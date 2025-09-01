szeptember 1., hétfő

Egy feltöltés, 400 kilométer: a Nyitrai Autóház bemutatja a Leapmotort

A Leapmotor logo is megjelent a Nyitrai Autóház homlokzatán Pécsen és Nagykanizsán, ezzel a 2015-ben alapított kínai márkával bővült a kínálat.

PR cikk
 

A világon elsőként alakított ki kizárólag elektromos járművekből álló modellpalettát a Leapmotor, így a márka az elmúlt esztendők során rengeteg tapasztalatot szerzett ezzel a technológiával. Többek között elsőként építették be az akkumulátorokat a jármű vázába – a megszokott akkumulátorcsomagokat felváltva -, amivel csökken a gyártási költség, a gyártáshoz szükséges energiafelhasználás, nő a hatótáv és bővül az utastér. A Leapmotor célja, hogy a fejlett technológiából adódó versenyelőnyt a vásárlók is érezzék, és kivételes értéket kapjanak.

 

A gyártó a Kínán kívüli piacokon, így Magyarországon is, a Stellantis csoporttal közös vállalattal jelenik meg, hogy a Stellantis szakértelmével és tapasztalt kereskedelmi és szervizhálózatával felvértezve kiemelkedő ügyfélélményt nyújtson az értékesítés, a vevőszolgálat, a szerviz és az alkatrészellátás terén.

A modellkínálat jelenleg két tagból áll, a kisebbik a Leapmotor T03, amely két tekintetben biztosan egyedülálló Magyarországon, mondja Virág Dávid, a Nyitrai Autóház értékesítője.

 

7 490 000 Ft a T03 ára, ezzel a legolcsóbb hazai elektromos autó. Emellett a világon az első olyan elektromos autó, amely az ECOBEST Challenge 2025 tesztjén a valós körülmények között mért 290 km-es hatótávolságával 9,4%-kal felülmúlta a hivatalos, 265 km-es WLTP értéket. Tisztán városi használatban még ennél is többre képes az autó, ebben az esetben akár a 400 kilométert is megközelíti a hatótáv.

A Leapmotor T03 emellett 95 lóerős teljesítményre képes, így a városban a fürgébb autók közé tartozik, ráadásul a felszereltsége is kimagasló. 42”-os panorámatető, tíz elemet tartalmazó vezetéstámogató rendszer és számos kényelmi felszerelés került az autóba, amely kis mérete ellenére tágas utasteret és alaphelyzetben is 200 liter feletti csomagteret kínál.

 

A Leapmotor család másik tagja épp az ellenkezője a T03-nak, a Leapmotor C10 egy 4.7 méteres nagy SUV, óriási térkínálattal, kiemelkedő felszereltséggel és szintén roppant kedvező árral. A C10 kétféle hajtáslánccal készül, a közös bennük, hogy a kerekeket mindig elektromos motor mozgatja.

 

A teljesen elektromos változat 420 km WLTP hatótávot és 215 lóerős teljesítményt kínál, mindezt 30 perces 30-80%-ra történő töltési idővel. Hasonló teljesítményt nyújt a C10 REEV modell, ám itt már egy 1500 köbcentiméteres négyhengeres motor is bekapcsolódik a munkába, ám ennek kizárólag az akkumulátor töltése a feladata. A hatótáv így 970 kilométerre nő, míg tisztán elektromosan 145 kilométert tud megtenni ez a változat

– részletezi a hajtásláncok közötti különbséget Virág Dávid.

 

Mindkét modellben közös a prémium minőségű kidolgozás, az elsőosztályú anyagok használata, a letisztult belső tér és a gazdag alapfelszereltség. A C10 modell Style és Design kivitelben kapható a Nyitrai Autóházban, a kezdőár pedig a T03-hoz hasonlóan a kategória legjobb ajánlatai közé emeli a C10-et, már 14 990 000 Ft-tól elérhető az autó. Fontos, hogy a Leapmotor C10 karosszériája nem csak mutatós – amelyet alátámaszt, hogy több nemzetközi dizájndíjat is elnyert-, hanem biztonságos is, az EuroNCAP tesztjén 5 csillagos eredményt ért el.

 

A Leapmotor alaposan felkészült az európai megjelenésre, mindenre kiterjedő alkatrészraktárat hoztak létre. A modellekhez átfogó szolgáltatáscsomag is jár, amely 5 év/100 000 km (T03) vagy 6 év/150 000 km (C10) garanciát, valamint akár 8 év/160 000 km akkumulátor garanciát is magában foglal.

A Leapmotor Pécsen a nyitrai Autóház Schroll József utcai márkakereskedésében tekinthető meg, Nagykanizsán pedig a Teleki út 25. szám alatti szalonban érhető el. Mindkét helyen tesztvezetéssel várják az érdeklődőket.

A modellekről további részletek elérhetőek az alábbi hivatkozásra kattintva: https://leapmotornyitrai.hu/

 

