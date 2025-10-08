Egyre többen intéznek pénzügyeket a postákon

Sokakat meglephet, hogy pénzügyi szolgáltatásokat is lehet intézni a postán. Hány ügyfél tér be ezért a postára?

Valóban többeket meglep, hogy már számos olyan pénzügyi szolgáltatást közvetít a Magyar Posta, amelyeket csak bankfiókokban lehetett elérni. A nemzetközi tendenciákat követve bankszámlavezetés közvetítésével is foglalkozunk, illetve arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy az ügyfelek ne otthon tartsák a megtakarított pénzüket, hanem éljenek a Postán elérhető biztonságos megtakarítási lehetőségekkel. 2024-ben közel 500.000 ügyfél intézte nálunk a szerződéskötését és 2025 első fél évében már több mint 22%-os ügyfélszám-növekedés tapasztalható. A legtöbben állampapírral és biztosítással kapcsolatosan vették igénybe kollégáink segítségét.

Erről beszél Béres Viktor kollégánk, Szigetvár postavezetője az alábbi videóban:

Ezek óriási számok. Miért választják egyre többen a Postát a pénzügyeikhez is?

Nemes Gábor, a Magyar Posta lakossági értékesítési és pénzforgalmi igazgatója

A válasz egyrészt az elérhetőség, hiszen a Magyar Posta hálózata országos lefedettségű, célunk, hogy szolgáltatásainkat mindenki számára elérhetővé tegyük, és nincs is annál egyszerűbb, mint a lakóhelyünk közelében elintézni pénzügyeinket a postákon, a postapartnerségeknél, a mobilértékesítőkön keresztül vagy a 450 mobilpostán. Utóbbiak rendszeresen járják a legkisebb falvakat is, ahol más pénzügyi szereplő egyáltalán nem működik és így helyben válik elérhetővé – többek között – a biztosításkötés lehetősége is. Másrészt pedig az eredményességünket munkatársainknak köszönhetjük, akik szakértelmükkel gördülékennyé teszik az ügyintézést és teljes körű tájékoztatást nyújtanak ügyfeleinknek. Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy nálunk is lehet biztosítást kötni vagy állampapírt venni. Pedig igen – és felkészült ügyintézőinkkel ez utóbbi akár pár perc alatt elintézhető.

Szakértelemre tehát a postán is számíthatunk. Miben más akkor a posta, mint a bank?

Az ügyfél és az ügyintéző gyakran személyesen is ismeri egymást. Ez a személyes kapcsolat, a kölcsönös bizalom fontos a pénzügyekben is, mert szívesebben kérdezünk, ha tudjuk, ki ül a pult túloldalán. Ha legközelebb postára megyünk, bátran kérdezzünk rá, hogy milyen pénzügyi lehetőségek érhetők el ott, helyben. Az ügyintézők készséggel segítenek kiválasztani a számunkra leginkább megfelelő szolgáltatást, hiszen jó döntést hozni az információk teljes körű ismeretével lehet. A bizalom kiépítése és fenntartása ugyanakkor nem csak ügyfeleink irányába fontos, hanem partnereink felé is. A Magyar Posta Zrt. jelenleg az MBH Bank Nyrt., a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., a Magyar Államkincstár, a Fundamenta Lakáskassza Zrt., valamint az Euroleasing Zrt. megbízásából végez pénzügyi szolgáltatás-közvetítést.