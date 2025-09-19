szeptember 19., péntek

Hirdetés

2 órája

Hirdetési tanácsadót keresünk (Pécs)

Címkék#pécs#állás#bama.hu

PR cikk
Forrás: Freepik

Feladatok 

  • A területhez tartozó nyomtatott és online termékek megismerése és értékesítése a meglévő és új partnereid felé
  • Folyamatos kapcsolattartás a területedhez tartozó partnerekkel
  • Testreszabott hirdetési kampányok és árajánlatok készítése
  • A hirdetések megjelenésének teljes folyamatának végig kísérése
  • Kapcsolattartás a kiadó adminisztrációs és hirdetés-gyártási csoportjával
  • A munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása
  • Új ügyfelek szerzése

Elvárások 

  • Magabiztos helyismeret
  • Lendületes, proaktív, mosolygós személyiség
  • Kiváló kommunikációs készség
  • Gyors tanulási készség
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Amit kínálunk 

  • Folyamatos mentorálás – sosem engedjük el a kezed teljesen!
  • Stabil nagyvállalati háttér
  • Kezdő partnercég állomány – nem kell a nulláról elindulnod!
  • Versenyképes bérezés, teljesítményarányos jutalék – mi értékeljük a produktivitásodat!
  • Rugalmas munkaidőbeosztás – számunkra fontos, hogy meglegyen a munka és a magánélet egyensúlya!

Céginformáció 

Szeretnéd kicsit közelebbről látni, hogyan működnek a szerkesztőségek, nyomdák, milyen a média világa?

Ha azt mondom, Lakáskultúra, Bors, Új-Dunántúli Napló, bama.hu…akkor magunkról mesélek!

A Mediaworks Hungary Zrt. egy olyan országosan ismert és jelen lévő médiavállalat, ahol arra törekszünk, hogy értéket teremtsünk nap mint nap, értékes és elkötelezett kollégák segítségével.

Légy Te is tagja értékesítési csapatunknak, hirdetési tanácsadó pozícióban!

Jelentkezés módja 

Pályázatod e-mailben várjuk a bruttó fizetési igény megjelölésével [email protected] címre.

 

