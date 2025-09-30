2 órája
Fejlesztések Vejtiben: minden elem a fenntartható jövőről szól – Komoly kihívásokkal is szembenéznek
Vejtiben az elmúlt években számos fejlesztést hajtottak végre, hidak, járda felújítására, egyedi szennyvíztisztító beruházásra nyertek támogatást pályázatok keretében. A TOP PLUSZ-Helyi humán fejlesztések tárgyú felhívásra sikeresen pályáztak - Közösségi összefogás kistelepüléseinkért – 7 szomszédos település a konzorciumi partner. Közvetlen cél egy olyan komplex program megvalósítása, amelynek minden eleme a fenntartható jövőről szól.
Közfoglalkoztatásban a Start-munkaprogram keretében paprikát, káposztát, karfiolt, vöröshagymát, krumplit, babot és fokhagymát termelnek a községben. A terményeket a környékbeli piacokon értékesítik, a sellyei zöldségfeldolgozóba szállítják és a település lakóinak is kerül kiosztásra. Az önkormányzat hosszú évek óta vesz részt a szociális földprogramban, amelynek keretében idén paprika- és paradicsompalántákhoz, vetőburgonyához, hagymához, zöldségmagokhoz és előnevelt csirkékhez jutnak a lakosok. Közterületekre fák kerültek kiültetésre.
A településen évente megrendezik az elszármazottak napja, amelyen színvonalas műsorok, országosan ismert fellépők és kitűnő hangulat várja a vendégeket. Változatos gyermekprogramokkal, értékes tombolanyereményekkel, kirakodóvásárral, a vendégek számára pedig ingyenes ebéddel és italokkal készülnek minden évben. A polgármester munkáját négy képviselő segíti a szervezésben, és egyéb feladatok ellátásában: Fenyvesiné Balázs Anita, Tasi Zsuzsanna, Temesi Valér és Szigeti Lajos.
A község az elmúlt időszakban jó kapcsolatot alakított ki a Katolikus Karitásszal, amelynek munkatársai helyben tudnak segítséget nyújtani a lakosságnak. Hivatali ügyintézésben segítenek, sportprogramokat, gyerekeknek szabadidős programokat, nyári tábort, kirándulást, fürdőlátogatást szerveznek. A gyerekeket támogatják abban, hogy megtanuljanak különböző hangszereken játszani, ehhez az eszközöket az önkormányzat biztosítja.
Diákokat Bursa Hungarica ösztöndíjjal támogatják, illetve havonta tanulást ösztönző támogatással segítik a családokat.
Az ünnepek alkalmával a közfoglalkoztatottak kreatív megoldásokkal feldíszítik a falut, általában egy műsor keretében kisebb ajándékozásra is sor kerül. Tavaly karácsonykor a gyerekek életkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelő játékot, továbbá minden családnak jutott egy tartósélelmiszer-csomag is. Megünneplésre kerül még a nőnap és a húsvét, valamint a Mikulás is végigjárja az utcákat minden évben.
Mint minden kisebb méretű település, Vejti is komoly kihívásokkal néz szembe, amelyekre nehéz megoldást találni. Az alig 158 lakosú falut veszélyezteti az elnéptelenedés, magas a nyugdíjasok száma, alacsony a gyermekvállalási hajlandóság. Ennek egyik oka az, hogy akár a szomszédos falvakba, kisvárosokba, de az alig 40 kilométerre fekvő Pécsre is nehéz eljutni autó hiányában annak, aki munkát szeretne vállalni.
Nagy mértékű a munkanélküliség. Önerőből nem tudnak fejlesztéseket finanszírozni, a faluban az iparűzési adóból befolyt összeg csekély mértékű, ezáltal minimális saját bevételi forrással rendelkeznek. Az állami támogatás évről-évre csökken, ezért egyre nehezebbé válik az éves kiadások fedezése. A faluház rossz állapotban van, hideg vagy esős napokon nincs használható közösségi tér. Az évek alatt többször pályáztak már felújításra – eddig sikertelenül. Vejti a Dráva közelsége miatt akár turisztikai úti cél is lehetne, de az ehhez szükséges infrastruktúra nem áll rendelkezésre a környéken.