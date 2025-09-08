1 órája
Szűretlen ZeneSzüret – avagy a zene ezer arca és zamata négy nap alatt, Pécsett!
Miklósa Erikát kérte fel a Filharmónia Magyarország, hogy legyen az idei pécsi Zeneszüret Fesztivál művészeti vezetője. A sokoldalú énekesnő – aki egyaránt jártas az operairodalomban, az operettben, a musicalben, a népi és világzenében, a színházban és a tanításban – pedig úgy álmodta meg az idei fesztivált, hogy ez a sokoldalúság a programokon is nyomon követhető legyen, és a zene minden ágának kedvelői találjanak maguknak szerethető programot.
Forrás: Filharmónia
A szeptember 11-től 14-ig tartó fesztivál minden nap más-más zenei fókuszt kap. Miklósa Erika maga is kiveszi részét a fellépők munkájából, hiszen minden nap másik szerepben láthatjuk majd.
Az első nap mottója: opera és zenei időutazás. A délelőtti Mozart és a múzsák című programon Miklósa Erika vezetésével merülhetünk el az alkotófolyamat és a magánélet kapcsolatában, majd délután lesz lehetőség a zongora múltjának és jelenének megismerésére. Ebben a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium diákjai lesznek a segítségünkre, hiszen ők is bekapcsolódnak a fesztiválba. A másik programjuk a képzőművészetet, táncot és színházművészetet is bevonja a Tettyei romoknál, hiszen az általuk tervezett ruhákból a táncosok divatbemutatót rendeznek.
Este Balázs János, a nagysikerű improvizációiról ismert zongoraművész ad ízelítőt a zenetörténet áthallásairól, stílusok egymásra hatásairól, a művek színéről és fonákjáról. A Rózsakertben tartott esti koncert második felében egy kamaraopera vagy zenetörténeti operett hangzik el Wolf Péter tollából, aki többek között a Vuk zenéjét is írta. Ebben a művében a mese tárgyát a történelem adja, hiszen a főhős Lorenzo Da Ponte, Mozart későbbi szövegírója, aki egy velencei karneválon szerelmi sokszögbe keveredik.
A második nap a klasszikus és a filmzene kapcsolatát állítja a középpontba. A zeneszüret hagyományos programjait itt is megtaláljuk, így lesz klasszik street utcazene. Este a Dóm téri nagyszínpadon hallhatunk egy fergeteges filmzene koncertet, melyen különös hangsúlyt kapnak a magyar filmslágerek, és betekinthetünk abba is, hogy a nagy hollywoodi filmek között milyen soknak van magyar vonatkozása. Aki inkább filmben nézné a filmzenét, annak a Tettyei romoknál filmvetítés is lesz, ahol az Oscar-díjas Mindenki után a Várdai – non solo cello című filmmel lehet bekapcsolódni a párhuzamosan zajló Budapesti Nemzetközi Csellóverseny hangulatába.
A harmadik nap az örök bel canto jegyében telik. Egyfelől az éneklés szeretete, kultúrája és kultusza számos nép életében jelen van évezredek óta, és ennek ápolása fontos misszió a zenészek számára minden időben. Másrészt a Kodály Központban rendezett hangversenyen az olasz bel canto felejthetetlen alakjai, Rossini, Verdi és Donizetti művei szólalnak majd meg.
Miklósa Erika szerint nemcsak nekünk magyaroknak fontos, hogy Kodály zenei örökségét tovább adjuk, hanem az olasz dallamosság, énektechnika és operai hagyomány is igényli, hogy legyenek olyan ebben jártas énekesek, akik hangsúlyt fektetnek arra, hogy tovább adják az évszázados tudást. Éppen ezért hozta létre a KvintEsszencia mesteriskolát, ahol reményei szerint a jövő nagy operaénekeseit képezheti ki, és adhatja át nekik azt a tudást, amit ő is a legnagyobbaktól kapott. Ezen a koncerten Miklósa Erika mellett a tanítványai is fellépnek.
Napközben délelőtt zenés körbevezetés lesz az állatkertben, ezen a napon is lesz utcazene a belvárosban, este pedig a koncerttel párhuzamosan A nagybőgő című zenés monodráma előadás kínál egy olyan színházi élményt, melyben beletekinthetünk a zenészek életébe.
Az utolsó nap programja: vissza a gyökerekhez. Itt a népzene és a népi hagyomány adja a programok gerincét. A tánc már délelőtt elkezdődik, hiszen családi táncház várja a gyerekeket a Szent István téren Laposa Julcsival, délben élőzenés ebéd lesz a Rózsakertben, majd délután néptáncos felvonulás és össznépi tánc jelzi az esti koncert közeledtét. is, és este a Dóm téren zárul a fesztivál Miklósa Erika és a Magyar Állami Népi Együttes prímása, Pál István Szalonna közös koncertjével. A koncerttel párhuzamosan ezen a napon is lesz filmvetítés, a Tettyei romoknál a Swing című film jelenik meg a vásznon.
Az egyes napokon mindenki otthon érezheti magát az adott nap zenei témájában, és talán mindenki egy nagy-nagy közösség részese lesz majd, amikor a zárókoncerten a fellépőkkel közösen énekelheti az Esti dalt.