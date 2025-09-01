Egy feltöltés, 400 kilométer: a Nyitrai Autóház bemutatja a Leapmotort

A világon elsőként alakított ki kizárólag elektromos járművekből álló modellpalettát a Leapmotor, így a márka az elmúlt esztendők során rengeteg tapasztalatot szerzett ezzel a technológiával. Többek között elsőként építették be az akkumulátorokat a jármű vázába – a megszokott akkumulátorcsomagokat felváltva -, amivel csökken a gyártási költség, a gyártáshoz szükséges energiafelhasználás, nő a hatótáv és bővül az utastér. A Leapmotor célja, hogy a fejlett technológiából adódó versenyelőnyt a vásárlók is érezzék, és kivételes értéket kapjanak.

A gyártó a Kínán kívüli piacokon, így Magyarországon is, a Stellantis csoporttal közös vállalattal jelenik meg, hogy a Stellantis szakértelmével és tapasztalt kereskedelmi és szervizhálózatával felvértezve kiemelkedő ügyfélélményt nyújtson az értékesítés, a vevőszolgálat, a szerviz és az alkatrészellátás terén.

A modellkínálat jelenleg két tagból áll, a kisebbik a Leapmotor T03, amely két tekintetben biztosan egyedülálló Magyarországon, mondja Virág Dávid, a Nyitrai Autóház értékesítője.

7 490 000 Ft a T03 ára, ezzel a legolcsóbb hazai elektromos autó. Emellett a világon az első olyan elektromos autó, amely az ECOBEST Challenge 2025 tesztjén a valós körülmények között mért 290 km-es hatótávolságával 9,4%-kal felülmúlta a hivatalos, 265 km-es WLTP értéket. Tisztán városi használatban még ennél is többre képes az autó, ebben az esetben akár a 400 kilométert is megközelíti a hatótáv.

A Leapmotor T03 emellett 95 lóerős teljesítményre képes, így a városban a fürgébb autók közé tartozik, ráadásul a felszereltsége is kimagasló. 42”-os panorámatető, tíz elemet tartalmazó vezetéstámogató rendszer és számos kényelmi felszerelés került az autóba, amely kis mérete ellenére tágas utasteret és alaphelyzetben is 200 liter feletti csomagteret kínál.

A Leapmotor család másik tagja épp az ellenkezője a T03-nak, a Leapmotor C10 egy 4.7 méteres nagy SUV, óriási térkínálattal, kiemelkedő felszereltséggel és szintén roppant kedvező árral. A C10 kétféle hajtáslánccal készül, a közös bennük, hogy a kerekeket mindig elektromos motor mozgatja.

A teljesen elektromos változat 420 km WLTP hatótávot és 215 lóerős teljesítményt kínál, mindezt 30 perces 30-80%-ra történő töltési idővel. Hasonló teljesítményt nyújt a C10 REEV modell, ám itt már egy 1500 köbcentiméteres négyhengeres motor is bekapcsolódik a munkába, ám ennek kizárólag az akkumulátor töltése a feladata. A hatótáv így 970 kilométerre nő, míg tisztán elektromosan 145 kilométert tud megtenni ez a változat

– részletezi a hajtásláncok közötti különbséget Virág Dávid.