Modern külsővel erősíti értékeit a Pécsi Tudományegyetem

Az egyetem rektora egy új, egységes arculat kialakításának érdekében 2024. januárjában logópályázatot hirdetett az egyetem hallgatóinak körében. A bemutatkozó pályamunkák közül a szakértőkből és az egyetem képviselőiből álló zsűri egyhangúan Koppányi Noémi, a PTE Művészeti Kar hallgatójának koncepcióját találta a legkiemelkedőbbnek.

A tervezés során az jelentette számomra a legnagyobb kihívást, hogy az egyetem több, mint egy intézmény – sokkal többet jelent számomra és mások számára is. Ezért a tervezés során arra törekedtem, hogy legyen egy jel, ami hordozza mindazt, amit nekem jelent az egyetem, ami a múlt mellett a jelent és jövőt is ábrázolja – mesélte a tervezési folyamat kapcsán Noémi. Az új arculat részleteit az ő elképzeléséből kiindulva a Tervezőgrafika Tanszék oktatói és hallgatói dolgozták ki Böhm Gergely tanszékvezető irányításával.

Az új PTE logó a középkori egyetemi címerkő geometrikus átirata. Megjelenésében összekapcsolódik a városi jelképpel, utalva arra, hogy Pécs igazi egyetemváros – mondta Böhm Gergely. Így az egyetem megőrizte 1367-es történelmi címerét, amely ebben a megújult formában továbbra is jelképezi az intézmény hagyományait és gyökereit.

Az átfogó vizuális megújulás során fontos volt, hogy az egyetem az átalakulás mellett megőrizze legfontosabb alapértékeit, amit a centenárium ünnepségsorozat mottója, a „Múltból a jövő felé” is kifejez. Az új arculat ezért egyszerre épít a gazdag történelmi örökségre, a hagyományokra és az egységre, miközben a fenntartható jövő felé mutat. Ugyanakkor olyan modern, egységes és felismerhető identitást hoz létre, amely méltó a Pécsi Tudományegyetem egyedülállóan gazdag történelmi múltjához.

Az új arculat másik különlegessége, hogy az egyetem számára saját felhasználású, egyedi betűcsalád is készült, amely Boskovitz Oszkár tervezőgrafikus és tipográfus, a PTE Művészeti Kar oktatójának munkája. A Tervezőgrafika képzés még 2012-ben indult el a PTE-n, de nem a mostani az első olyan nagy projekt, amelyben hallgatói és oktatói részt vesznek, hiszen Hudák Eszternek köszönhetően itt született meg Pécs új vizuális arculata is. Az egyetem arculatváltása több mint logó- vagy színvilágváltás: üzenet, hogy a PTE továbbra is az itt élők partnere, inspiráló közössége, jövőt formáló ereje, az innováció és a nemzetközi nyitottság motorja szeretne maradni.