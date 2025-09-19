Hirdetés
2 órája
Hirdetési tanácsadót keresünk (Pécs)
Feladatok
- A területhez tartozó nyomtatott és online termékek megismerése és értékesítése a meglévő és új partnereid felé
- Folyamatos kapcsolattartás a területedhez tartozó partnerekkel
- Testreszabott hirdetési kampányok és árajánlatok készítése
- A hirdetések megjelenésének teljes folyamatának végig kísérése
- Kapcsolattartás a kiadó adminisztrációs és hirdetés-gyártási csoportjával
- A munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása
- Új ügyfelek szerzése
Elvárások
- Magabiztos helyismeret
- Lendületes, proaktív, mosolygós személyiség
- Kiváló kommunikációs készség
- Gyors tanulási készség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Amit kínálunk
- Folyamatos mentorálás – sosem engedjük el a kezed teljesen!
- Stabil nagyvállalati háttér
- Kezdő partnercég állomány – nem kell a nulláról elindulnod!
- Versenyképes bérezés, teljesítményarányos jutalék – mi értékeljük a produktivitásodat!
- Rugalmas munkaidőbeosztás – számunkra fontos, hogy meglegyen a munka és a magánélet egyensúlya!
Céginformáció
Szeretnéd kicsit közelebbről látni, hogyan működnek a szerkesztőségek, nyomdák, milyen a média világa?
Ha azt mondom, Lakáskultúra, Bors, Új-Dunántúli Napló, bama.hu…akkor magunkról mesélek!
A Mediaworks Hungary Zrt. egy olyan országosan ismert és jelen lévő médiavállalat, ahol arra törekszünk, hogy értéket teremtsünk nap mint nap, értékes és elkötelezett kollégák segítségével.
Légy Te is tagja értékesítési csapatunknak, hirdetési tanácsadó pozícióban!
Jelentkezés módja
Pályázatod e-mailben várjuk a bruttó fizetési igény megjelölésével [email protected] címre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre