szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

13°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

3 órája

A Sellyei Arborétum ginkgo biloba fája lett a Csendes barát című film különleges főszereplője

Címkék#Csendes barát fája#Sellye#ginkgo biloba

Különleges eseménynek adott otthont a közelmúltban Sellye. Enyedi Ildikó új alkotása, a Csendes barát hazatért oda, ahol tavaly még kamerák forogtak. A rendezőnő Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon hat díjat nyert filmjét – amelyet nemrég Torontóban is vetítettek – hazánkban elsőként a sellyei közönségnek mutatták be. A sellyei arborétumban álló, mintegy kétszáz éves ginkgo biloba ugyanis nemcsak a park dísze, hanem a film egyik kulcsszereplője is.

PR cikk
A Sellyei Arborétum ginkgo biloba fája lett a Csendes barát című film különleges főszereplője

Az alkalomra szabadtéri vetítést szerveztek: a fa, néhány meghívott és a település lakói együtt láthatták az alkotást a legmodernebb mozitechnikával. A különleges este előtt Nagy Attila, Sellye polgármestere jelentette be, hogy a jövőben a fát hivatalosan is Csendes Barátnak nevezik, s hamarosan emléktábla is hirdeti majd a forgatást és a világsikert.

Kifejezetten örülünk annak, hogy egy ilyen tartalmú, ilyen mély mondanivalójú filmnek Sellye és a mi gyűjteményeskertünk adhatott otthont

– mondta a polgármester. Hozzátette: a település évek óta szervezi a „Kincsek között élünk!” elnevezésű kerékpártúrát, amelynek szellemiségéhez a film is illeszkedik. 

Ez az alkotás is azt mutatja, hogy valóban kincsek között élünk. Fontos, hogy méltányoljuk a környezetünket, vegyük észre az értékeket és tartsuk nagy becsben.

 

Enyedi Ildikó sem rejtette véka alá meghatottságát: 

Nagyon különleges ez az este, mert ritka, hogy az ember ilyen módon térhet vissza a „tetthelyre”. Napi 14-16 órákat töltöttünk itt el és izgultunk minden egyes forgatási napon, így most visszatérve, megdobban a szívünk.

A Csendes barát három magányos ember találkozását meséli el egy botanikus kert közepén álló ginkgo fával, három különböző korszakban. A fa több mint egy évszázadon át tanúja a körülötte zajló emberi sorsoknak és a civilizáció változásainak. A történet érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között: akárcsak a kert növényei, a film hősei is magányos, kapcsolódásra vágyó lelkek.

A ginkgo biloba nem véletlenül került a középpontba. Ez a különleges fafaj a világ egyik legősibb élőlénye, amelynek rokonai már 270 millió évvel ezelőtt léteztek. Bár a történelem során sokszor a kihalás szélére sodródott, az embernek köszönhetően fennmaradt, és ma a kitartás, a túlélés jelképeként tisztelik.

 

A filmet magyar közönség először a Mozinet Filmnapokon láthatja október 5-én, a Puskin moziban, országos bemutatója pedig 2026 januárjában várható. Addig azonban Sellye és a Csendes barát fája őrzik annak emlékét, hogy a világ filmművészetének egyik friss csodája Baranyában született.

Elsöprő siker Velencében

Velencében a film nemcsak a közönséget, hanem a szakmát is lenyűgözte: a női főszereplő, Luna Wedler elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat, emellett öt független zsűri is díjazta a filmet – többek között a FIPRESCI és az INTERFILM. Az indoklás szerint a Csendes barát „megrendítően tárja fel az egyetemes kapcsolatokat és a kimondatlan határokat, amelyek az életformákat összekötik”.

Az alkotásban olyan nemzetközi sztárok tűnnek fel, mint Tony Leung Chiu-Wai vagy Léa Seydoux, de Enyedi Ildikó filmjét ugyanúgy meghatározza a sellyei forgatási helyszín, mint a világhírű színészek játéka.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu