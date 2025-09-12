Pályázati sikerek és növekvő lakosságszám: Görcsöny jövője biztos alapokon áll

Két évvel ezelőtt az önkormányzat 24 új építési telkeket alakított ki, amelyek iránt nagy volt az érdeklődés: idén nyárra valamennyi gazdára talált. Görcsöny az elmúlt öt évben több mint 3 százalékos lakosságszám-növekedést ért el, ami az ezer fő feletti települések között is kiemelkedő. Az óvodában a gyermeklétszám meghaladta a 100 főt, ezért tavaly új, negyedik csoportot kellett nyitni. Az iskola nyolc osztállyal működik, így minden helyben elérhető a családok számára.

Fejlesztések és pályázati eredmények

Görcsöny az elmúlt időszakban számos fejlesztést hajtott végre pályázati források segítségével. A művelődési ház tekintetében teljes körű energetikai korszerűsítés történt, a felújított épületbe hamarosan OTP-bankautomatát is telepítenek. A hivatal is megújult, az energetikai korszerűsítés értelmében a felére csökkent a gázfogyasztás. A Községháza tetőcseréjének keretében egy innovatív megoldással napelemes tetőcserepeket kívánunk elhelyezni, amit szintén pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani a közeljövőben. Az óvodaépület tetejére is napelemek kerültek, javítva a fenntarthatóságot. A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás támogatásának értelmében a Görcsönyben működő idősek nappali foglalkoztatója épületében akadálymentesítés, fűtés- és villanyhálózat-korszerűsítés, új bútorok, fürdő és illemhelyek biztosítják a nyugdíjasok komfortját. A felújított épületet novemberben vehetik majd birtokba.

A Versenyképes Járások Programon belül az egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztés a diósviszlói főzőkonyha tekintetében valósul meg, mely 26 millió forintos támogatással megújul, a görcsönyi óvoda és iskola közétkeztetését is innen látják majd el. Valamint Görcsöny és a környező kistelepülések (Ócsárd, Regenye, Szőke) közösen nyertek támogatást temetőfejlesztésre.

Egy 150 millió forintos TOP Plusz, humánerőforrás-fejlesztési pályázatnak köszönhetően pedig hamarosan számos közösségi program indul, köztük egészségfejlesztő és prevenciós programok, digitális kompetenciafejlesztés, bűnmegelőzési kezdeményezések, valamint közlekedésbiztonsági és kerékpáros szemléletformáló akciók. Görcsöny, mint konzorciumvezető, az Aranyosgadányi Önkormányzat és az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége Baranya Megyei Egyesülete hozta létre a konzorciumot.