2 órája
Fejlődő szennyvízszolgáltatás a Pécsi járás településein
A KEHOP program nyújtotta támogatás eredményes felhasználásának köszönhetően Pécs és Kozármisleny egyes, eddig közműhiányos részeinek csatornázása mellett Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók településeken komplett szennyvízhálózat jött létre és kezdte meg működését.
A projekt részeként Pécsett a meglevő szennyvízgyűjtő-hálózat kapacitásnövelése mellett 12 utcában épült ki új szennyvízhálózat. Ezzel a vezetékes szennyvízhálózattal elért ingatlanok száma Pécsett 73.192-re nőtt.
Kozármisleny városában két utca szennyvízelvezetése valósult meg.
Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók településeken a teljes települési szennyvízhálózat kialakítása és a községekből induló, Pécsre beérkező egységes szállítóvezeték-hálózat fejlesztése valósult meg.
A projekt teljes támogatási összege:
KEHOP I. szakasz (KEHOP-2.2.2-15-2021-00168):
Támogatási összeg: 5.284.973.070 Ft
Támogatás mértéke: 94,800067%
KEHOP II. szakasz (KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00019):
Támogatási összeg: 2.243.068.820 Ft
Támogatás mértéke: 94,800067%
A projekt eredményei számokban:
- gravitációs csatorna: 26.211 m
- nyomott vezeték: 28.270 m
- házi bekötések: 1377 db
- átemelő műtárgyak: 9 db
- hálózatrekonstrukció: 63,9 m
A projekt végső eredményeként 3212 lakosegyenérték részesül korszerű szennyvíz-kezelésben.
Az újonnan kiépült szennyvízhálózat nyújtotta szolgáltatás igényelhetősége szempontjából az ingatlantulajdonosok számára fontos információ:
A „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” projekt keretében kiépült szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetője a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Amennyiben még nem csatlakoztatta rá ingatlanát az elkészült közműves szennyvízcsatorna-hálózatra, mielőbb gondoskodjon a rákötésről és annak bejelentéséről a szolgáltató felé! (Információ, elérhetőségek: tettyeforrashaz.hu)
Fontos információk a szennyvízhálózatra való csatlakozás kapcsán
A kiépült, rendelkezésre álló közüzemi szennyvízhálózatra való csatlakozást jogszabály írja elő az ingatlantulajdonosoknak. Ez a kötelezettség minden érintett ingatlanra vonatkozik, végső határideje: 2025. december 31.
Ha a rákötés eddig az időpontig nem valósul meg, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelzi a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak, amely hatósági eljárás keretében kötelezi az ingatlantulajdonost a rákötésre. A társaság emellett a talajterhelési díjra vonatkozó jogszabályi előírások alapján köteles adatot szolgáltatni a települési önkormányzatnak a közcsatornára rá nem kötött ingatlantulajdonosokról. Az önkormányzat talajterhelési díjat vet ki az érintett tulajdonosokra.
Rákötéskor
A belső szennyvízhálózat közcsatornába való bekötésével egyidejűleg meg kell szüntetni a telken lévő szennyvíztároló (emésztő, szikkasztó), vagy egyéb szennyvízkezelő létesítmény funkcióját, használatát. A korábbi tározót/belső hálózatot teljesen ki kell szippantatni, használaton kívül helyezni, a be- és elvezető nyílásokat el kell zárni, a tározót pedig célszerű földdel, törmelékkel feltölteni a balesetveszély megelőzése érdekében.
A szippantott szennyvizet tilos az új csatornahálózatba juttatni, mert az súlyos károkat okozhat a saját ingatlana szennyvízhálózatán is!
A rákötés bejelentése után a TETTYE FORRÁSHÁZ ellenőrzést végez az adott felhasználási helyen. A szakemberek rögzítik a vízmérő állását, és ellenőrzik a tisztítóidomnál történt szakszerű csatlakozást.
Csapadékvíz nem kerülhet a szennyvízhálózatba!
A szennyvízcsatorna kizárólag a szennyvíz fogadására és elvezetésére alkalmas. A csapadékvíz bevezetése jogszabály által tiltott [58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 85. § (5)], emellett jelentős üzemeltetési költséget és kiöntéseket, környezeti kárt okoz. A szabálytalanul rácsatlakozott felhasználók a visszamenőlegesen kiszámított díjat és az ellenőrzés költségeit is kötelesek megfizetni, ami igen magas lehet!
Szennyvíz visszaáramlása elleni védelem
Azon ingatlanoknál, ahol átemelő nélkül megoldható a szennyvíz elvezetése, de a házak padlószintje, lefolyója a közterületi csatornahálózat (vagyis az utcai aknafedlap) szintje alatt van, az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk saját hálózatuk megfelelő műszaki védelméről. A felhasználó építteti ki, működteti és tartja karban a szennyvíz visszaáramlása elleni védelmet a házi és csatlakozó-hálózat, illetve ingatlana, vagyontárgyai védelme érdekében. Ha a szerelvények, berendezések hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek, egy esetleges elöntésből adódó kár az ingatlan tulajdonosát terheli.