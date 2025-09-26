szeptember 26., péntek

2 órája

Kowalsky meg a Vega is jön a Villányi Vörösbor Fesztiválra

Címkék#verseny#Vörösbor Fesztivál#Villány

Látványos szüreti felvonulás, hordógurító verseny, kulturális programok és könnyűzenei koncertek csábítanak a bor városába.

PR cikk
Kowalsky meg a Vega is jön a Villányi Vörösbor Fesztiválra

Október 3-5. között rendezi meg az önkormányzat a Béni Production szervezőirodával közösen az idei Villányi Vörösbor Fesztivált. A programok a Rendezvénytéren, a Fő téren, a Diófás téren és a Baross Gábor utcán (a történelmi pincesoron) zajlanak, valamint a korábbi évekhez hasonlóan most is lesz kézművesvásár, gasztrosétány illetve borudvar a helyi termelők kitelepülésével.

A fesztivál első napján, pénteken 13 órától a Diófás téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai szervezete vadfőző versenyt rendez, és az elkészült ételekből kóstolót is kínál az érdeklődőknek. Az eredményhirdetést követően a Rendezvénytéren  hagyományosan a Borrendi megnyitóval veszi kezdetét a háromnapos Vörösbor Fesztivál. A megnyitó után fellép a Villányi Kikerics Óvoda német nemzetiségi tánccsoportja, majd az esti koncertek következnek. 19 órától a Don’t Stop the Queen tribute zenekar, 20 órától a Bagossy Brothers Company, 21:30-tól pedig Desh lép színpadra, a késő esti bulizenét pedig DJ Pepe szolgáltatja majd. A Fő téren felállított REDy színpadon mindeközben 21:30-tól Sipos F. Tamás, utána pedig DJ party fogja szórakoztatni a közönséget.

 

Idén sem marad el a látványos szüreti felvonulás

A Vörösbor Fesztivál fő napján, szombaton este 20 órától Kowalsky meg a Vega lesz a Rendezvénytér fő fellépője, előtte pedig a fiatalokból álló Street Sixteen zenekar szórakoztat. Természetesen már délután érdemes Villányba menni, hiszen 14 órakor kezdődik a látványos szüreti felvonulás a pincesoron, utána is folyamatosak lesznek a programok. A Rendezvénytéren 15 órától a Bartók Béla Férfikar fellépését, majd Lőrincz Sára népdal énekeit hallhatják az érdeklődők. Az ünnepélyes hordócsapolás 15:30-kor kezdődik. Ezután érdemes átsétálni a Fő térre, ahol a színpadon egymást váltják a környékbeli települések kulturális csoportjai, 18:30-tól pedig Nótár Mary ad koncertet.

A Rendezvénytéren Kowalsky meg a Vega után a Bohemian Brass Band, 22 órától pedig a Kozmix együttes lép színpadra, 23:30-tól tűzijáték, 24 órától pedig utcabál veszi kezdetét. 

Hordógurításra is lehet jelentkezni

A fesztiválozók több kísérőprogram közül is válogathatnak. Pénteken és szombaton 10-től 17 óráig a Teleki Szakképző Tanpincéjében megtekinthetőek lesznek az országos Bor-Virág virágkötészeti verseny pályamunkái. Pénteken 17 órakor, szombaton pedig 11, 13 és 15 órai kezdettel vezetett pinceséta kezdődik a Csányi Pincészetben (regisztráció szükséges: [email protected]). Szombaton 15 órától a Diófás téren Jeszenszky József szimultán sakkal várja az érdeklődőket. A pincesoron 15:30-tól a Bohemian Brass Band, 16:30-tól pedig a Villányi Fúvószenekar játszik a vendégeknek. 17:30-tól ugyanitt látványos hordógurító verseny kezdődik, melyre regisztrálni lehet a [email protected] e-mail címen, de természetesen a helyszínen is lehet majd jelentkezni. Érdemes lesz gurítani, hiszen a legügyesebbek borcsomagokat vihetnek haza, a fődíj pedig egy éjszaka két fő részére a Viale Boutique Hotel Villányban. 

 

Vasárnap ingyenesek lesznek a programok

A fesztivál vasárnapi programjai mindenki számára ingyenesek. A Fő téren 10 órától szüreti hálaadó istentisztelet lesz, 11 órától pedig kezdődik a felújított, átalakított tér és helyi termelői piac ünnepélyes átadója. A színpadon 15 órától a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola bemutatóját láthatják az érdeklődők, 16 órától Kovácsovics Fruzsina várja a gyerekeket a koncertjére. 17 órától az Idősek Világnapja alkalmából Vermes Tímea és Götz Attila a Táncdalfesztivál című előadásukkal kedveskednek a közönségnek, utána pedig a villányi senior örömtánc csoport, a Kopogó Cipők fellépésével zárul a REDy színpadon zajló programsorozat.

Fesztiváljáratok

A vendégek számára ebben az évben is megerősített járatokat indít a MÁV Pécs-Villány között 2 óránként, a menetrendről a MÁV honlapján lehet tájékozódni. Ezen túlmenően október 4-én és október 5-én 2:00 órakor fesztiválvonat indul Villányból Pécs irányába a menetrend szerinti járatok díjszabása ellenében. Az idei évben fesztiválbusz is segíti majd a vendégek hazajutását. Az ezzel kapcsolatos részletekről a később ad tájékoztatást a Volán, a mavcsoport.hu oldalon.

 

Az iskolában a jubileumi év alkalmából egész tanéven áthúzódó rendezvénysorozattal készülnek

250 éves a villányi közoktatás

A tanévkezdés mindig mozgalmas, izgalmas, várakozással és új kihívásokkal teli időszak, az idei annál is inkább különleges, mert idén ünnepli a villányi közoktatás a 250. évfordulóját.

Az iskolában a jubileumi év alkalmából egész tanéven áthúzódó rendezvénysorozattal készülünk és emlékezni fogunk azokra tanulókra és  pedagógusokra, akik a villányi iskola falai között élték mindennapjaikat

– mondta Czinczárné Gettó Dalma, a Villányi Általános Iskola megbízott igazgatója a tanévnyitó ünnepségen.

Az igazgatónő elsorolta a 250 éves villányi közoktatás legmeghatározóbb eseményeit. 1937-től a német nyelv oktatása folyamatosan biztosított valamilyen formában az iskolában, 1953 és 1995 között működött a Zrínyi Ilona Napközi Otthon 4 csoporttal és 3 egész napos osztállyal. 1947-ben megalakult a 802. számú II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat, ami 1993-ban szűnt meg. Folytatásként ekkor alakult meg a Szársomlyó Gyermekei Szabadidő Kör, ami  2010-ig működött. 1963-óta a sajátos nevelési igényű tanulók ellátás központja volt 2002-ig. Azt követően integráltan folyik az oktatásuk. 1980-ban megépült az iskola első tornaterme, ami számos alkalommal helyszíne volt a Szársomlyó Kupa Országos Meghívásos Tornaversenynek. 1998-ban Arany Fokozatú Tornász Iskola címet szereztek. 1996-ban bevezették az alapfokú művészetoktatást, melyet 1998-ban arany fokozatúra minősítettek.

Az épület fejlődését is áttekintették. Az 1954-ben átadott ,,A’’ épület teljes felújítása 2013-ban fejeződött be. 1988-ban az alsó tagozat középső, majd 2002-ben az új épületszárnyát adták át. 1997-ben megtörtént a  „B” épület teljes felújítása. 2023-ban új tornateremmel bővült az iskolaépület.

Az idei tanévben 159 tanuló kezdte meg tanulmányait a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.

 

