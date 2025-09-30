szeptember 30., kedd

3 órája

Szentlászló Községi Önkormányzat 150.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert

Címkék#Széchenyi Terv Plusz#Szentlászló Községi Önkormányzat#sajtóközlemény

TOP_PLUSZ 3.1.3-23-BA1-2024-00027 Helyi humán fejlesztések – A fenntartható jövő – avagy humánfejlesztés Szentlászlón

PR cikk

2025. 09. 01.

Szentlászló Községi Önkormányzat 150.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A fejlesztés eredményeképpen a helyi közösség és önkormányzat fejlődését várjuk. A cél, hogy a helyi lakosság még inkább a sajátjának érezze a környezetét.

A fejlesztés lényegében Szentlászló teljes területére irányul. A pályázat keretein belül szervezett rendezvényeket, táborokat, képzéseket a település valamennyi pontján szeretnénk megvalósítani, így a teljes lakosságnak lehetősége lesz bekapcsolódni.

A projekt keretében eszközök beszerzése is megtörténik, amikkel a rendezvények színvonalas és hatékony lebonyolítását szeretnénk elérni.

A pályázatot a Szentlászló Községi Önkormányzat és a Baranya Szigete Alapítvány közösen konzorciumban valósítja meg.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. 

A projektről bővebb információt a www.szentlaszlo.hu  oldalon olvashatnak. 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
