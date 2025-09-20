1 órája
Recept a sikerhez – Nagykorú lett a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál
Közeleg a hétvége, amikor mintegy 900 geresdlaki lakosra még 6-7 fesztiválozó fog jutni. Szeptember 27-én tartják ugyanis az idén nagykorúvá vált, azaz XVIII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált a kelet-baranyai községben.
Jövő szombaton ismét a sváb gasztronómia kapja a főszerepet Baranyában, a messze földön híres fesztivál résztvevői a gombócok mellett egy különleges székelyföldi édességet is megízlelhetnek majd.
Habjánecz Tibor polgármester a rendszeresen az ország minden részéről 6-7000 látogatót vonzó fesztivál életre hívásának ötletéről a Dunántúli Naplónak elmondta, hogy a Geresdlak híressége gőzgombóc és a sváb területeken Bonyhádtól Mohácsig készített ételkülönlegességnek dedikált fesztivált 2007 óta minden évben megtartják.
A fesztivál egyébként egyre szebb, egyre nagyobb és bízunk benne, hogy egyre jobb is lett
– jegyezte meg a polgármester, aki jelezte: bármerre járnak az országban, ha Geresdlak szóba kerül, mindenkinek a gőzgombóc fesztivál jut eszébe.
A roppant színes rendezvényen már jó ideje megszokott, hogy sztárfellépők szórakoztatják koncertjeikkel a közönséget, 2023-ban például a Bikini, de húrok közé csapott már a neves eseményen a Tankcsapda is, idén pedig az autentikus cigányzenét játszó népzenekar, a Parno Graszt.
A fesztivál további érdekessége, hogy a többségében sváb lakosságú községben csaknem száz finn él, 34 finn családnak van háza Geresdlakon. Az ő közösségük ugyancsak aktívan részt vesz a fesztiválon, amit idén a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője, Hargitai János nyit majd meg.
A fesztivál idei programja délelőtt óvodás, majd iskolás gyermekek műsorával kezdődik, ami után a község fiatal tehetségei mutatkoznak be népek dalaival. Mások mellett fellép még a himesházi Rezeda tánccsoport, valamint a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar is. Délután „sramlipárbajt” rendeznek, ezután a erdélyi Disperzit zenekar is áll színpadra.
A főbb látványosságok 17 órakor kezdődnek a Produceller produkció A magyar beat aranykora című egyórás előadásával, 19 órakor kezdi koncertjét a Parno Graszt, amelyet követően, tűzijáték, táncház következik, az idei szórakoztató programokat UnterRock zenekar svábbál zárja.
Habjánecz Tibor kitért arra is, hogy az rendszeres visszatérőként az idei fesztiválon is részt vesznek a székelyföldi Mikóújfalu képviselői is, akik egy szintén Hungarikum-várományos, a csöröge-fánkhoz hasonló finomságot, úgynevezett rakott ágat fognak elkészíteni Geresdlakon.
A kulináris élvezetek mellett sokszínű kulturális élményeket is kínál Geresdlak, amelyet a múzeumok falujaként is ismernek. A fesztivál ideje alatt a látogatók ingyenesen nézhetik meg a híres mézeskalács-falut, illetve a falusi élet minden aspektusát bemutató babaházat is. Ezzel azonban még nincs vége a látnivalóknak, ugyanis szintén díjmentesen lehet majd megnézni a község szőttes- és kézimunka-kiállítását is.
A XVIII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált támogatja: az, Agrárminisztérium – Hungarikum Főosztály, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt., a Czinege-Huba Kft., Pávkovics Bálint őstermelő, Pávkovics Balázs őstermelő, Molnár Gergely, a Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft., a GP Consulting Kft., a Rail-Road Plan Kft., a Halmai Autóház Mohács, a Tarr Kft., August Krivec, az Informayer Mohács, a Német Önkormányzat Geresdlak, a Java-Hús Kft., az M. A. Szikvíz Kft., a Be-Ga-Max Kft., és az Egyed-Hús Kft.
Így készül a geresdlaki gőzgombóc
Hozzávalók: fél kg liszt, egy tojás, öt dkg élesztő, kettő és fél dl tej, kevés só, öt kanál olvasztott zsír. Elkészítése: 3 kanál lisztbe belemorzsoljuk az élesztőt, 1 teáskanál cukrot teszünk hozzá, és kevés langyos tejjel kovászt készítünk. 5 percig hagyjuk kelni. Hozzáadjuk a többi lisztet, sót, tojást, zsírt és a tejjel kidolgozzuk. Amikor jól elválik a tészta a táltól és sima lesz, akkor letakarjuk és hagyjuk kelni. Ha megkelt, 5 részre osztjuk, téglalap alakúra nyújtjuk. Olvasztott zsírral megkenjük, jól megszórjuk búzadarával, feltekerjük és megcsomózzuk. Az edényt fagyos zsírral kenjük ki, az oldalát is. Tűzre tesszük, és belehelyezzük a tésztákat. Amikor a zsír kezd habosodni, ráöntünk cipónként 3 evőkanál forró vizet. Letakarjuk, 5 perc után kis lángon 35-40 percig sütjük.