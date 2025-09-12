2 órája
Pályázati sikerek és növekvő lakosságszám: Görcsöny jövője biztos alapokon áll
Görcsöny a vármegyeszékhely közelében fekszik, könnyen elérhető akár tömegközlekedéssel is. Az elmúlt években a település látványos fejlődésen ment keresztül, miközben sikerült megőriznie közösségformáló erejét. Nem véletlen, hogy egyre több fiatal, kisgyermekes család választja otthonául – mondta el Kőszegi Tamás Gábor polgármester.
Két évvel ezelőtt az önkormányzat 24 új építési telkeket alakított ki, amelyek iránt nagy volt az érdeklődés: idén nyárra valamennyi gazdára talált. Görcsöny az elmúlt öt évben több mint 3 százalékos lakosságszám-növekedést ért el, ami az ezer fő feletti települések között is kiemelkedő. Az óvodában a gyermeklétszám meghaladta a 100 főt, ezért tavaly új, negyedik csoportot kellett nyitni. Az iskola nyolc osztállyal működik, így minden helyben elérhető a családok számára.
Fejlesztések és pályázati eredmények
Görcsöny az elmúlt időszakban számos fejlesztést hajtott végre pályázati források segítségével. A művelődési ház tekintetében teljes körű energetikai korszerűsítés történt, a felújított épületbe hamarosan OTP-bankautomatát is telepítenek. A hivatal is megújult, az energetikai korszerűsítés értelmében a felére csökkent a gázfogyasztás. A Községháza tetőcseréjének keretében egy innovatív megoldással napelemes tetőcserepeket kívánunk elhelyezni, amit szintén pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani a közeljövőben. Az óvodaépület tetejére is napelemek kerültek, javítva a fenntarthatóságot. A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás támogatásának értelmében a Görcsönyben működő idősek nappali foglalkoztatója épületében akadálymentesítés, fűtés- és villanyhálózat-korszerűsítés, új bútorok, fürdő és illemhelyek biztosítják a nyugdíjasok komfortját. A felújított épületet novemberben vehetik majd birtokba.
A Versenyképes Járások Programon belül az egyik legnagyobb infrastrukturális fejlesztés a diósviszlói főzőkonyha tekintetében valósul meg, mely 26 millió forintos támogatással megújul, a görcsönyi óvoda és iskola közétkeztetését is innen látják majd el. Valamint Görcsöny és a környező kistelepülések (Ócsárd, Regenye, Szőke) közösen nyertek támogatást temetőfejlesztésre.
Egy 150 millió forintos TOP Plusz, humánerőforrás-fejlesztési pályázatnak köszönhetően pedig hamarosan számos közösségi program indul, köztük egészségfejlesztő és prevenciós programok, digitális kompetenciafejlesztés, bűnmegelőzési kezdeményezések, valamint közlekedésbiztonsági és kerékpáros szemléletformáló akciók. Görcsöny, mint konzorciumvezető, az Aranyosgadányi Önkormányzat és az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége Baranya Megyei Egyesülete hozta létre a konzorciumot.
A projekt célja a negatív megkülönböztetésből fakadó hátrányok, a diszkriminációs jelenségek csökkentése, az érintett hátrányos helyzetű emberek társadalmi-gazdasági aktivitásának növelése, a közösségek megerősítése.
Közösségépítés és hagyományőrzés
A település erős közösségi élettel büszkélkedhet. Idén újdonságként rendszeres fürdőjáratok indultak, melynek keretében a résztvevők felfedezik a Dél-Dunántúl gyógyvizeit (Barcs, Igal, Kaposvár, Zalakaros stb).
Görcsöny immár 30 éve ápol testvértelepülési kapcsolatot a bajorországi Breitenbrunnal. Az idei évben görcsönyiek utaztak Németországba, ahol öt napot töltöttek el a település vendégszeretetében. Szeptember 1-jétől új plébános érkezett a településre: Henry Ugokwe atya Nigériából, miután a püspök missziós plébániává nyilvánította a görcsönyi egyházközséget.
Rendezvények, közösségi programok
A településen a kulturális és közösségi rendezvények is kiemelt szerepet kapnak. A szeptember 6-án tartott falunapon Oszvald Marika, Varga Miklós, a Tajti Boy és DJ PePe gondoskodott a jó hangulatról, szeptember 13-án pedig Keresztespusztán lesz családi nap közös főzéssel és beszélgetéssel. Az őszi időszakban színházi előadások is színesítik a kínálatot: októberben Lukács Melinda Legjobb barátnők című előadása lesz látható, novemberben pedig Bakos-Kiss Gábor Frankie, a király és a kárhozat című előadását lehet megtekinteni. A tél közeledtével különösen népszerűek az adventi programok, Görcsönyben minden szombaton közös gyertyagyújtásra kerül sor, és a tavaly nagy sikert aratott adventi vásár idén is megrendezésre kerül advent első szombatján.
„Településünknek van jövője”
Kőszegi Tamás Gábor polgármester hangsúlyozta: – Görcsöny egyszerre fejlődik és őrzi hagyományait. A folyamatos fejlesztések, az új családok betelepülése, a pezsgő közösségi élet és a hagyományok ápolása mind azt mutatják, hogy a községnek biztos jövője van.