3 órája
Szentlászló Községi Önkormányzat 150.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert
TOP_PLUSZ 3.1.3-23-BA1-2024-00027 Helyi humán fejlesztések – A fenntartható jövő – avagy humánfejlesztés Szentlászlón
2025. 09. 01.
Szentlászló Községi Önkormányzat 150.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.
A fejlesztés eredményeképpen a helyi közösség és önkormányzat fejlődését várjuk. A cél, hogy a helyi lakosság még inkább a sajátjának érezze a környezetét.
A fejlesztés lényegében Szentlászló teljes területére irányul. A pályázat keretein belül szervezett rendezvényeket, táborokat, képzéseket a település valamennyi pontján szeretnénk megvalósítani, így a teljes lakosságnak lehetősége lesz bekapcsolódni.
A projekt keretében eszközök beszerzése is megtörténik, amikkel a rendezvények színvonalas és hatékony lebonyolítását szeretnénk elérni.
A pályázatot a Szentlászló Községi Önkormányzat és a Baranya Szigete Alapítvány közösen konzorciumban valósítja meg.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információt a www.szentlaszlo.hu oldalon olvashatnak.