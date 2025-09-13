Új, exkluzív közösségi teret ünnepel hagyományos őszi fesztiválján Boda – Megújultak az intézmények, nagy figyelmet kap a helyben lakók életminőségének javítása

A település határán fekvő festői szépségű horgásztó szigetén alakították ki azt az új közösségi teret, amely bensőséges családi események, vagy nagyobb rendezvények megtartására is alkalmas

Fotó: B. Ö.

A mozgalmas nap kora reggel, már 7.30-kor elindul a horgászversennyel. Az önkormányzati szakmai fórum és az ünnepélyes megnyitó után egy kis dél-amerikai időutazásra invitálja a résztvevőket Jorge Alberto Aljona argentin pánsípos zenész 14.45-kor. A vidám délután folyamán fellép még Hunyadi Máté, a Ret-Rókák pop-rock music band, a Szuszi Up Team, Sancy és barátai. A színes forgatagot 20 órakor kezdődő közös bállal zárják a résztvevők. A gyerekek jókedvéről arcfestés, csillámtetkó, quad és légvár gondoskodik, majd a felnőtteket ingyenes borkóstolóra invitálják.

Mint a hagyományos esemény kapcsán Kovács Győző, a település polgármestere fogalmazott, van mit ünnepelnie a falu lakosságának. A Boda határában fekvő festői szépségű horgásztó partján található közösségi és rendezvénytéren a fesztivál előtt készült el az új, hídon megközelíthető fedett pavilon, ami mobil sátorral kiegészítve akár nagyobb, de kisebb bensőséges rendezvények, akár esküvők, keresztelők, családi összejövetelek megtartására is alkalmas. Az új közösségi tér értékét növeli, hogy villannyal és vezetékes vízzel is el van látva.

De nem csak a most elkészült fejlesztés ad okot az ünneplésre Bodán.

Fotó: B. Ö.

A Területi- és Településfejlesztési Program Plusz keretében nyertes pályázat az önkormányzati tulajdonú köz­épületeink energetikai korszerűsítéseken estek át

– mondta Kovács Győző, Boda polgármestere.

A 175 millió forintos beruházás keretében a hivatal épületegyüttesén, a teleház és könyvtár épületén, valamint a sportöltözőn végeztek munkálatokat, ami a fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, szigetelés és napelemek felszerelése mellett több helyen akadálymentesítéssel egybe kötve valósult meg

– számolt be a nagyszabású beruházás lezárásáról Kovács Győző.

A polgármester elmondása szerint idén sem áll le Boda. A Versenyképes Járás pályázat sikerével az egészségház korszerűsítését folytatják, de jut forrás és figyelem a Petőfi utcai járda egy szakaszának, illetve a falu közvilágításának korszerűsítésére is.

Fotó: B. Ö.

A Magyar Falu Program keretében korábban munkagépeket vásárolt a falu, melyek segítségével a közterületeket tudják karbantartani, és nagyon nagy segítség a településnek. Emellett 25 hektáron gazdálkodik az önkormányzat a közmunkaprogram keretében, melyből minden évben teremthető valamennyi bevétel. Szőlőültetvénye is van Boda községnek, amely az idei évben is szép termést hozott.