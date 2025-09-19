Hirdetési tanácsadót keresünk (Pécs)

Forrás: Freepik

Feladatok

A területhez tartozó nyomtatott és online termékek megismerése és értékesítése a meglévő és új partnereid felé

Folyamatos kapcsolattartás a területedhez tartozó partnerekkel

Testreszabott hirdetési kampányok és árajánlatok készítése

A hirdetések megjelenésének teljes folyamatának végig kísérése

Kapcsolattartás a kiadó adminisztrációs és hirdetés-gyártási csoportjával

A munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása

Új ügyfelek szerzése

Elvárások

Magabiztos helyismeret

Lendületes, proaktív, mosolygós személyiség

Kiváló kommunikációs készség

Gyors tanulási készség

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Amit kínálunk

Folyamatos mentorálás – sosem engedjük el a kezed teljesen!

Stabil nagyvállalati háttér

Kezdő partnercég állomány – nem kell a nulláról elindulnod!

Versenyképes bérezés, teljesítményarányos jutalék – mi értékeljük a produktivitásodat!

Rugalmas munkaidőbeosztás – számunkra fontos, hogy meglegyen a munka és a magánélet egyensúlya!

Céginformáció

Szeretnéd kicsit közelebbről látni, hogyan működnek a szerkesztőségek, nyomdák, milyen a média világa?

Ha azt mondom, Lakáskultúra, Bors, Új-Dunántúli Napló, bama.hu…akkor magunkról mesélek!

A Mediaworks Hungary Zrt. egy olyan országosan ismert és jelen lévő médiavállalat, ahol arra törekszünk, hogy értéket teremtsünk nap mint nap, értékes és elkötelezett kollégák segítségével.

Légy Te is tagja értékesítési csapatunknak, hirdetési tanácsadó pozícióban!

Jelentkezés módja

Pályázatod e-mailben várjuk a bruttó fizetési igény megjelölésével [email protected] címre.