A szeptember 11-től 14-ig tartó fesztivál minden nap más-más zenei fókuszt kap. Miklósa Erika maga is kiveszi részét a fellépők munkájából, hiszen minden nap másik szerepben láthatjuk majd.

Az első nap mottója: opera és zenei időutazás. A délelőtti Mozart és a múzsák című programon Miklósa Erika vezetésével merülhetünk el az alkotófolyamat és a magánélet kapcsolatában, majd délután lesz lehetőség a zongora múltjának és jelenének megismerésére. Ebben a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium diákjai lesznek a segítségünkre, hiszen ők is bekapcsolódnak a fesztiválba. A másik programjuk a képzőművészetet, táncot és színházművészetet is bevonja a Tettyei romoknál, hiszen az általuk tervezett ruhákból a táncosok divatbemutatót rendeznek.

Este Balázs János, a nagysikerű improvizációiról ismert zongoraművész ad ízelítőt a zenetörténet áthallásairól, stílusok egymásra hatásairól, a művek színéről és fonákjáról. A Rózsakertben tartott esti koncert második felében egy kamaraopera vagy zenetörténeti operett hangzik el Wolf Péter tollából, aki többek között a Vuk zenéjét is írta. Ebben a művében a mese tárgyát a történelem adja, hiszen a főhős Lorenzo Da Ponte, Mozart későbbi szövegírója, aki egy velencei karneválon szerelmi sokszögbe keveredik.

A második nap a klasszikus és a filmzene kapcsolatát állítja a középpontba. A zeneszüret hagyományos programjait itt is megtaláljuk, így lesz klasszik street utcazene. Este a Dóm téri nagyszínpadon hallhatunk egy fergeteges filmzene koncertet, melyen különös hangsúlyt kapnak a magyar filmslágerek, és betekinthetünk abba is, hogy a nagy hollywoodi filmek között milyen soknak van magyar vonatkozása. Aki inkább filmben nézné a filmzenét, annak a Tettyei romoknál filmvetítés is lesz, ahol az Oscar-díjas Mindenki után a Várdai – non solo cello című filmmel lehet bekapcsolódni a párhuzamosan zajló Budapesti Nemzetközi Csellóverseny hangulatába.

A harmadik nap az örök bel canto jegyében telik. Egyfelől az éneklés szeretete, kultúrája és kultusza számos nép életében jelen van évezredek óta, és ennek ápolása fontos misszió a zenészek számára minden időben. Másrészt a Kodály Központban rendezett hangversenyen az olasz bel canto felejthetetlen alakjai, Rossini, Verdi és Donizetti művei szólalnak majd meg.