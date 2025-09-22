2 órája
Jelentős áremelkedés után most az Otthon Start pörgeti tovább a pécsi ingatlanpiacot
Pécs volt az ország második leggyorsabban dráguló ingatlanpiaca: a használt lakások ára egy év alatt 27 százalékkal nőtt. A drágulást az állampapírpiaci pénzek ingatlanpiacra áramlása eredményezte korábban, most pedig az Otthon Start hitel elindulása pörgetheti tovább, ami ráadásul a befektetőket is aktivizálta.
Forrás: iStock
27 százalékos áremelkedéssel a második leggyorsabban dráguló ingatlanpiac volt a pécsi 2024-ben. Ez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egyelőre legfrissebb, első negyedéves adataiból derül ki, melyek szerint a használt ingatlanok ára már az év elején elérte 676 ezer forintos átlagárat négyzetméterenként.
Ilyen árakon kelnek el a pécsi lakások
A legnagyobb online hirdetési portál adatai azt mutatják, hogy a hirdetési árak márciusban 870 ezer forintos négyzetméterárnál jártak a lakások, és közel 600 ezer forintnál a házak esetében. Utóbbiaknál a lendületes emelkedés folytatódott a nyári hónapokban is, míg a lakások esetében megállt.
Istókovics István, a Duna House pécsi irodájának értékesítési vezetője ezt a megtorpanást azzal magyarázta, hogy ekkorra, alig több mint fél év alatt, a keresett pécsi városrészekben már akár 30 százalékos árnövekedésre is sor került. Ez nyárra érezhetően visszafogta a vevők lendületét.
Berobbantotta az árakat az Otthon Start
A számottevő árnövekedés azért következett be, mert 2024 októberétől az állampapírpiaci pénzek ingatlanpiacra áramlása miatt az eladók elkezdték emelni az árakat. Az ebből táplálkozó lendület kitartott az idei év első hónapjaiban is, majd ezt követően jött egy néhány hónapos stagnálás, melyet aztán a fix 3%os hitel indulása fordított át ismét növekedésbe.
Az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint a használt ingatlanok árai összességében - miközben 30 százalékkal emelkedtek a felkapott területeken -, az átlagot tekintve biztosan meghaladták a 20 százalékot. Ami összhangban van a statisztikai hivatal által közölt adattal is.
Mindezek hatására a pécsi kertvárosi panellakások négyzetméterárai 750-900 ezer forint környékére emelkedtek állapottól függően, míg a belvárosi és egyetemvárosi panelekért 800 ezer – 1,1 millió forintot is elkérhetnek a tulajdonosaik négyzetméterenként. Eközben a téglaépítésű lakások ára 1-1,2 millió forintos négyzetméterárnál jár, az újépítésűeké pedig 1,2-1,4 millió forint között alakul.
Alig van különbség a használt és az új lakások árai között
Utóbbi kapcsán Istókovics István arra hívta fel a figyelmet, hogy már nincs túl nagy különbség az újépítésű és a használt ingatlanok árai között, amire a vevők is felfigyeltek. Ugyanakkor problémát jelent, hogy Pécsen jelenleg kevés a lakóingatlan-fejlesztés, így azok az újépítésű otthonok, melyek piacra kerülnek, gyorsan el is kelnek.
Annál is inkább, mert az Otthon Start az elmúlt egy-két hónapban jelentős mértékben felpörgette az ingatlanpiacot, ráadásul itt még az újépítésű ingatlanok négyzetméterárai is a támogatásnál felső négyzetméterár-korlátként meghatározott 1,5 millió forintos szint alá esnek. Márpedig a vevők nagyobb része most a 3%-os kamattámogatott hitel segítségével próbál lakást vásárolni az ingatlanpiacon. Sőt az Otthon Startot kihasználva sokan megjelentek a piacon befektetési szándékkal is, ami korábban nem volt jellemző - tette hozzá a szakértő.
