Kowalsky meg a Vega is jön a Villányi Vörösbor Fesztiválra

Október 3-5. között rendezi meg az önkormányzat a Béni Production szervezőirodával közösen az idei Villányi Vörösbor Fesztivált. A programok a Rendezvénytéren, a Fő téren, a Diófás téren és a Baross Gábor utcán (a történelmi pincesoron) zajlanak, valamint a korábbi évekhez hasonlóan most is lesz kézművesvásár, gasztrosétány illetve borudvar a helyi termelők kitelepülésével.

A fesztivál első napján, pénteken 13 órától a Diófás téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai szervezete vadfőző versenyt rendez, és az elkészült ételekből kóstolót is kínál az érdeklődőknek. Az eredményhirdetést követően a Rendezvénytéren hagyományosan a Borrendi megnyitóval veszi kezdetét a háromnapos Vörösbor Fesztivál. A megnyitó után fellép a Villányi Kikerics Óvoda német nemzetiségi tánccsoportja, majd az esti koncertek következnek. 19 órától a Don’t Stop the Queen tribute zenekar, 20 órától a Bagossy Brothers Company, 21:30-tól pedig Desh lép színpadra, a késő esti bulizenét pedig DJ Pepe szolgáltatja majd. A Fő téren felállított REDy színpadon mindeközben 21:30-tól Sipos F. Tamás, utána pedig DJ party fogja szórakoztatni a közönséget.

Idén sem marad el a látványos szüreti felvonulás

A Vörösbor Fesztivál fő napján, szombaton este 20 órától Kowalsky meg a Vega lesz a Rendezvénytér fő fellépője, előtte pedig a fiatalokból álló Street Sixteen zenekar szórakoztat. Természetesen már délután érdemes Villányba menni, hiszen 14 órakor kezdődik a látványos szüreti felvonulás a pincesoron, utána is folyamatosak lesznek a programok. A Rendezvénytéren 15 órától a Bartók Béla Férfikar fellépését, majd Lőrincz Sára népdal énekeit hallhatják az érdeklődők. Az ünnepélyes hordócsapolás 15:30-kor kezdődik. Ezután érdemes átsétálni a Fő térre, ahol a színpadon egymást váltják a környékbeli települések kulturális csoportjai, 18:30-tól pedig Nótár Mary ad koncertet.

A Rendezvénytéren Kowalsky meg a Vega után a Bohemian Brass Band, 22 órától pedig a Kozmix együttes lép színpadra, 23:30-tól tűzijáték, 24 órától pedig utcabál veszi kezdetét.