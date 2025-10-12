12 praktikus ötlet a víztakarékos otthonért

Forrás: 123rf.com

1. Perlátorok felszerelése

A csaptelepek végére szerelhető apró szűrők, az úgynevezett perlátorok, akár 50%-kal is mérsékelhetik a vízfogyasztást. Ezek levegővel dúsítják a vizet, így a vízsugár erőteljes marad, miközben kevesebb vizet használunk.

2. Kétállású WC-tartály alkalmazása

A víztakarékosság egyik legismertebb eszköze a kétállású wc tartály, amelyet a Kazánwebshop.hu-n is elérhetünk. Ennek az eszköznek köszönhetően lehetőségünk van arra, hogy kisebb vagy nagyobb vízmennyiséget használjunk a szükségleteknek megfelelően. Ezzel hosszú távon több ezer liter vizet spórolhatunk meg évente.

3. Esővíz gyűjtése és felhasználása

A kert öntözéséhez vagy a kocsi mosásához kiválóan alkalmas az összegyűjtött esővíz. Egyszerű tartályokkal vagy modern rendszerekkel is megoldható a tárolás, így a drága vezetékes víz helyett ingyenes forrást használhatunk.

4. Energiahatékony mosógép és mosogatógép

A modern, A+++ kategóriás készülékek nemcsak energiát, hanem vizet is takarítanak meg. Egy új generációs mosogatógép például jóval kevesebb vizet használ, mint ha kézzel mosogatnánk.

5. Rövidebb zuhanyzás

Néhány perccel rövidítve a zuhanyzás idejét, évente több száz liter vizet takaríthatunk meg. Ha emellett víztakarékos zuhanyfejet használunk, a spórolás mértéke még jelentősebb.

6. Csöpögő csapok javítása

Egyetlen csöpögő csap évente több ezer liter víz elfolyását eredményezheti. Ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a csapokat és a tömítéseket, és szükség esetén azonnal megjavíttatni őket.

7. Okos öntözőrendszer

A kert öntözését ma már automatizált rendszerek is el tudják végezni, amelyek figyelembe veszik az időjárást és a talaj nedvességtartalmát. Így elkerülhető a felesleges vízpazarlás.

8. Fürdés helyett zuhanyzás

Egy teljes kád megtöltése akár 150-180 liter vizet is igényelhet, míg egy gyors zuhany ennek csak a töredékét. Aki tudatosan választ, jelentős vízmennyiséget spórolhat.

9. Tudatos mosogatás

Ha kézzel mosogatunk, ne folyatva öblítsük le az edényeket, hanem töltsük meg a kagylót vagy egy tálat vízzel, és abban öblítsük el a tányérokat. Ezzel rengeteg vizet megtakaríthatunk.