz
A Parlamentben adták át az Érték és Minőség Nagydíjakat, ahol a Harkányi Thermal Gyógyvízkrém is elismerésben részesült. A terméket a Thermal Kozmetikai Kft. és a Harkányi Gyógyfürdő közösen nevezte: a gyógyvizet a fürdő biztosította, míg a krém kifejlesztése a kozmetikai cég munkája. Az elismerést Baksai Endre Tamás, a harkányi fürdő igazgatója, Herendi Ferenc, valamint Makkosné Köves Eszter, a Thermal Kozmetikai Kft. tulajdonosa vette át. A gyógyvízkrém nemcsak nagydíjat nyert, hanem a Communautrade-Europe Kft. és a Health-Ness Alapítvány különdíját is megkapta, tovább növelve a harkányi gyógyvíz hírnevét.