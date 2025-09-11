Újabb zöld hullám közeleg: idén is közösségi fenntarthatósági projekteket támogat a DDC

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC), hazánk egyik meghatározó építőanyag-gyártójaként küldetésének tekinti, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén példát mutasson, és támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek valódi, kézzelfogható eredményeket hoznak a helyi közösségek számára. A zöld oktatás, a környezetvédelem és a fenntartható szemlélet terjesztése jegyében idén is életre hívja a Zöld Megoldás-pályázatot, amely a baranyai és váci régióban nyújt lehetőséget innovatív, közösséget szolgáló projektek megvalósítására.

A 2011-ben útjára indított Zöld Megoldás-pályázat eddigi sikere önmagáért beszél: az elmúlt 14 év során 75 projekt valósult meg, amelyek révén a helyi közösségek aktívan, tudatosan és örömmel kapcsolódtak a környezetvédelemhez. Új közösségi terek és zöld élménypedagógiai programok születtek, innovatív parkok nyertek új formát, és mindezek lépésről lépésre közelebb vitték a helyi közösségeket – különösen az új generáció tagjait – a játékos, mégis eredményes zöld átállás felé.

A DDC a 2025/26-os pályázati időszakban is olyan kreatív és inspiráló kezdeményezéseket vár, amelyek új utakat nyitnak a fenntarthatóság terén, és segítenek abban, hogy a természet közelsége és szeretete a mindennapok szerves részévé váljon. A pályázat célja, hogy innovációra épülő, közösségeket ösztönző projektek szülessenek, amelyek aktívan inspirálják a helyi lakókat a környezettudatos életmódra és a fenntartható megoldások alkalmazására.

A vállalat anyagi támogatást biztosít a zöld kezdeményezések számára: 3-3 millió forintot a beremendi és a váci térség projektjeihez, míg a pécsi kisrégióban 1,5 millió forint. A pályázatokat, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, szakértőkből álló Bizottság bírálja el, kiemelt figyelmet fordítva az ötletek kreativitására és fenntarthatóságot elősegítő hatására. Idén is segítséget kapnak a pályázók a váci és baranyai régió támogató szakértőitől, hogy ötleteiket a lehető legjobban kibontakoztathassák.

A jelentkezők a pályázatukat 2025.11.28. 12 óráig nyújthatják be. A részletes pályázati kiírás, valamint minden beadással kapcsolatos információ a vállalat honlapján érhető el!