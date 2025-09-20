Recept a sikerhez – Nagykorú lett a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

Jövő szombaton ismét a sváb gasztronómia kapja a főszerepet Baranyában, a messze földön híres fesztivál résztvevői a gombócok mellett egy különleges székelyföldi édességet is megízlelhetnek majd.

Habjánecz Tibor polgármester a rendszeresen az ország minden részéről 6-7000 látogatót vonzó fesztivál életre hívásának ötletéről a Dunántúli Naplónak elmondta, hogy a Geresdlak híressége gőzgombóc és a sváb területeken Bonyhádtól Mohácsig készített ételkülönlegességnek dedikált fesztivált 2007 óta minden évben megtartják.

A fesztivál egyébként egyre szebb, egyre nagyobb és bízunk benne, hogy egyre jobb is lett

– jegyezte meg a polgármester, aki jelezte: bármerre járnak az országban, ha Geresdlak szóba kerül, mindenkinek a gőzgombóc fesztivál jut eszébe.

A roppant színes rendezvényen már jó ideje megszokott, hogy sztárfellépők szórakoztatják koncertjeikkel a közönséget, 2023-ban például a Bikini, de húrok közé csapott már a neves eseményen a Tankcsapda is, idén pedig az autentikus cigányzenét játszó népzenekar, a Parno Graszt.

A fesztivál további érdekessége, hogy a többségében sváb lakosságú községben csaknem száz finn él, 34 finn családnak van háza Geresdlakon. Az ő közösségük ugyancsak aktívan részt vesz a fesztiválon, amit idén a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője, Hargitai János nyit majd meg.

A fesztivál idei programja délelőtt óvodás, majd iskolás gyermekek műsorával kezdődik, ami után a község fiatal tehetségei mutatkoznak be népek dalaival. Mások mellett fellép még a himesházi Rezeda tánccsoport, valamint a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar is. Délután „sramlipárbajt” rendeznek, ezután a erdélyi Disperzit zenekar is áll színpadra.

A főbb látványosságok 17 órakor kezdődnek a Produceller produkció A magyar beat aranykora című egyórás előadásával, 19 órakor kezdi koncertjét a Parno Graszt, amelyet követően, tűzijáték, táncház következik, az idei szórakoztató programokat UnterRock zenekar svábbál zárja.

Habjánecz Tibor kitért arra is, hogy az rendszeres visszatérőként az idei fesztiválon is részt vesznek a székelyföldi Mikóújfalu képviselői is, akik egy szintén Hungarikum-várományos, a csöröge-fánkhoz hasonló finomságot, úgynevezett rakott ágat fognak elkészíteni Geresdlakon.