Emléktáblát kapott a legendás Sopiana Gépgyár

Haberényi Pál gépgyára 1865-ben kezdte meg a termelést az Alsómalom és a Czinderi utcák sarkán lévő épületben. A kézzel hajtott esztergagépek mellett álló munkások aligha gondolták, hogy a pécsi ipartörténet egyik legsikeresebb vállalatának váltak a részeseivé.

Az üzem tulajdona a századforduló után a kesztyűgyártásról ismert Hamerli-család kezébe került. Nekik köszönhetjük a később a világ minden pontjára eljutó Sopiana nevet. A szót eleinte márkajelzésként használták a gépeiken, majd 1925-ben a céget is átkeresztelték Sopiana Gépgyár és Vasöntöde Rt.-vé. Így vált ismertté a város múltjához és jelenéhez szervesen hozzátartozó vállalat pécsiek generációi számára.

A Sopiana mindig a helyi ipar fontos pillérének számított. Tanműhelyeiben diákok százai tanulták ki a vasas szakmákat, munkásai segédkezet nyújtottak számos pécsi iskola, óvoda és az egykori vidámpark építéséhez. Az üzemben készült gépek pedig évtizedeken keresztül szolgáltak a bőrgyártól a sörgyárig, a tejüzemtől a Zsolnay-gyárig szinte minden nagyobb pécsi vállalatnál. Nem mellesleg Venezuelától Mongóliáig a világ számos pontjára eljutottak.

Az Árkád helyén álló üzemet a hetvenes években nőtte ki a gyár. Felépült a mai is használt, új telephely a Móra Ferenc utcában, a régi pedig fokozatosan az enyészeté lett. Működött itt egy ideig a tanműhely, alternatív zenei klub és rendeztek benne karácsonyi vásárokat is. A romos épületeket végül 2002-ben bontották el.

Mostantól az egykori főporta közelében, az Árkád déli, buszpályaudvarral átelleni bejárata melletti falon nemesacél tábla őrzi az egykori Sopiana Gépgyár emlékét.

A Körber Hungária a Sopiana jogutódjaként és a pécsi gépgyártási hagyomány egyik őrzőjeként mindig fontosnak tartotta az elődök örökségének ápolását. A Körber-csoport 1994-es szerepvállalásának köszönhetően ez az üzem nem jutott sok más helyi iparág sorsára: ma nagyobb területen, korszerűbb technológiával és jelentősen felduzzadt létszámmal működik a 35 évvel ezelőtti helyzethez képest. A gyökereink azonban a Sopianába nyúlnak vissza. Máig találunk a sorainkban olyan kollégát, aki még ott kezdte a pályafutását

– foglalta össze Zalay Buda, a Körber Hungária ügyvezetője.