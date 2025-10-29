október 29., szerda

Nárcisz névnap

Átadták a megújult Fő teret, november 9-én vasárnap lesz először termelői piac

Miközben a gazdák serényen szüreteltek a dűlőkben, a városon belül sem állt meg a munka októberben. A végéhez közeledik a Villányi Családsegítő Szolgálat épületének felújítása, emellett jól haladnak a kivitelezők a bölcsőde építésével is. Tavasszal pedig újabb beruházások kezdődnek a városban.

A Villányi Vörösbor Fesztivál zárónapján hivatalosan is átadták a megújult Fő teret. A pályázat záróeseményén Mayer István polgármester elmondta, egy rendkívül nehéz projekt megvalósításán van túl az önkormányzat. Mint felidézte, 2020-ban kapták meg a pályázati döntésről a hírt, és az elmúlt években a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy az első közbeszerzésen nyertes vállalkozó cserben hagyta az önkormányzatot és a projektet, ezért új közbeszerzést kellett kiírni. A végeredmény viszont egy nagyon szép, színvonalas kialakítású Fő tér lett, amelyen a jövőben rendszeresen szerveznek majd termelői piacot. 

Öt-hat évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem a termelői piac kialakításának terve, hiszen ilyen kis piacokat számos hazai és külföldi településeken lehet találni. A vendégek számára ezzel is színesítjük a turisztikai palettát, és természetesen a villányiaknak is egy új színfolt, és egy újabb lehetőség lesz ez a városban arra, hogy helyi termelőktől vásároljanak

– mondta a városvezető. A megvalósításra több helyszín is felmerült, de a Fő tér azért is volt a legjobb választás, mert annak burkolata már több helyen megsérült, balesetveszélyessé vált, így szükséges volt a felújítása.

A piac első alkalommal november 9-én 7-12 óráig várja a vásárlókat. 

Az átadó ünnepségen részt vett dr. Hargitai János országgyűlési képviselő, dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Horváth Zoltán főispán, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal vezetője, Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke, Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára, valamint a kivitelező GSH-Építő Kft. képviselői. Mayer István megköszönte mindenkinek a munkáját, aki valamilyen formában közreműködött, vagy dolgozott a projekt megvalósításán, és külön megköszönte a lakosok türelmét is.

Nagy népszerűségnek örvend a Kiserdőben kialakított futókör és sétány

Pályázati forrásoknak köszönhetően felújították és energetikailag is korszerűsítették a Villányi Családsegítő Szolgálat Baross Gábor utcai épületét. A munkálatok szinte már befejeződtek, és elkezdődött a műszaki átadás-átvétel folyamata. Mayer István elmondta, folyamatban van a székhely hivatalos visszahelyeztetése a Művelődési Házról (ahol a munkálatok ideje alatt működött a szolgálat) erre az ingatlanra. Amint ez lezajlik, visszaköltözhetnek az intézmény dolgozói a már megújult épületbe. 

A TOP Plusz „Élhető települések” projekt keretében már elkészült a Kiserdő fejlesztése, az itt kialakított a futókört és a sétányt pedig előszeretettel használják a helyiek és a környező településről érkezők is. A projekt része a Damjanich utca járdafelújítása, valamint a járda és az úttest közti zöldterület megújítása is. A járdaépítések hamarosan befejeződnek, és a következő hetekben a növénytelepítések, december közepéig pedig a faültetések is megtörténnek.

A bölcsőde építése is a megfelelő ütemben zajlik, már a külső területek tereprendezési munkálatai is zajlanak, az épületen belül pedig a burkolások vannak folyamatban. A polgármester szerint továbbra is tarthatónak tűnik, hogy december közepéig elkészül a kivitelező.

Az elkövetkezendő fejlesztésekről a városvezető elmondta, várhatóan tavasszal megkezdődhet Kölcsey utca felújítása, az óvoda udvarának fejlesztése, valamint a Versenyképes Járások Program keretében az új villányi kút ivóvízhálózatra történő rákötése. Ezeknél a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzéseket indítja meg az önkormányzat hamarosan. Az a cél, hogy ezek a téli időszakban lebonyolódjanak, és tavasz elején megkezdődjenek a kivitelezések. 

A bólyi kerékpárút-hálózathoz kapcsolódó villányi szakasz kialakítása is megkezdődhet a jövő év első felében. Ennek keretébeen a Siklós felől „érkező” kerékpárút végpontjától – annak folytatásaként – kerékpárút épül a főút mentén a pincesorig, majd a Petőfi – Rákóczi utcákon haladva kijelölt kerékpársávok kialakításával biztonságosan elérhetővé válik majd a Rendezvénytér a két keréken közlekedők számára. A kiviteli tervek elkészültek, így hamarosan elindítják a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására.

Az Ipari Park kialakítását célzó projektnél is történt előrelépés, a tervező jelezte, hogy a tervek elkészültek, ezeket most szakemberek bevonásával átnézi az önkormányzat. Ha rendben van, akkor megkezdődhet az engedélyeztetés,  majd a kiviteli tervek elkészítése. A három – összesen egymilliárd forint támogatást nyert – turisztikai pályázatnál most indítják a tervezői közbeszerzéseket.

 