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start sikere annak is köszönhető, hogy ezzel akár 10 százalékos önerővel is lehet ingatant vásárolni. A többség számára pedig éppen a szükséges önerő előteremtése jelenti a legnagyobb nehézséget. A 3 százalékos hitel ráadásul kombinálható egyéb támogatott konstrukciókkal is, így például CSOK Plusz, Falusi CSOK vagy éppen babaváró hitel mellé is igényelhető.
Ezeket a lakásokat keresik a pécsiek
A legnagyobb kereslet jelenleg a lakásokra mutatkozik Pécsen, gyakorlatilag elhelyezkedéstől függetlenül. A befektetők és a saját lakás célra vásárlók is elsősorban 47-52 négyzetméteres, kétszobás ingatlanokat keresik most.
Az ismét megélénkülő kereslet ellenére még létezik alku a pécsi ingatlanpiacon, de nagyon változó és olykor még a szakemberek számára is meglepő, hogy egy ingatlan éppen alku, vagy felfelé tartó licit után kel el.
Mivel Pécs egyetemi város, így jelentős a kereslet a bérlakások iránt is, különösen a nyári hónapokban, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Ilyenkor megjelennek a vidéki ingatlanvásárlók, akik kifejezetten az egyetemek közelében keresnek ingatlant, a városban tanulni kezdő gyermekük számára. Közülük azonban sokan ugyan inkább vásárolnak, nem pedig bérelnek, de a külföldi hallgatók egyértelműen az albérleti piacot erősítik, a bérleti díjak emelkedéséhez is hozzájárulva.
Jelenleg azonban nem az általuk generált folyamatok határozzák meg a pécsi ingatlanpiacot, hanem sokkal inkább az országos trendekkel összhangban az Otthon Start mozgatja azt, és ez még így lesz az elkövetkező hónapokban is.
A kamattámogatott hitel által generált nagyobb kereslet miatt további áremelkedésre is lehet számítani, elsősorban azokban az ingatlan-kategóriákban, melyek megfelelnek a hitel feltételeinek. Azt, hogy ez a drágulás végül milyen mértékű lesz, nehéz megmondani, de a szakértői konszenzus alapján országosan, átlagosan 10-20 százalék közé tehető a mértéke.
Verhetetlen az Otthon Start 3 százalékos kamata
Az Otthon Start hitel kamata legfeljebb 3 százalék lehet, ami lényegesen alacsonyabb a 6-8 százalékos kamattal igényelhető piaci hitelek áránál. A maximális hitelösszeg 50 millió forint, a leghosszabb futamidő pedig 25 év lehet, ebben az esetben a havi törlesztő kicsivel több mint 237 000 forint.
A jogosultak köre is viszonylag tág, hiszen nincs életkori megkötés, mint ahogy nem elvárás a házasság és a gyerekvállalás sem. Általános szabály ugyanakkor, hogy nem lehet az igénylőnek 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada belterületi lakóingatlanban, de ez alól is van egy sor mentesség, így ez sem feltétlenül kizáró ok.
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start sikere annak is köszönhető, hogy ezzel akár 10 százalékos önerővel is lehet ingatant vásárolni. A többség számára pedig éppen a szükséges önerő előteremtése jelenti a legnagyobb nehézséget. A 3 százalékos hitel ráadásul kombinálható egyéb támogatott konstrukciókkal is, így például CSOK Plusz, Falusi CSOK vagy éppen babaváró hitel mellé is igényelhető.
Több százezer forintot érő banki akciók
Bár az Otthon Start kondícióit és jogosultsági feltételeit kormányrendelet szabályozza, az egyes bankoknak is van mozgásterük. Ezzel élnek is, így számos akcióval, kedvezménnyel igyekeznek magukhoz csábítani a potenciális igénylőket.
