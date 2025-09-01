1 órája
Modern külsővel erősíti értékeit a Pécsi Tudományegyetem
Történetének új fejezetéhez érkezett Magyarország első egyeteme. A Pécsi Tudományegyetem szeptember elsején megújult arculattal mutatkozott be a nagyközönség előtt. Az új vizuális identitás célja, hogy egységes, modern és nemzetközileg is könnyen felismerhető legyen, miközben méltó módon fejezi ki az egyetem értékeit és közösségteremtő szerepét.
Az egyetem rektora egy új, egységes arculat kialakításának érdekében 2024. januárjában logópályázatot hirdetett az egyetem hallgatóinak körében. A bemutatkozó pályamunkák közül a szakértőkből és az egyetem képviselőiből álló zsűri egyhangúan Koppányi Noémi, a PTE Művészeti Kar hallgatójának koncepcióját találta a legkiemelkedőbbnek.
A tervezés során az jelentette számomra a legnagyobb kihívást, hogy az egyetem több, mint egy intézmény – sokkal többet jelent számomra és mások számára is. Ezért a tervezés során arra törekedtem, hogy legyen egy jel, ami hordozza mindazt, amit nekem jelent az egyetem, ami a múlt mellett a jelent és jövőt is ábrázolja – mesélte a tervezési folyamat kapcsán Noémi. Az új arculat részleteit az ő elképzeléséből kiindulva a Tervezőgrafika Tanszék oktatói és hallgatói dolgozták ki Böhm Gergely tanszékvezető irányításával.
Az új PTE logó a középkori egyetemi címerkő geometrikus átirata. Megjelenésében összekapcsolódik a városi jelképpel, utalva arra, hogy Pécs igazi egyetemváros – mondta Böhm Gergely. Így az egyetem megőrizte 1367-es történelmi címerét, amely ebben a megújult formában továbbra is jelképezi az intézmény hagyományait és gyökereit.
Az átfogó vizuális megújulás során fontos volt, hogy az egyetem az átalakulás mellett megőrizze legfontosabb alapértékeit, amit a centenárium ünnepségsorozat mottója, a „Múltból a jövő felé” is kifejez. Az új arculat ezért egyszerre épít a gazdag történelmi örökségre, a hagyományokra és az egységre, miközben a fenntartható jövő felé mutat. Ugyanakkor olyan modern, egységes és felismerhető identitást hoz létre, amely méltó a Pécsi Tudományegyetem egyedülállóan gazdag történelmi múltjához.
Az új arculat másik különlegessége, hogy az egyetem számára saját felhasználású, egyedi betűcsalád is készült, amely Boskovitz Oszkár tervezőgrafikus és tipográfus, a PTE Művészeti Kar oktatójának munkája. A Tervezőgrafika képzés még 2012-ben indult el a PTE-n, de nem a mostani az első olyan nagy projekt, amelyben hallgatói és oktatói részt vesznek, hiszen Hudák Eszternek köszönhetően itt született meg Pécs új vizuális arculata is. Az egyetem arculatváltása több mint logó- vagy színvilágváltás: üzenet, hogy a PTE továbbra is az itt élők partnere, inspiráló közössége, jövőt formáló ereje, az innováció és a nemzetközi nyitottság motorja szeretne maradni.
Az új arculat maradéktalan bevezetése előreláthatóan két éves folyamat lesz, a mostani csak az első nagyobb lépés a „Múltból a jövő felé”.