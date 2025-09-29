szeptember 29., hétfő

3 órája

Péntek esti flört … amiből még randi is lehet

Címkék#koncert#bérletes#FLÖRT

PR cikk

FLÖRTölj velünk, flörtölj nálunk, vagy már eleve gyertek együtt! FLÖRT bérletárainkkal értékeljük a fiatalságot, minél fiatalabb valaki, annál inkább. A legmagasabb nemzetközi zenei minőséget adjuk és garantáljuk jó lazulást. ALL-IN évadunkba mindent beleadunk, így a FLÖRT sorozatunkba most jó adag filmzenét csempésztünk!

Mutatjuk a részleteket.

Tudtad, hogy Pannon Filharmonikusok nem csupán felnőtteknek szóló klasszikus hangversenyeket ad, de gondol a fiatalokra és a közösségeikre is? Kifejezetten a kamasz és egyetemista fiataloknak, de akár tanár-diák estékre is ajánlja az együttes a Flört sorozatát a 2025/2026-os évadban is. Ez a négy péntek esti koncert azoknak szól, akik ismerkednek a klasszikusokkal, szeretik a friss újdonságokat, de a csábítóan ismerős dallamokat is. Mind a négy koncerten a fiatalok kedvencével, a filmzenével, vagy a fiatalok körében elsősorban a filmekből népszerűvé vált klasszikus művekkel várja a közönséget. 

A sorozatot nyitókoncertje október 31-én, Halloween estéjén borzongatóan izgalmas lesz: részletek csendülnek fel többek közt A cápa és a Psycho című filmekből. Miért ne lehetne a zene is képszerű, pszicho, horror vagy fantasy? Ez a koncert megmutatja, hogyan jelentek meg ezek a témák a szimfonikus és filmzenékben. Azt est karmestere igazi világpolgár, Thomas Kornél, aki sikeres zeneszerző is, számos zenekarral működött együtt a nagyvilágban. Nem érdemes kihagyni ezt a koncertet, olyan ritkán hallani ilyen minőségben ilyen műsort! Ráadásul Európa egyik legkiválóbb akusztikájú hangversenytermében.

Decemberben a debreceni Kodály Filharmonikusok érkezik Pécsre, akik egy jól ismert klasszikust, az Újvilág szimfóniát hozzák el a koncertre, amit hallhattunk filmzeneként a Star Warsban és a Gyűrűk urában is. A harmadik hangverseny Sosztakovics filmekben is felhangzó keringőivel és egy kis jazz-rockkal valódi táncteremmé varázsolja a Kodály Központot, míg a negyediken lesz egy háromgarasos opera, egy szürreális darab egy ökörrel a háztetőn, és az E. T. A földönkívüli filmzenéje. A sorozat házigazdája a Pécsett nagy népszerűségnek örvendő slammer és idegenvezető, Kövér András Kövi, aki érdekes kultúrtörténeti csemegékkel, és közvetlen humorával teszi még élvezetesebbé az estéket a fiatalok és idősebbek számára egyaránt.

A zenekar gyerekbarát programja a 6-18 éves korú fiataloknak díjmentes belépést biztosít a bérletes koncertekre, így a tanítványokkal, a családdal közös programban is érdemes gondolkodni. 

Flört bérletet a sorozat első előadásának estéjéig, október 31-ig lehet vásárolni, 6–18 éveseknek 0 Ft, 19–29 éveseknek – 16.000 Ft és így tovább.  További részletek a www.pfz.hu oldalon.

 