Az Erstétől akár 360 000 forint bezsebelhető az Otthon Start igénylésekor, ami több részből áll össze. Az első 200 000 forinthoz az elvárás az, hogy az adós - vagy az adóstárs - igényléskor rendelkezzen ”aktív” számlával (aktív számlának számít minden lakossági bankszámla, amelyre minden hónapban érkezik jóváírás, például fizetés, bármilyen összegben) és a hitel futamideje alatt meg is tartsa azt.
Az Ersténél ezen felül további jóváírásokra is szert lehet tenni. 40 000 forintot kap a törlesztési számlájára például az, aki a fedezetül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást köt Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül és a biztosítást fenntartja legalább a futamidő első 3 évében. Még 40 000 forint jóváírást kap az adós akkor, ha Erste Védelem Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítást köt és legalább 3 évig fenntartja azt, mint ahogy az új ügyfélként történő számlanyitást is ugyanekkora ajándék pénzzel honorálja az Erste. Továbbá új bankszámla nyitásakor extra 40 000 forint kapnak az új ügyfelek, így összesen akár 360 000 forint is lehet a jóváírások összege.
A Gránit Bank 200 000 forintot jóváír az adós számláján, amennyiben a hitelkérelem 2025. november 30-ig befogadásra, illetve 2025. december 31-ig folyósításra kerül. Emellett a hiteligényléshez kapcsolódó összes díjat mintegy 140 000 forint összegben elengedi, illetve folyósításkor visszatéríti a pénzintézet. A kedvezmények további feltétele, hogy az adós(ok) vállalják, havonta együtt legalább 250 000 forint jövedelmet utaltatnak a Gránit Banknál vezetett számlájukra a teljes futamidő alatt. A Gránitnál további 40 000 forint jóváírást kaphat az, aki az új számláját szelfivel nyitja meg, a jóváíráshoz többek között aktivált mobilbank és bankkártyás vásárlás szükséges.
A bank egyre szélesebb körben alkalmazza a mesterséges intelligenciát a működés hatékonyságának javítására. A „Gránit Guru” nevű generatív AI alapú chatbot a banknál elérhető összes hitel, így az Otthon Start program esetében is válaszol az ügyfelek kérdéseire. Emellett az AI-t a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is bevezették, ami jelentősen felgyorsítja a folyósítást és hatékonyabbá teszi a hitelügyintézők munkáját.
Az MBH Banktól 1 darab 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyát kaphat az adós, amennyiben a hitelösszeg legalább 10 millió forint, valamint igényléskor a megadott bankszámlák valamelyikével - MBH Prémium Számlacsomag, MBH Kiemelt Partner Számlacsomag, MBH Partner Plusz Számlacsomag vagy MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag - rendelkezik, és azt a futamidő alatt fenntartja. Feltétel még, hogy a hitelhez kapcsolódó lakossági fizetési számlára havonta legalább 350 000 forint jóváírás érkezzen a hitel futamideje alatt, valamint a hitelből finanszírozott ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál kössön lakásbiztosítási szerződést az adós, amit ráadásul a hitel teljes futamideje alatt meg kell tartania.
A MagNet Bank az Otthon Start hitel igénylőit 100 000 forintos IKEA e-utalvánnyal lepi meg. A kedvezményhez legalább 10 millió forint hitelösszeg szükséges, MagNet bankszámla megléte, a közvetítő nélküli igénylés, valamint az, hogy a kérelmet 2025. december 31-ig befogadják.
A CIB Bank 200 000 forint jóváírást biztosít az igénylőknek, ha a hitelkérelmet legkésőbb 2025. október 31-ig hiánytalanul befogadják, és a folyósítás 2025. december 31-ig megtörténik. További feltételek nincsenek.
Az UniCredit Bank visszatéríti egy havi törlesztőrészlet összegét – minimum 100 000 forintot – az adós számlájára, ha a hitelkérelem 2025. november 30-ig benyújtásra kerül, és a folyósítás legkésőbb 2026. május 31-ig megtörténik.