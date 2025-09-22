Jelentős áremelkedés után most az Otthon Start pörgeti tovább a pécsi ingatlanpiacot

27 százalékos áremelkedéssel a második leggyorsabban dráguló ingatlanpiac volt a pécsi 2024-ben. Ez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egyelőre legfrissebb, első negyedéves adataiból derül ki, melyek szerint a használt ingatlanok ára már az év elején elérte 676 ezer forintos átlagárat négyzetméterenként.

Ilyen árakon kelnek el a pécsi lakások

A legnagyobb online hirdetési portál adatai azt mutatják, hogy a hirdetési árak márciusban 870 ezer forintos négyzetméterárnál jártak a lakások, és közel 600 ezer forintnál a házak esetében. Utóbbiaknál a lendületes emelkedés folytatódott a nyári hónapokban is, míg a lakások esetében megállt.

Istókovics István, a Duna House pécsi irodájának értékesítési vezetője ezt a megtorpanást azzal magyarázta, hogy ekkorra, alig több mint fél év alatt, a keresett pécsi városrészekben már akár 30 százalékos árnövekedésre is sor került. Ez nyárra érezhetően visszafogta a vevők lendületét.

Berobbantotta az árakat az Otthon Start

A számottevő árnövekedés azért következett be, mert 2024 októberétől az állampapírpiaci pénzek ingatlanpiacra áramlása miatt az eladók elkezdték emelni az árakat. Az ebből táplálkozó lendület kitartott az idei év első hónapjaiban is, majd ezt követően jött egy néhány hónapos stagnálás, melyet aztán a fix 3%os hitel indulása fordított át ismét növekedésbe.

Az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint a használt ingatlanok árai összességében - miközben 30 százalékkal emelkedtek a felkapott területeken -, az átlagot tekintve biztosan meghaladták a 20 százalékot. Ami összhangban van a statisztikai hivatal által közölt adattal is.

Mindezek hatására a pécsi kertvárosi panellakások négyzetméterárai 750-900 ezer forint környékére emelkedtek állapottól függően, míg a belvárosi és egyetemvárosi panelekért 800 ezer – 1,1 millió forintot is elkérhetnek a tulajdonosaik négyzetméterenként. Eközben a téglaépítésű lakások ára 1-1,2 millió forintos négyzetméterárnál jár, az újépítésűeké pedig 1,2-1,4 millió forint között alakul.

Alig van különbség a használt és az új lakások árai között

Utóbbi kapcsán Istókovics István arra hívta fel a figyelmet, hogy már nincs túl nagy különbség az újépítésű és a használt ingatlanok árai között, amire a vevők is felfigyeltek. Ugyanakkor problémát jelent, hogy Pécsen jelenleg kevés a lakóingatlan-fejlesztés, így azok az újépítésű otthonok, melyek piacra kerülnek, gyorsan el is kelnek.