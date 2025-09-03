Fenntartható cementgyártás testközelből - Nyílt Nap a Királyegyházi Cementgyárban

A Királyegyházi Cementgyár nyílt napján a látogatók nemcsak a zöld cementgyártás folyamatát, hanem a napenergia szerepét is megismerhetik.

A gyárlátogatás élményét színes családi programok és interaktív foglalkozások teszik teljessé.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A Holcim Magyarország Kft. 2025. szeptember 27-én, szombaton ismét Nyílt Napot szervez a Királyegyházi Cementgyárban. Az esemény célja, hogy a nagyközönség megismerhesse Európa egyik legmodernebb cementgyárának működését, ahol a legkorszerűbb gyártási technológia és a környezettudatosság találkozik.

Energiahatékonyság a gyakorlatban

Idén először a Nyílt Napon bemutatjuk, hogyan egészíti ki működésünket a közeli napelempark által biztosított megújuló energia, amely a következő másfél évtizedben a gyárunk energiaigényének mintegy egyharmadát fedezi. Ez a beruházás jól szemlélteti, hogy a Holcim jelenében és jövőjében is kulcsszerepet játszik a megújuló energiaforrások bevonása, a környezeti lábnyom csökkentésének gyakorlati megvalósítása. A résztvevők a gyárlátogatás során betekintést nyerhetnek a cementgyártás mindennapjaiba, testközelből megnézhetik a gyártás során használt gépeket, valamint találkozhatnak Walterrel, a gyár automatizált mintakezelő robotjával is. Ez a különleges lehetőség ritka alkalmat kínál arra, hogy az érdeklődők megismerjék testközelből a cementipar csúcstechnológiás megoldásait.

Családi program minden korosztálynak

A közel egyórás gyalogos túrát követően a gyár területén interaktív, kreatív foglalkozások várják a résztvevőket. A gyerekek és felnőttek játékos formában ismerkedhetnek meg a Holcim értékeivel és a fenntarthatóság üzenetével. A Szigetvári Rendőrkapitányság pedig közlekedésbiztonság témakörben készül kiegészítő programmal. A Nyílt Nap így egyszerre kínál szakmai betekintést és családi élményt.

Fontosnak tartjuk, hogy a nagyközönség testközelből is lássa, hogyan működik a Királyegyházi Cementgyár, és miként építjük be a fenntarthatóságot a mindennapi működésünkbe. A Nyílt Napon bemutatjuk a gyártási folyamatainkat, a legmodernebb technológiáinkat és a megújuló energiaforrásokra épülő beruházásainkat is. Kiemelt célunk, hogy megmutassuk: a cementgyártás ma már nem csupán a hagyományos ipari termelést jelenti, hanem a környezet iránti felelősségvállalást és az innovációt is. Bízunk benne, hogy a látogatók élményekkel és új szemlélettel gazdagodnak, amikor betekintést nyernek a gyár működésébe.

– mondta Garai Gergely, a Holcim Magyarország Kft. gyárigazgatója.