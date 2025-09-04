1 órája
Látványos programokkal vár a Zrínyi Napok mindenkit az egész hétvégén – Jön a Neoton, élménybeszámolót tart Kapu Tibor, újra Tűzgyűrű világítja meg a Zrínyi-Vár falait
A hétvégén ismét életre kel a történelem Szigetvár szívében, hiszen 2025. szeptember 4–7. között rendezik meg a hagyományos Zrínyi Napokat. A Dél-Dunántúl legnagyobb hagyományőrző rendezvénye minden korosztály számára különleges programkavalkádot ígér, az idei rendezvény nem véletlenül fókuszál a családokra.
A Zrínyi Napok emlékünnepség a város egyik legnagyobb múltidéző és közösségépítő eseménye, amely évről évre változatos és megújuló programkínálattal várja a látogatókat. A Zrínyi-vár, a Zrínyi tér és a Vár utca idén is megtelik élettel: látványos hagyományőrző felvonulások, korhű zenei és táncszínházi produkciók, népi játékok, kiállítások és vásárok idézik meg a 16. századi végvári hangulatot. A szervezők célja, hogy minden korosztály számára izgalmas és élményszerű betekintést nyújtsanak a történelem világába, legyen szó családosokról, helyiekről vagy távolabbról érkező érdeklődőkről.
A hagyományok nyomában
– Közel 200 éves hagyományt viszünk tovább idén is, hiszen 1833 óta ünnepeljük Zrínyi Miklós és a szigetvári hősök történelemformáló tettét. Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy minden korosztály, minden ember számára tartalmazzanak élményeket. Az idei Zrínyi Napok kínálata is tartalmaz olyan hagyományos elemeket, mint a Zrínyi rockmusical, a hagyományőrző bemutatók, a kirakodóvásár, de mint minden évben, most is jelentkezünk újdonságokkal. Ezek sorába nemcsak a könnyű- és komolyzenei, képzőművészeti programjaink tartoznak, hanem a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai által életre hívott látványos, a várat megvilágító Tűzgyűrű is. Szeretnénk olyan méltó ünnepet teremteni, aminek üzenete összecseng Petőfi Sándor versének idézetével:
Legyen olyan minden ember, mintha Zrínyi Miklós unokája volna
– mondta szívélyes invitációjában Varga Zoltán, Szigetvár alpolgármestere.
Monstre rendezvénysorozat
A rendezvénysorozat augusztus 30-án a várban a Zrínyi 1566 musical bemutatásával indult. Szeptember 4-től koszorúzási ünnepségek és megemlékezések következnek, 5-én pedig kiállításmegnyitók és esti koncertek színesítik a programot. A Zrínyi téren fellép többek között a Szerelemvonat zenekar, a Trotty Lee’k, valamint a Kempingben a Neoton ad koncertet.
Az viszont biztos, hogy a kisgyermekes családok már most beírhatják a dátumot a naptárba: a rendezvény vendége lesz Brandnyúl is, aki szeptember 6-án a Zrínyi-vár szabadtéri színpadán kápráztatja el a legkisebbeket egy minidiszkóval. A program délelőtt 10 órakor kezdődik. Másnap, szeptember 7-én a Léghajó Meseszínház bábelőadása lesz látható A kiskakas gyémánt félkrajcárja címmel 11 órától ugyanitt.
Kapu Tibor is eljön a rendezvényre
A zárónap, szeptember 7. kegyeleti szentmisével kezdődik. A délelőtt folyamán a látogatók a MancsRanch állataival is találkozhatnak, délután pedig a hagyományőrző alakulatok ünnepélyes jelentéstétele és a Szigetvár ostroma hadijáték idézi meg a történelmi eseményeket. A rendezvénysorozat a belső várban katonai tiszteletadással és tűzijátékkal zárul. Különlegesség, hogy az este folyamán a tervek szerint Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajósok is ellátogatnak Szigetvárra, akik élményeiket osztják meg az érdeklődőkkel.
Főzőverseny mindenkinek
A szombati nap (szeptember 6.) egyik kiemelt eseménye a Zrínyi Napok Bográcsmesterei főzőverseny lesz, ahol szabad tűzön készült ételekkel mérhetik össze tudásukat baráti társaságok, egyesületek és munkahelyi csapatok. A zsűri tradicionális ételeket vár az indulóktól – a többi között töltött káposztát, turbéki malackörömlevest, csülkös bablevest vagy akár vörösboros pincepörköltet. A verseny nemcsak ínycsiklandó illatokat, de valódi közösségi élményt is kínál a látogatóknak.
Zentai Krisztina szervező, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület elnöke a többnapos rendezvény kapcsán hangsúlyozta: a szervezésnél fontos szempont volt, hogy a hagyományőrző elemek mellett a programon minél több helyi közösség bemutatkozhasson. S minden korosztály számára kínáljanak programlehetőségeket.
– Vasárnap az Északi kapunál megelevenítjük Zrínyi és katonái hősies küzdelmét, a kitörést és Zrínyi halálát. Szombaton az óváros és a vár elvesztése a csata témája. Új résztvevői a Zrínyi Napoknak a Pavane Zászlóforgatók Együttese – fogalmazott. – Újdonság lesz még a Ninja Warrior-pálya, és idén hívtuk meg először a testvérvárosaink néptánccsoportjait is. Reméljük, ha valaki ellátogat a rendezvény bármely napjára, akkor egy nagyon kellemes délutánt, estét tud eltölteni Szigetváron. A részletes programok a város honlapján (https://www.szigetvar.hu) és a Szigetvári Vigadó közösségi oldalán tekinthetők meg, és elérhető az online programfüzet is.
Három nemzet történelmi emlékezetét kapcsolják össze a zrínyi napok ünnepi eseményei
A Zrínyi Napok egyedülálló abban, hogy három nemzet – magyar, horvát és török – történelmi emlékezetét kapcsolja össze egy közös kulturális térben. Az 1833 óta évente megrendezett ünnep mára a nemzeti és nemzetek feletti emlékezetkultúra része, amely hidat épít közösségek, városok és országok között.
Az ünnepségeken évről évre jelen van a Zrinska Garda Cakovec hagyományőrző katonai alakulata. Rendszeresen szerepelnek horvát és török vendégművészek az ünnepségek programjában. Az idei évi török kulturális programok részeként a Maarif Alapítvány szervezésében valósul meg Takács Orsolya ebruművész kiállítása és a „Versek, Rózsák, Fények” című könyv bemutatója. A horvát, türk néptánc- és zenei események multikulturális jellege lehetőséget ad a kölcsönös megismerésre és értékek átadására. A Zrínyi-kultusz Szigetváron és Csáktornyán, valamint a Szulejmán-kultusz Törökországban egyaránt erős identitásformáló erő. A Magyar–Török Barátság Park a megbékélés szimbóluma. Szigetvár kiterjedt testvérvárosi kapcsolatrendszere a nemzetközi kulturális együttműködések alapja, amely hozzájárul a békés emlékezésen és a kulturális párbeszéden alapuló diplomáciai kapcsolatok erősítéséhez. Jövőbe mutató célok: Szigetvár városa horvátországi partnereivel közösen azon dolgozik, hogy a Zrínyi-kultusz bekerüljön a Magyar Értéktárba, majd az UNESCO Szellemi Világörökség részeként is elismerést nyerjen.