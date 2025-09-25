Teltházas nyílt nap a Körber gyárában

A Körber az egyedi gépgyártás világpiacának fontos szereplője. Az egyedi ebben az esetben szó szerint értendő: az üzemben nem futószalagon szerelik össze az egyforma termékeket. A falak közül kikerülő minden berendezés egyedi, az adott megrendelő igényeire szabva készül. Ez a fajta termelés különleges technikai eszközöket és speciális szakértelmet igényel.

A Körber hétvégi nyílt napján be lehetett lesni ennek a világnak a kulisszái mögé.

A gépgyártás és általában a technológia rengeteg érdekességet rejtő, izgalmas közeg. A nyílt napunkkal lehetőséget szeretnénk adni a pécsieknek, hogy megismerjék és megszeressék ezt a közeget. Az ismeretterjesztés mellett nem titkolt célunk, hogy minél több fiatalt inspiráljunk műszaki irányú továbbtanulásra, akár szakmunkásként, akár mérnökként. Nagyon örülünk, hogy évről évre növekszik az érdeklődők száma és hogy egyre többen családjukkal együtt érkeznek.

– foglalta össze Zalay Buda, a Körber ügyvezetője.

Fotó: Domján Endre

A vendégek gyártúrán járták be a gépgyártási folyamat különböző állomásait a forgácsolócsarnoktól a lemezüzemen át a szereldéig, ahol több ezer alkatrészből állnak össze a végső gyártmányok. A túravezetők megmutatták a legizgalmasabb gépeket: működés közben látták a Dél-Dunántúl egyetlen lézeres hegesztőjét és az alkatrészek ellenőrzésére használt, tized milliméteres pontosságú 3D szkennert. Látványosan illusztrálta a technikai fejlődés léptékét, amikor az alapfeladatokra ma is használt, hétköznapi esztergagéptől átsétált a csapat egy modern, öttengelyes megmunkálóközponthoz. A kisebb szobányi gép akár 12 méter hosszú és 9 tonnás munkadarabot is képes 0,3 mm pontossággal megmunkálni.

A gyárlátogatás után többféle játék és szórakoztató program várt a vendégekre. Nem csak körberes témában: az elsősegélynyújtás világnapja alkalmából a Magyar Vöröskereszt készült újraélesztési bemutatóval és különféle ismeretterjesztő játékokkal.

Fotó: Domján Endre

A nyílt nap részeként jótékonysági gyűjtést szervezett a vállalat: a látogatók használt, de még jó állapotú tanszereket, iskolai eszközöket, játékokat és plüssfigurákat hozhattak. Az összegyűlt felajánlásokat a Körber partnerein keresztül rászoruló gyerekekhez juttatja el. Ezúton is köszönetüket fejezik ki minden adományozónak.