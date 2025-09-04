Látványos programokkal vár a Zrínyi Napok mindenkit az egész hétvégén – Jön a Neoton, élménybeszámolót tart Kapu Tibor, újra Tűzgyűrű világítja meg a Zrínyi-Vár falait

A Zrínyi Napok emlékünnepség a város egyik legnagyobb múltidéző és közösségépítő eseménye, amely évről évre változatos és megújuló programkínálattal várja a látogatókat. A Zrínyi-vár, a Zrínyi tér és a Vár utca idén is megtelik élettel: látványos hagyományőrző felvonulások, korhű zenei és táncszínházi produkciók, népi játékok, kiállítások és vásárok idézik meg a 16. századi végvári hangulatot. A szervezők célja, hogy minden korosztály számára izgalmas és élményszerű betekintést nyújtsanak a történelem világába, legyen szó családosokról, helyiekről vagy távolabbról érkező érdeklődőkről.

A hagyományok nyomában

– Közel 200 éves hagyományt viszünk tovább idén is, hiszen 1833 óta ünnepeljük Zrínyi Miklós és a szigetvári hősök történelemformáló tettét. Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy minden korosztály, minden ember számára tartalmazzanak élményeket. Az idei Zrínyi Napok kínálata is tartalmaz olyan hagyományos elemeket, mint a Zrínyi rockmusical, a hagyományőrző bemutatók, a kirakodóvásár, de mint minden évben, most is jelentkezünk újdonságokkal. Ezek sorába nemcsak a könnyű- és komolyzenei, képzőművészeti programjaink tartoznak, hanem a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai által életre hívott látványos, a várat megvilágító Tűzgyűrű is. Szeretnénk olyan méltó ünnepet teremteni, aminek üzenete összecseng Petőfi Sándor versének idézetével:

Legyen olyan minden ember, mintha Zrínyi Miklós unokája volna

– mondta szívélyes invitációjában Varga Zoltán, Szigetvár alpolgármestere.

Monstre rendezvénysorozat

A rendezvénysorozat augusztus 30-án a várban a Zrínyi 1566 musical bemutatásával indult. Szeptember 4-től koszorúzási ünnepségek és megemlékezések következnek, 5-én pedig kiállításmegnyitók és esti koncertek színesítik a programot. A Zrínyi téren fellép többek között a Szerelemvonat zenekar, a Trotty Lee’k, valamint a Kempingben a Neoton ad koncertet.

Az viszont biztos, hogy a kisgyermekes családok már most beírhatják a dátumot a naptárba: a rendezvény vendége lesz Brandnyúl is, aki szeptember 6-án a Zrínyi-vár szabadtéri színpadán kápráztatja el a legkisebbeket egy minidiszkóval. A program délelőtt 10 órakor kezdődik. Másnap, szeptember 7-én a Léghajó Meseszínház bábelőadása lesz látható A kiskakas gyémánt félkrajcárja címmel 11 órától ugyanitt.