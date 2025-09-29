A Sellyei Arborétum ginkgo biloba fája lett a Csendes barát című film különleges főszereplője

Az alkalomra szabadtéri vetítést szerveztek: a fa, néhány meghívott és a település lakói együtt láthatták az alkotást a legmodernebb mozitechnikával. A különleges este előtt Nagy Attila, Sellye polgármestere jelentette be, hogy a jövőben a fát hivatalosan is Csendes Barátnak nevezik, s hamarosan emléktábla is hirdeti majd a forgatást és a világsikert.

Kifejezetten örülünk annak, hogy egy ilyen tartalmú, ilyen mély mondanivalójú filmnek Sellye és a mi gyűjteményeskertünk adhatott otthont

– mondta a polgármester. Hozzátette: a település évek óta szervezi a „Kincsek között élünk!” elnevezésű kerékpártúrát, amelynek szellemiségéhez a film is illeszkedik.

Ez az alkotás is azt mutatja, hogy valóban kincsek között élünk. Fontos, hogy méltányoljuk a környezetünket, vegyük észre az értékeket és tartsuk nagy becsben.

Enyedi Ildikó sem rejtette véka alá meghatottságát:

Nagyon különleges ez az este, mert ritka, hogy az ember ilyen módon térhet vissza a „tetthelyre”. Napi 14-16 órákat töltöttünk itt el és izgultunk minden egyes forgatási napon, így most visszatérve, megdobban a szívünk.

A Csendes barát három magányos ember találkozását meséli el egy botanikus kert közepén álló ginkgo fával, három különböző korszakban. A fa több mint egy évszázadon át tanúja a körülötte zajló emberi sorsoknak és a civilizáció változásainak. A történet érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között: akárcsak a kert növényei, a film hősei is magányos, kapcsolódásra vágyó lelkek.

A ginkgo biloba nem véletlenül került a középpontba. Ez a különleges fafaj a világ egyik legősibb élőlénye, amelynek rokonai már 270 millió évvel ezelőtt léteztek. Bár a történelem során sokszor a kihalás szélére sodródott, az embernek köszönhetően fennmaradt, és ma a kitartás, a túlélés jelképeként tisztelik.

A filmet magyar közönség először a Mozinet Filmnapokon láthatja október 5-én, a Puskin moziban, országos bemutatója pedig 2026 januárjában várható. Addig azonban Sellye és a Csendes barát fája őrzik annak emlékét, hogy a világ filmművészetének egyik friss csodája Baranyában született.